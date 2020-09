Valko-Venäjä

HS:n haastattelemat naiset vannovat jatkavansa protestia pidätyksistä ja hakkaamisista huolimatta.

Jokin raja ylitettiin Valko-Venäjällä syyskuun 8. päivänä, vaikka muilutus menikin pieleen.

Turvallisuuskoneiston miehet yrittivät viedä edellisenä päivänä pidätetyn Valko-Venäjän oppositiojohtajan Maria Kalesnikavan väkisin pois maasta. Kalesnikava repi passinsa Ukrainan rajalla, ja hänet pidätettiin uudelleen.

Valko-Venäjän valtaan takertuneen presidentin Aljaksandr Lukašenkan turvallisuuskoneisto on tämän jälkeen käynyt kiihtyvällä tahdilla mieltään osoittaneiden naistenkin kimppuun. Videoilla ja kuvissa näkyy, kuinka naamioituneet, siviiliasuiset miehet raahaavat heitä tunnuksettomiin pidätysbusseihin.

Väkivalta on lietsonut myös pelon ilmapiiriä, jossa huhut saavat siivet. Liikehdintää se ei kuitenkaan ole tukahduttanut, vaikka mielenosoittajien määrät ovat elokuun 9. päivän vaalien jälkeisistä luvuista vähentyneet. Naisten marssit jatkuvat lauantaisin, ja sunnuntain mielenosoitukset kokoavat yhä tuhansia ihmisiä pääkaupungin kaduille.

Viime lauantaina Minskissä pidätettiin kolmesataa naista ja kahdentuhannen naismielenosoittajan joukko hajotettiin kovin ottein. Huomenna lauantaina naisten marssille odotetaan taas tuhansia mielenosoittajia.

Protestiliikkeen johdossa naisilla on ollut avainasema kesästä lähtien. Maria Kalesnikavan rinnalla ovat olleet Svjatlana Tsihanouskaja ja Veronika Tsapkala, jotka ovat nyttemmin paenneet maasta. Vaalien jälkeen opposition perustaman koordinaationeuvoston johtoon liittyi myös 72-vuotias Nobel-kirjailija Svjatlana Aleksijevitš.

HS kysyi seitsemältä mielenosoituksiin osallistuneelta naiselta Minskissä, miksi he ovat mukana protestissa, kuinka kauan he aikovat jatkaa vastarintaa ja miten he suhtautuvat poliisiväkivaltaan. Kolme heistä esiintyy pelkällä etunimellään.

Svjatlana Stankevitš (vas.) on ollut mukana mielenosoituksissa heinäkuun puolivälistä lähtien.­

”Poliisipäällikkö huusi ja kiroili”

”Protestoin, koska en hyväksy vaalien tuloksia enkä vallanpitäjien toimia vaalikampanjoiden aikana”, sanoo projektipäällikkö Svjatlana Stankevitš, 31. ”Lähden mielenosoituksiin koko ajan, koska en voi elää tämän asian kanssa rauhassa ja ottaa sitä annettuna. Ja ilmaisen erimielisyyteni jatkossakin.”

”En pelkää väkivaltaa. Todistin aivan tavallisten ihmisten hakkaamista kadulla jo vaalikampanjoiden aikana, 14. heinäkuuta, kun osoitimme mieltä Viktar Babarykan ja Valery Tsapkalan ehdokkuuksien hylkäämisen vuoksi. Silloin Omon-joukot hakkasivat ja pidättivät rauhallisia mielenosoittajia.”

”Olin kadulla elokuun 10. päivänä, kun Riga-kadulla tukahdutettiin väkivaltaisesti mielenosoitus, kun käytettiin valo- ja äänikranaatteja. Mutta kun pidätykset samana iltana alkoivat, olin jo turvassa.”

”Edelleen jouduin tekemisiin väkivallan kanssa, kun Omon-joukot saartoivat osan mielenosoittajista Itsenäisyyden aukiolla ja telkesivät osan väestä kirkkoon. Ja olin väkivallan kanssa tekemisissä, kun Omon-joukot saartoivat naisten marssin ja katkaisivat kulkureittimme.”

