Niin kutsuttu työsuojeluosasto vakoili ”kumouksellisia” työntekijöitä São Paulon -tehtaalla 1960- ja 1970-luvuilla.

Saksalainen autojätti Volkswagen on sopinut maksavansa Brasilian sotilasdiktatuurin aikaisista vääryyksistä miljoonien eurojen korvaukset, kertovat uutistoimistot.

Noin 5,5 miljoonan euron korvaussummasta osa menee sotilasdiktatuurin aikaisen poliittisen poliisin uhreille. Brasiliassa oli sotilasdiktatuuri vuosina 1964–1985.

Volkswagenin tehtaalta ilmiannettiin ”kumouksellisina” pidettyjä työntekijöitä Brasilian poliittisen poliisin käsiin. ”Kumouksellisuus” saattoi tarkoittaa esimerkiksi kommunististen lentolehtisten levittämistä. Uhrit joutuivat vankilaan, ja heitä myös kidutettiin.

Autotehtaalla oli niin kutsuttu työsuojeluosasto, jonka tosiasiallisena tehtävänä oli työntekijöiden vakoilu. Saksalaislehti Süddeutsche Zeitungin mukaan Volkswagen do Brasil myös salli poliittiset pidätykset tehtaan alueella, ja konsernijohto Saksan Wolfsburgissa oli tietoinen asiasta viimeistään vuonna 1979.

Volkswagenin korvauksiin oikeutettuja uhreja on Süddeutschen mukaan elossa yli 60. Heille maksettujen korvausten lisäksi autojätti sitoutui rahoittamaan ihmisoikeustyötä Brasiliassa. Volkswagen tiedotti korvaussopimuksesta torstaina.

Volkswagenin Brasilian-tehtaan entiset työntekijät riemuitsivat torstaina São Paulossa, kun he saivat tietää autonvalmistajan myöntyvän korvauksiin sotilasdiktatuurin aikaisista vääryyksistä.­

Volkswagenilla on ollut tuotantoa Brasiliassa vuodesta 1953, jolloin São Paulossa alettiin valmistaa kuplavolkkareita.

Saksalaisfirman tytäryhtiö Volkswagen do Brasil on edelleenkin maan suurimpia teollisia työnantajia. Sen palveluksessa on noin 20 000 ihmistä.

São Paulon tehtaan sotilasvallan aikaisia vääryyksiä alettiin toden teolla selvittää 2010-luvulla. Ensin asialla olivat saksalaiset tutkivat journalistit, sitten myös Volkswagen-konserni itse.

Historioitsija Christopher Kopper laati Volkswagenin oman 134-sivuisen raportin, joka ilmestyi vuonna 2017. Siinä kerrotaan muun muassa seuraavanlainen tapaus:

”Joulukuun 11. päivänä 1969 työsuojelupäällikkö informoi poliittista poliisia, että aamuvuorona alkaessa hänen alaisensa olivat löytäneet laittoman O Ferramenta (Työkalu) -lehden numeroita vessoista, pukuhuoneista ja rappukäytäviltä.”

”Työsuojeluosasto ei pelkästään paljastanut kumouksellista toimintaa. Se kertoi poliittiselle poliisille neljän epäillyn nimet, vaikka poliittiselta poliisilta ei ollut edes tullut pyyntöä.”

Volkswagenin lakiasiainjohtaja ja hallintoneuvoston jäsen Hiltrud Werner ilmoitti yhtiön ”katuvan menneisyydessä tapahtuneita rikkomuksia vilpittömästi”.

”Volkswagen-yhtiölle on tärkeää toimia vastuullisesti tämän Brasilian historian negatiivisen ajanjakson kanssa ja ajaa läpinäkyvyyttä”, Werner sanoi tiedotteessa.

Volkswagenin korvaussummia voi yhtäältä pitää varsin vähäisinä. Volkswagen on maailman suurin autovalmistaja, jonka liikevaihto oli vuonna 2019 noin 253 miljardia euroa ja liikevoitto noin 19 miljardia euroa.

Volkswagenille 5,5 miljoonan korvaukset ovat toisin sanoen pikkuraha. Sillä konserni välttänee korvausvaatimusten puimisen julkisuudessa tai oikeudessa.

Summaa voi myös suhteuttaa niihin korvauksiin, joita saksalaisyritykset ovat maksaneet natsi-Saksan aikana orjuutetuille pakkotyön uhreille.

Vuonna 2000 perustettiin noin 5,1 miljardin nykyeuron suuruinen rahasto, josta saksalaisyritysten osuus oli 50 prosenttia. Volkswagen oli osallisista suurimpia.

Toisaalta Volkswagenin Brasilian-korvaukset ovat korvausten saajille eli sotilasdiktatuurin uhreille merkittävä asia sekä henkisesti että taloudellisesti.

Kyseessä on myös ennakkotapaus. Brasilian kansallisen totuuskomission mukaan ainakin 120 yritystä oli sekaantunut sotilashallinnon tekemiin rikoksiin, kertoo uutistoimisto AFP.

Volkswagen on ensimmäinen, joka on korvauksiin ryhtynyt. Muiden nimettyjen yritysten joukossa on AFP:n mukaan lukuisia monikansallisia suuryrityksiä kuten Johnson & Johnson, Pfizer, Esso, Texaco ja Pirelli.

Brasiliassa ei ole jaettu oikeutta sotilasdiktatuurin aikaisista rikoksista. Sotilashallitus sääti vuonna 1979 armahduslain, jota ei ole kumottu.

Sotilasvallan aikana kidutettiin arviolta 20 000:ta brasilialaista. Totuuskomission mukaan ainakin 434 ihmistä kuoli tai katosi.