Jopa 16 000 moskeijaa Xinjiangissa on vaurioitunut tai tuhottu.

Kiinan kovaotteinen vähemmistökansojen assimilaatiopolitiikka on tuhonnut paljon ikivanhaa uskonnollista kulttuuriperintöä läntisellä Xinjiangin alueella, jonka alkuperäiset asukkaat ovat enimmäkseen muslimeja. Asia ilmenee australialaisen ajatushautomon selvityksestä, joka perustuu satelliittikuviin.

Autstralian Strategic Policy Institute arvioi, että noin 16 000 moskeijaa Xinjiangissa on joko tuhottu tai vaurioitunut Kiinan hallinnon politiikan seurauksena. Raportista kertoi ensin The New York Times.

Määrä vastaa noin 65:ttä prosenttia alueen moskeijoista. Osasta moskeijoja on poistettu esimerkiksi minareetteja, kupoleita tai puolikuusymboleja. Moskeijoista arviolta 8 500 moskeijaa on jyrätty kokonaan maan tasalle, kertoo selvitys.

Myös muita uskonnollisia paikkoja kuin moskeijoita on tuhottu, esimerkiksi mazar-pyhättöjä eli pyhiä hautapaikkoja, tavallisia hautausmaita sekä pyhiinvaellusreittejä.

Selvityksen mukaan esimerkiksi imaami Jafar Sadiqin ja imaami Asimin hautapyhätöt on tuhottu.

Näistä imaami Asimin hauta sijaitsee autiomaassa Hotanin kaupungin lähistöllä. Se on mainittu esimerkiksi joissakin matkaoppaissa.

Hauta-alue oli vielä noin kymmenen vuotta sitten vilkas pyhiinvaelluspaikka, jossa oli runsaasti muitakin kuin uskonnollisia paikallisen kulttuurin ilmentymiä, kuten taikureita, tarinankertojia, muusikkoja ja painijoita. The New York Timesin julkaisemalla, vuonna 2009 kuvatulla videolla näkyy hauta-alueella paljon pyhiinvaeltajia ja heidän jättämiään liehuvia lippuja.

Nyt paikalla on hiljaista. The New York Timesin julkaisemien satelliittikuvien perusteella imaami Asimin hauta-alueelta on purettu kaikki muut rakennukset paitsi itse mausoleumi.

Tuoreehkoja havaintoja paikalta on esimerkiksi matkailusivusto Tripadvisorissa. Siellä julkaistujen kertomusten mukaan paikalle yrittäneitä turisteja ei ole päästetty pyhätölle asti, kun he ovat yrittäneet lähestyä sitä. Keväällä 2018 otetuissa ja Tripadvisoriin ladatuissa kuvissa pyhiinvaeltajien liput ovat kadonneet ja itse hautarakennus näyttää rapistuneelta.

Uskonnollisten paikkojen tuhoamisista valtaosa on tehty vuodesta 2017 alkaen. Paikkoja on tuhottu lähinnä syrjäisillä alueilla. Australialaisselvityksen mukaan tuhoa ei ole tehty suurissa Urumqin ja Kashgarin kaupungeissa, joissa käy paljon turisteja.

Kiina kiihdytti assimilaatiopolitiikkaansa läntisellä raja-alueellaan Xinjiangissa vuoden 2017 tienoilla. Hieman myöhemmin alueelta alkoi tulla tietoja vankileireistä, joilla on eri tutkimuksissa arvioitu olevan noin miljoona ihmistä pidätettyinä ilman oikeudenkäyntiä. Kiina ei ole myöntänyt laajan vankileiriverkoston olemassaoloa.

Kiina on kommunistipuolueensa johtajan Xi Jinpingin johdolla pyrkinyt luomaan kansalaisille kiinalaista identiteettiä muun muassa assimiloimalla eli sulauttamallla vähemmistökulttuureja kiinalaiseen kulttuuriin.

Kiinassa on useita kymmeniä vähemmistökansoja. Xinjiangin noin 22 miljoonasta asukkaasta noin kymmenen miljoonaa on uiguureja. Alueella asuu myös muita keskiaasialaisia kansoja kuten kazakkeja, kirgiisejä ja tadžikkeja.

Xinjiangissa pyritään myös aktiivisesti vähentämään alkuperäisväestöä estämällä heitä lisääntymästä, samalla kun han-kiinalaisia kehotetaan tekemään enemmän lapsia. Uutistoimisto AP:n kesäkuussa julkaiseman selvityksen mukaan uiguurinaisille on tehty pakollisia raskaustestejä, pakkosterilointeja ja jopa pakkoabortteja.

Kiinalaistamistoimia on myös muualla kuin Xinjiangissa. Esimerkiksi Sisä-Mongoliassa on syyskuun mittaan ollut mielenosoituksia, kun kouluissa on päätetty korvata joidenkin aineiden mongoliankielinen opetus kiinankielisellä. Muutosta on pidetty yrityksenä assimiloida Kiinan mongolialaisia valtakulttuuriin.

Kiina on pyrkinyt poistamaan näkösältä myös kristillisiä symboleja esimerkiksi kirkkojen katoilta.

Lapset leikkivät Kashgarin päämoskeijan Id Kahin edessä vuonna 2016. Moskeija on rakennettu 1400-luvulla. Kiina ei tiettävästi ole tuhonnut moskeijoja Kashgarin kaltaisissa suurissa kaupungeissa, joissa käy paljon turisteja.­