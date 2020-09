Citigroup: Rasismi on köyhdyttänyt Yhdysvaltoja tuhansilla miljardeilla euroilla 2000-luvun aikana

Yritys itse lupaa panostaa lähes miljardi euroa epätasa-arvon vähentämiseksi.

New Yorkissa 20. syyskuuta järjestetyssä mielenosoituksessa muistutettiin Martin Luther Kingin listaamista suurista epäkohdista: rasismista, köyhyydestä ja militarismista. Häntä siteerataan myös Citigroupin uudessa raportissa.­

Citigroup-pankkikonsernin uuden raportin mukaan Yhdysvallat olisi ilman 2000-luvun rasismia nyt lähes 14 tuhatta miljardia eli lähes neljätoista biljoonaa euroa vauraampi.

Tämän eron tuottaa 20 vuoden aikana tapahtunut epätasa-arvo koulutuksessa, asumisessa, palkoissa ja investoinneissa mustien ja valkoisten yhdysvaltalaisten välillä, raportti katsoo.

Asiasta kertovat esimerkiksi CBS News, CNN, CNBC ja Bloomberg. Koko yli sadan sivun raportti taulukoineen löytyy tämän linkin takaa.

Mustat yhdysvaltalaiset eivät ole yhteiskunnalle niin tuottoisia kuin voisivat olla systemaattisen rasismin vuoksi, raportti päättelee.

Systemaattinen rasismi estää monia saavuttamasta köyhillä alueilla hyvän koulutuksen, asuntolainoja ja yrittäjien osalta sellaisia yrityslainoja, joilla samaan aikaan autetaan valkoisia yrittäjiä eteenpäin.

Lopputuloksena valkoisilla perheillä on kahdeksan kertaa enemmän varallisuutta kuin mustilla. Ero on vähäisempi kuin 1950–1960-luvuilla, mutta se on jälleen kasvanut viime vuosina, raportti huomioi.

Yhdysvallat voisi nostaa viidessä vuodessa bruttokansantuotettaan yli neljällä biljoonalla eli noin neljällätuhannella miljardilla eurolla, jos epätasa-arvo poistetaan, raportti mainitsee.

Mukana on myös useita käytännön toimenpide-ehdotuksia. 38 prosenttia Yhdysvaltojen mustasta väestöstä työskentelee minimipalkalla, joten sitä on nostettava. Raportti kannustaa myös esimerkiksi etniseen diversiteettiin yritysten hallituspaikkoja täydennettäessä.

Citigroup itse ilmoitti samalla lähes miljardin euron panostamisesta epätasa-arvon vähentämiseksi.

Suunnitelmiin kuuluu esimerkiksi noin 500 miljoonan euron panostus, jotta etnisiin vähemmistöihin kuuluvat rakennuttajat pääsevät vauhtiin ja tekevät enemmän asuntoja.

Samalla Citigroup panostaa siihen, että etniset vähemmistöt saavat asuntolainoja valkoisten tapaan, yritys kertoo.