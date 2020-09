Yhdeksän miehen epäillään raiskanneen naisen luksushotellissa Egyptissä – nyt tapauksen todistajia on pidätetty

Syytteiden nostamista pidettiin voittona naisten oikeuksien toteutumiselle, kunnes todistajia alettiin syyttää perhearvojen rikkomisesta ja irstaudesta.

Yhdeksän varakkaista perheistä tulevan miehen epäillään huumanneen ja raiskanneen nuoren naisen Egyptin pääkaupungissa Kairossa sekä levittäneen kuvaamaansa videota tapahtumista.

Epäilty raiskaus tapahtui vuonna 2014 luksushotelli Fairmontissa, mutta syytöksiä tapahtumista alkoi kiertää netissä vasta tämän vuoden heinäkuussa, ja rikosilmoitus tehtiin elokuun alussa.

Epäillyistä miehistä seitsemän pakeni maasta. Interpol jäljitti heistä kolme Libanoniin, jossa heidät pidätettiin. Lisäksi kaksi miehistä pidätettiin Egyptissä. Aktivistien mukaan neljä epäillyistä on paennut Britanniaan ja Yhdysvaltoihin, kertoo uutistoimisto AFP.

Tapausta pidettiin The Guardianin mukaan merkittävänä ja harvinaisena voittona naisten oikeuksille Egyptissä. Nostetut syytteet ovat erityisen poikkeuksellisia, koska epäillyt ovat rikkaita miehiä.

Tutkinnassa tuli kuitenkin yllättävä käänne.

Egyptin viranomaiset pidättivät viime kuun lopulla neljä epäillyn raiskauksen todistajaa ja kaksi tuttavaa, joilla ei ole suoraa yhteyttä tapaukseen, kertovat todistajia tuntevat feministiaktivistit.

Todistajiin yhteydessä ollut aktivisti kertoi, että pidätettyjä syytetään perhearvojen rikkomisesta, Egyptin julkisuuskuvan vahingoittamisesta ja irstaudesta, josta The Guardianin mukaan syytetään usein seksuaalivähemmistöihin kuuluvia ihmisiä.

Monia todistajista painostettiin muuttamaan lausuntoaan. Heidät on myös pakotettu testeihin, jossa naisilta tutkittiin, ovatko he neitsyitä ja miehiltä ovatko he harrastaneet anaaliseksiä. Osaan todistajista kohdistettiin lokakampanja, jossa heistä levitettiin netissä vahingoittavia kuvia.

Kairon yliopiston tutkija Hoda al-Saddan mukaan tapauksen kehitys on huolestuttava.

”On kauhistuttavaa, että selkeä tapaus, jossa on vahvaa todistusaineistoa, kääntyykin tapaukseksi, jossa tekijöistä tulee uhreja ja todistajia syytetään”, Sadda totesi uutistoimisto AFP:lle.

Myös tutkija Rothna Begum Human Right Watchista kertoo, että tilanne on hälyttävä. Hänen mukaansa todistajia vastaan nostetut syytteet ja raiskattuun naiseen ja todistajiin kohdistuva lokakampanja lähettävät hyytävän viestin kaikille raiskauksesta selvinneille ja todistajille.

”Että on mahdollista joutua vankilaan, jos kertoo seksuaalisesta väkivallasta.”