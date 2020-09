Belgian hallinnon tuore ilmoitus koronarajoitusten osittaisesta lieventämisestä sai monet hieraisemaan silmiään. Tarkoitus on palata riskitilasta lähemmäs normaalia, sanoo pääministeri.

Bryssel

Belgiasta tuli keskiviikkona kiinnostava koronaviruslaboratorio, kun hallinto kertoi koronavirusrajoitusten osittaisesta höllentämisestä. Erityisen kiinnostavaa oli, että suurten kaupunkien alueilla ollut kasvomaskipakko poistuu lokakuun alussa.

Belgialaiset ovat kulkeneet kadulla kasvomaskit päässä sateessa ja helteessä nyt jo monen kuukauden ajan. Maskitta kulkijoille on esimerkiksi Brysselissä määrätty 250 euron sakko.

Belgian uudet linjaukset eivät johdu tautitilanteen paranemisesta. Belgiassa on tuoreimpien tilastojen mukaan 140 tautitapausta sataatuhatta asukasta kohden, ja varsinkin Brysselin alue hohtaa tautikartoissa punaisena.

Korona on levinnyt pitkään erityisesti nuorten keskuudessa, joten sairaalaluvuissa ei ole näkynyt huolestuttavaa kehitystä. Tilanne on kuitenkin viime aikoina muuttunut huonompaan suuntaan.

Päätöksen taustalla on kaksi asiaa. Ensinnäkin Belgian on jotenkin vain yritettävä elää viruksen kanssa. Pääministeri Sophie Wilmès painotti, että päätöksissä on tarkoitus mennä riskitilasta kohti normaalia elämää. Belgia pitää kiinni tietyistä perusperiaatteista, kuten turvaväleistä, mutta ei halua lähteä rajujen rajoitusten tielle.

Toiseksi Belgian rajoitus- ja säädöskokoelma oli niin sekava, ettei lopulta kukaan enää ymmärtänyt, miten toimia. Ihmiset turtuivat sääntöihin ja jättivät noudattamatta niitä.

Sääntöjä löysentämällä niitä myös yritettiin selkeyttää. Jos jokainen pitää tarkasti kiinni edes minimitasosta, on se tehokkaampaa kuin että jokainen suhtautuu rajoituksiin omalla tavallaan.

Belgian kaduilla on ollut opastemerkkejä kertomassa maskipakosta.­

Belgialaisia kiinnosti keskiviikon tiedotustilaisuudessa erityisesti kaksi asiaa: kasvomaskit ja ihmisten tapaaminen.

Tähän mennessä kasvomaskeja on pitänyt pitää esimerkiksi Brysselin kaupunkialueella aina ulkona ollessa. Poikkeuksia ovat olleet pyöräilijät ja juoksijat. Myös terasseilla ja ravintoloissa maskin on saanut poistaa. Kaikista ikävintä maskia on ollut käyttää täysin tyhjillä kaduilla, kuntokävelyllä tai puistossa, missä tautiriski on vähäinen.

Nyt maskipakko poistuu lukuun ottamatta paikkoja, joissa turvavälejä on vaikea ylläpitää. Tämä tarkoittaa myös joitain ahtaita kauppakatuja. Osa Brysselin alueen kaupunginjohtajista on luvannut pystyttää erilliset kyltit, jos maskia edelleen vaaditaan.

Belgia on rajoittanut ihmisten tapaamista viiden ihmisen kuplaan. Nyt kuplasta luovuttiin, sillä lopulta kukaan ei ymmärtänyt, mitä se tarkoittaa ja missä ajassa kuplaan voi laskea kenetkin.

Tapaamisia rajoitetaan edelleen: lähikontakteja suositellaan olevan viisi kuukaudessa oman perheen ulkopuolella. Kokoontumiset rajoitetaan kymmeneen. Saa tavata kenet tahansa, jos ylläpitää etäisyyttä ja käyttää maskia, Wilmès täsmensi. Kymmenen ihmisen koti-illallisilla pidetään turvavälit.

Kasvomaskin käyttö on ollut pakollista Belgian kaupungeissa ulkona liikkuessa.­

Belgian toisen aallon koronavarautuminen on vielä kesken, ja esimerkiksi eri alueiden liikennevalojärjestelmää kehitetään. Myös koulut toimivat liikennevalojärjestelmässä, jossa tautitilanteen paheneminen johtaa tiukempiin määräyksiin.

On vaikea arvottaa eri maiden koronatoimia, mutta jotain kiinnostavaa belgialaisessa asenteessa on. Koronavirus on tullut jäädäkseen, joten kaikkea energiaa ei kannata laittaa sen torjumiseen vaan myös sen kanssa elämiseen.