Valkovenäläisten naisten protesteja valvovat miehet ovat peittäneet kasvonsa.­

”Viime lauantaina minut pidätettiin naisten marssilla. Joukko tunnuksettomissa univormuissa ollutta, naamioitunutta miestä raahasi minut ja ystävättäreni pidätysbussiin. Vaadimme heitä esittäytymään, mutta he vastasivat siihen vitseillä.”

”Meidät vietiin poliisiasemalle, jossa olimme kuusi tuntia. Pidätyksen syytä ei kerrottu, osa tavallisista rivipoliiseista oli ihan hyvällä tuulella. Mutta yksi vanhempi, joka ilmeisesti oli päällikkö siellä, huusi ja kiroili ja yritti pelotella meitä. Hän karjui, että hänen päätään särkee meidän vuoksemme, vaikkei hän ole nähnyt meitä vielä minuuttiakaan.”

Olga vannoo pukeutuvansa valkoiseen kunnes Valko-Venäjän valta on vaihtunut.­

”Protestipakkaus on aina mukana pidätyksen varalta”

Valokuvaaja Olga, 29, kertoo istuneensa yhdessä ystävättärensä kanssa kahvilassa läntisessä Baranovitšin kaupungissa vaalipäivän iltana elokuun 9:ntenä.

”Kahdeksalta illalla autoilijat alkoivat soittaa torvia ja ihmiset alkoivat taputtaa vaalien päättymisen kunniaksi. Viidessätoista minuutissa Omon-joukot olivat paikalla ja alkoivat hajottaa väkijoukkoja.”

”Kahvilaan tungettiin lisää väkeä, ja mellakkapoliisit seisoivat ketjussa ympärillä. Internetyhteydet olivat poikki, eikä meillä ollut mitään tietoa siitä, mitä tapahtuu. Kaikki olivat aivan sokissa, myös ystäväni lapset.”

”Puolen tunnin kuluttua he häipyivät, mutta kuulimme kaukaa laukausten ääniä. Joku pojista siellä sanoi, että se on valo- ja äänikranaatti. Pysyimme kahvilan pöydässä ja yritimme keksiä, kuinka kiertää netin blokkaus, jotta saisimme jotain tietoa.”

”Kaikki olivat aivan ihmeissään: kuinka päästä kotiin niin, ettei törmää mellakkapoliisiin eikä valo- ja äänikranaatteihin? Lähempänä puoltayötä pääsin sitten kävellen kotiin. Silloin tajusin, että minä en ole hallitukselle yhtään mitään. Minun ylempi koulutukseni, työni, sosiaalinen asemani, ne eivät merkitse mitään.”

”Liityin protestiin solidaarisuudesta. Pukeudun valkoiseen ja olen luvannut itselleni, että kuljen valkoisessa loppuun saakka. Sen kun näkevät, että minä en pelkää enkä piileskele.”

Olgan rinnalla kulkeva toveri tunnustautuu kyltissään ”lahkolaiseksi”. Presidentti Aljaksandr Lukašenka on nimittänyt mielenosoittajia ”värivallankumouksen lahkoksi”.­

”Minut pidätettiin naisten marssilla. Meidät revittiin varoituksetta mielenosoitusketjusta ja raahattiin pidätysbussiin. Sinä päivänä meillä oli tuuria: pääsimme vapaaksi ilman kuulustelupöytäkirjoja. Mutta varoittivat, että jos meidät otetaan toisen kerran kiinni, joudumme istumaan. Menin marssille uudelleen seuraavana päivänä.”

”Mielenosoitukseen lähteminen on joka kerta pelottavaa. Sinut voidaan pidättää joukon keskeltä tai sitten kun olet yksin, palaamassa kotiin. Siksi minulla on aina mukana protestivarustus: sukat, alusvaatteet, terveyssiteitä, hammasharja, paperipyyhkeitä.”

”Mielenosoituksissa tapaa todella rohkeita ja pelottomia ihmisiä. He vastaavat väkivaltaan ja laittomuuksiin lauluilla, hymyillä, tanssilla ja huumorilla.”

Tyttäret Jana ja Marta sekä äiti Viktorija Štšerbakova jatkavat vastarintaa pidätyksistään huolimatta.­

”Pelkään joka minuutti lasteni puolesta”

”Tulin mukaan, koska olen äiti. Minulle kysymys on protestistani äitinä”, sanoo valokuvaaja Viktorija Štšerbakova, 44. Hänet sekä hänen tyttärensä Jana ja Marta pidätettiin syyskuun 6. päivänä, mutta kolmikko pääsi tuolloin saman tien vapaaksi.

