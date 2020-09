Ranskan pääministeriksi valittiin kesällä Jean Castex, ja hänen maalaismurteestaan kohistiin. Keskustelussa oli selviä yhtäläisyyksiä Suomeen, kirjoittaa HS:n ulkomaantoimittaja Heikki Aittokoski.

Sallikaa minun palata hetkeksi kesään. Muistin virkistykseksi: kesä oli se vuodenaika, kun oli lämpöä ja valoa, mutta ei koronaa.

Seurasin sydänkesällä mieluiten uutisia, jotka eivät liittyneet viruksiin. Muun muassa Ranskan pääministerinvaihdos tuntui viihdyttävältä vaihtelulta.

En ollut niinkään kiinnostunut Ranskan sisäpolitiikan kiemuroista. Ranskan järjestelmä on presidenttivaltainen, joten ei ollut erityisen kuumottavaa, että heinäkuun alussa Emmanuel Macron vaihtoi pääministeri Édouard Philippen tilalle Jean Castexin.

Pääministerinvaihdoksessa oli kuitenkin yllättävä sivujuonne. Ranskalaiset tarttuivat lähes maanisesti Castexin puheenparteen. Hän kun puhui – quelle horreur! – eteläranskalaisittain murtaen.

Ranskalainen murrejupakka toi mieleeni kaksi suomalaista pääministeriä, keskustan Juha Sipilän (virassa 2015–2019) ja demari Sanna Marinin (alkaen joulukuusta 2019). Castexin puhetapaa ruodittiin Ranskassa tavalla, jossa oli kotoisia piirteitä.

Castex on syntyjään Lounais-Ranskan Gascognesta. Hän on toiminut pienen Pradesin kunnanjohtajana. Prades sijaitsee Pyreneiden juurella, lähellä Espanjan Kataloniaa.

55-vuotias Castex kävi nuoruudessaan ranskalaiset eliittikoulut Sciences Pon ja École Nationale d’Administrationin. Sikäli hän on täysiverinen systeemin kasvatti.

Vaan se murre. Castex ei ole vaihtanut kotiseutunsa murretta pariisilaisen hienostuneeseen yleisranskaan. Kun hän esiintyi ensimmäistä kertaa uudessa roolissaan, seurasi julkinen tyrmistys.

Ehkä rumimmin solvasi aikakauslehti Paris-Matchin päällikkötoimittaja Bruno Jeudy. Näin hän maalaili Twitterissä: ”Maalaistyylin vahvistaa hänen karkea korostuksensa tyyppiä rugbyn jälkipeli.”

Pariisin piireissä rugbya pidetään junttien lajina. Ulkopuolisen korviin kuulostikin lähinnä siltä, että – suokaa anteeksi karkea puheenparteni – pariisilaiset kermaperseet eivät kestäneet, kun salonkiin pelmahti eri tavalla puhuva tulokas.

Tämä toi mieleeni Juha Sipilän. Hänhän puhuu tunnistettavan oululaisesti ja käytti pääministerinäkin murresanoja. Parhaiten muistetaan ehkä vatulointi, joka Kotimaisten kielten keskuksen Kotuksen mukaan tarkoittaa ”hidasta, kömpelöä tai vaivalloista tekemistä”.

Ellen erehdy, Sipilän puhetavan vatvomisessa oli jotain samaa kuin Ranskassa, nimittäin pääkaupunkilaisen ylemmyydentunteen epämiellyttävä vivahde.

Ranskassa oikeistopuolue Tasavaltalaisten europarlamentaarikko Nadine Morano tölväisi heinäkuussa Castexia ikään kuin ohimennen. ”Minä rakastan hänen korostustaan, ihan kuin olisi lomalla”, Morano sanoi tv-haastattelussa.

Tarkoitti Morano sitä tai ei, viestiksi jäi, että eteläinen Ranska on lomakohde – ei sen enempää.

Ranskan historia on keskusvallan pönkittämisen historiaa, ja siihen liittyy alueellisten kielten ja murteidenkin tukahduttaminen. Kuvaavaa on, että ranskan kielessä noustaan Pariisiin, vaikka verbille ei löydy perusteita pinnanmuodostuksesta.

On makuasia, miltä mikäkin murre kenestäkin kuulostaa. Minusta Castexia on ilo kuunnella, koska osaan ranskaa, mutta vain melko hyvin. Castex artikuloi selvästi. Häntä on toisin sanoen helpompi ymmärtää kuin pariisilaista, joka papattaa konekiväärin nopeudella.

Ranskassa Castexin aksentista revittiin huumoria viikkotolkulla. Kun imitaattori Nicolas Canteloup esitti pääministeriä Europe 1 -kanavalla syyskuun vaihteessa, hän käytti tehokeinonaan juuri hidasta poljentoa: sanojen välissä on ikuisuus.

Kirjoitetussa muodossa Canteloupin imitaatio kulki melko lailla näin: ”Minä. Olen. Mullistanut. Välimerkit. En. Käytä. Pilkkuja. Enkä. Puolipisteitä. Minä. Käytän. Kanjoneita.”

Tästähän tulee tietysti mieleen Sanna Marin. Vastustajat ivaavat pääministeriä juuri töksäyttelevästä artikulaatiosta. Kannattajat taas pitävät hänen puhetapaansa päinvastoin selkeänä.

Niin me puhetta tulkitsemme. Sympatiat ja antipatiat riippuvat siitä, mitä puhujasta muutoin ajattelemme.

Puhetavan pilkkaaminen on älyllisesti helppoa, mutta se osoittaa lähinnä pilkkaajan moukkamaisuuden. Myös sen se osoittaa, että pilkkaajalta ovat asia-argumentit vähissä.

Olisi kohtuullista, että poliittiset johtajat saisivat puhua niin kuin heistä luontevalta tuntuu. Sama pätee ihan keneen tahansa. Olennaista elämässä ei kai ole se, miten sanotaan vaan mitä sanotaan.