Pekka Haavisto sanoo pitävänsä tärkeänä, että läntiset diplomaatit pysyvät Valko-Venäjällä. Pakotteista voidaan yrittää päättää seuraavan kerran ensi viikon lopulla.

Moskova

Valko-Venäjän itsevaltaisella johtajalla Aljaksandr Lukašenkalla ei ole mandaattia aloittaa uutta virkakautta, sanoo Suomen ulkoministeri Pekka Haavisto Lukašenkan keskiviikkona järjestämien virkaanastujaisten jälkeen.

”On ensisijaista, että siellä järjestetään uudet vaalit”, Haavisto arvioi HS:lle puhelimessa torstaina iltapäivällä.

Lukašenka ilmoitti voittaneensa elokuussa pidetyt presidentinvaalit murskaluvuin. Vaalien selvä väärennös johti yhä jatkuviin mielenosoituksiin, joita viranomaiset ovat hajottaneet kovin ottein.

EU:n ulkoasioiden korkea edustaja Josep Borrell kutsui torstaina Lukašenkan virkaanastujaisia ”niin sanotuiksi virkaanastujaisiksi” ja vaalitulosta väärennetyksi.

”Meidän lähtökohtamme on sama, joka on myös ollut EU:n kannanotoissa. Alleviivaisin, että tämänkinpäiväisessä kannanotossa korkea edustaja toteaa, että siellä pitäisi saada uudet vaalit ja saada aikaan dialogi Valko-Venäjän hallinnon ja oppositiovoimien välillä”, Haavisto sanoo.

Haaviston mukaan Suomi pitää Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestöä (Etyj) tässä tilanteessa parhaana toimijana. Valko-Venäjä on Etyjin jäsen.

Valko-Venäjän hallinto ei kuitenkaan ole ollut ehdotuksista innostunut. Se on pidättänyt tai ajanut maanpakoon useimmat opposition koordinaationeuvoston johtokunnan jäsenet. Lukašenka ilmoitti torstaina, ettei Valko-Venäjä ole pyytänyt ketään tunnustamaan vaaleja tai niiden tulosta.

”On todella valitettavaa, että koordinaationeuvoston jäseniä on sekä pidätetty että ajettu maanpakoon. Se heikentää tietenkin mahdollisuutta dialogiin opposition kanssa, ja siitä ei varmaan seuraa mitään hyvää.”

Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukašenka vannomassa virkavalaansa keskiviikon virkaanastujaisissa Minskissä.­

EU ei ole saanut vielä asetettua pakotteita vaalien väärentämiseen ja poliisiväkivaltaan syyllistyneille. Maanantain ulkoministerikokouksessa Kypros kieltäytyi kannattamasta pakotteita ennen kuin saa haluamaansa tukea kiistassaan Turkin kanssa.

”Seuraava mahdollisuus on ensi viikon loppu, jolloin Eurooppa-neuvosto kokoontuu. Suomi on toivonut, että nämä henkilösanktiot lähtisivät liikkeelle. Se on lista, jota on mahdollista myöhemmin täydentää”, Haavisto sanoo.

”Nämä ovat kyllä olleet harvinaiset vaalit, myös ihan Valko-Venäjän mittakaavassa, näiden ongelmiensa vuoksi.”

Virkaanastujaisten jälkeen muiden maiden on päätettävä, miten suhtautua Lukašenkaan uuden kauden aloittaneena presidenttinä: voivatko esimerkiksi EU-maiden suurlähettiläät jättää valtuuskirjeensä hänelle?

Suomelle kysymys on ajankohtainen, sillä myös Valko-Venäjää hoitava Suomen Vilnan-suurlähettiläs on juuri vaihtunut ja hän on vasta akkreditoitumassa Valko-Venäjälle. Haaviston mukaan linjaa todennäköisesti hiotaan EU:ssa.

”Varmasti muillakin on se sama kysymys: kun lähettiläät vaihtuvat, miten prosessi menee?”

Haaviston mukaan päätöksiä hallinnon eristämisestä ei ole, vaikka Lukašenkaa välteltäisiinkin. Ainakin nyt länsimaat vetoavat nykyhallintoon, että se hyväksyisi Etyjin edustajat auttamaan tilanteen ratkaisemisessa. Hän on itsekin keskustellut tilanteesta Valko-Venäjän ulkoministerin Uladzimir Makein kanssa.

Haavisto sanoo myös pitävänsä tärkeänä, että diplomaatit pysyvät Valko-Venäjällä.

”Olen puhunut tästä Ruotsin ulkoministerin Ann Linden kanssa. Molemmat totesimme meillä olevan se käsitys, että se, että siellä on muun muassa EU-lähettiläitä, on auttanut suojaamaan joissain tapauksissa ihmisoikeuksia.”