”Pelkään joka minuutti lasteni puolesta”, Štšerbakova sanoo.

”Lait eivät ole meidän maassamme enää voimassa. Järjestelmä on täysin korruptoitunut, ja lapsemme ovat täysin suojattomia, olivatpa he missä tahansa. Heidät voidaan siepata kadulta, hakata, lyödä ja vainota.”

Poliisiketju saartamassa naisten protestia.­

”Näen koko ajan naamioituneita, siviiliasuissa liikkuvia miehiä, jotka pidättävät mielenosoittajia ja joskus satunnaisia ohikulkijoita kaduilla, kahviloissa ja julkisissa kulkuneuvoissa. Olemme itsekin juosseet heitä karkuun monta kertaa. Olen moneen kertaan yrittänyt saada kiinni otettuja tyttöjä vapaaksi mellakkapoliisien kyynärpäiden välistä.”

”Toinen juttu on turvallisuusviranomaisten harjoittama henkinen väkivalta. Kaikki pidätetyt ovat lähtökohtaisesti syyllisiä, eikä ketään kiinnosta, mitä lapsille tapahtuu. Alistamista, loukkaamista ja painostusta kouluttamattomien ihmisten taholta, hakkaamista. Ystävieni lapsia on hakattu ja pahoinpidelty putkassa.”

”Sitä on mahdotonta unohtaa, ja siksi protestit jatkuvat. Ehkä jossain toisessa muodossa, mutta jatkuvat.”

Protestit jatkuvat, koska lapsiimme kohdistunutta väkivaltaa ei voi unohtaa, sanoo Viktorija Štšerbakova.­

”On alkanut tulla tietoja raiskauksista”

”Protestit ovat ainoa tapa keskustella Valko-Venäjän valtiovallan kanssa”, sanoo huilunsoiton opiskelija Jana Štšerbakova, 23, Viktorija Štšerbakovan vanhempi tytär.

”Viimeiset 26 vuotta osoittavat, että vallanpitäjät eivät missään tapauksessa kuuntele kansaa. Joten valitettavasti ainoa tapa kiinnittää heidän huomiotaan mihinkään on mennä kadulle ja näyttää, kuinka paljon meitä on. Ja protestit sytyttävät epäröivissä ihmisissä kipinän, antavat toivon muutoksesta, osoittavat, että me emme antaudu.”

”Meidän maassammehan on syrjintä aivan kauheaa. Aiemmin mielenosoituksiin otettiin vain miehiä, koska he pystyivät tappelemaan, panemaan vastaan, käyttämään fyysistä voimaa. Aiemmin mielenosoituksissa pidätettiin vain poikia, koska naisten ajateltiin pitävän huolta lapsista ja perheestä ja edustavan ylipäätään ’heikompaa sukupuolta’. Se aiheutti naisissa voimakkaan vastareaktion.”

Osa protestoijista päätyy aina poliisin huostaan.­

”Luulen, että tilanne jatkuu tällä tavalla vielä ainakin vuoden. Toivotaan tietysti, että voittaisimme nopeammin. Kansalla on edessään vaikea odotuksen aika: kaikki seuraavat, kuinka tilanne kehittyy. Mutta se ei tarkoita, että ihmiset olisivat antamassa periksi.”

”Minulla on ollut tuuria, en ole joutunut väkivallan uhriksi. Vaarallisin tilanne oli, kun olimme siskoni kanssa mukana Maria Kalesnikavan pidätystä vastustaneessa mielenosoituksessa. Komarovkan torille kokoontui valtava määrä ihmisiä, varsinkin naisia. Meitä oltiin vastassa ja päällemme hyökättiin.”

”Yritimme siskoni Martan kanssa koko ajan väistellä poliisin busseja, joihin kiskottiin pidätettyjä. Pääsimme pakenemaan joukon toiselle puolelle, jossa rivi naisia oli puristettu seinää vasten. He huusivat apua, mutta meitä oli liian vähän, joten emme pystyneet tekemään yhtään mitään. Kuuntelimme vain sitä huutoa ja itkua.”

”Seuraavana lauantaina väkivaltaiset naisten pidätykset toistuivat. ’Älä koske naisiin’ -politiikka ei enää toimi. Ne ovat valmiita lyömään meitä ja pistämään meidät putkaan. Ja viime aikoina on alkanut tulla ilmoituksia raiskauksista.”

Marta ja Jana Štšerbakova vaativat banderollissaan poliittisten vankien vapauttamista.­

”En pelännyt ennen kuin jouduin vankilaan”

”Perustuslain mukaan kansa on yksin vallan perusta”, sanoo taideopiskelija Marta Štšerbakova, 21, Jana Štšerbakovan pikkusisko. ”Kun kansa ei saavuta tavoitettaan eli vallan vaihtamista juridisilla keinoilla, nyt kansa käyttää suoraa demokratiaa. Menemme hallitusrakennukseen yhden ainoan viestin kanssa: häipykää.”

Viktorijan, Janan ja Martan pidätyksestä 6. syyskuuta ehti kulua vain kaksi päivää, kun Marta pidätettiin uudelleen, tällä kertaa Maria Kalesnikavaa tukeneesta mielenosoituksesta kahdeksaksi päiväksi.

”En pelännyt ennen kuin jouduin vankilaan”, Marta sanoo. ”Lähinnä siksi, että naisia pahoinpideltiin mielenosoituksissa vähemmän kuin miehiä.”

”Kun minut pidätettiin kahdeksaksi päiväksi, olin raudoissa. Pelotti, kun minulle huudettiin tai määrättiin tekemään jotain, mitä toisten tyttöjen ei tarvinnut tehdä, esimerkiksi tulemaan ulos sellistä. Näin fyysistä väkivaltaa pidätykseni aikana, mutta minua itseäni ei kertaakaan erityisesti pahoinpidelty.”

”Mutta pelolle ei pidä antaa periksi, koska se jähmettää ajatukset ja estää toimintakyvyn. Riski täytyy kyetä ottamaan silloin kun menee kadulle, muuten ei mistään tule mitään.”

Olesja pelkää lastensa puolesta.­

”Otin huostaanoton puheeksi lapsieni kanssa”

”No, viimeaikaisten tapahtumien valossa, kun hallitus uhkaa jo ryhtyä keräämään lapsiamme lastenkoteihin...”, pohtii kampaaja ja kolmen lapsen äiti Olesja, 35. ”Minun täytyi ottaa tämä asia puheeksi lasten kanssa. He ovat 8-, 11- ja 13-vuotiaita.”

”Kerroin heille illalla, että voi käydä niin, että heidät yhtäkkiä viedään lastenkotiin, ja ettei se ole niin kauheaa. Että ei tarvitse huolehtia ja heidän pitää tietää, että me kyllä haemme heidät sieltä. Rakastamme heitä niin kovasti! Heillä on vanhemmat, mummot ja papat, sedät ja tädit. Että ei muuta kun odottavat vain ja ajattelevat, että se on vähän niin kuin kesäleiri.”

”En ikimaailmassa olisi voinut kuvitella, että puhuisin tämmöistä omille lapsilleni. Mutta tiedän tasan tarkkaan, että siinä on minulla varsinaiset taistelijat! Olen kertonut heille kaiken siitä, mitä nyt tapahtuu, ja he ymmärtävät, että sota tässä on menossa. Mutta heillä on perhe, joka ei koskaan hylkää heitä ja joka puolustaa heitä aina!”

Vapautta ei nujerreta vakuuttaa Karinan kyltti sateisessa Minskissä.­

”Taistelen loppuun saakka”

”Protestoin väkivaltaa, laittomuuksia ja raakuutta vastaan sekä vallan vaihtumisen puolesta”, sanoo kosmetologi Karina, 30, joka oli mukana viime viikonlopun mielenosoituksissa Minskissä.

”Epäinhimillisyyttä ja talouden täydellistä lamaa vastaan! Kaikkien poliittisten vankien vapauttamisen ja uusien, rehellisten vaalien puolesta. Ja aion jatkaa vastarintaa niin kauan kuin voimia riittää. Taistelen loppuun saakka!”

”Itse en ole kokenut fyysistä väkivaltaa mutta olen nähnyt, kuinka läheisteni ja ystävieni kimppuun käydään. Kuljen omantuntoni ohjaamana, en kerta kaikkiaan pysty vaikenemaan.”