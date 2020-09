Yhdysvallat käyttää terroristien surmaamiseen yhä useammin salassa pidettyä ohjusta, jossa on on räjähteiden sijaan kuusi pyörivää metalli­terää

R9X-ohjusta on käytetty al-Qaidan johtajien surmaamiseen kuluvana vuonna jo ainakin kahdesti.

AIM114-R9X -ohjuksia on ammuttu toistuvasti etäohjattavista sotalennokeista. Kuvassa Yhdysvaltain ilmavoimien MQ-9 Reaper -lennokki joka voi ominaisuuksiensa puolesta laukaista ainakin AGM-114R -ohjuksia joiden pohjalta R9X-ohjus on kehitetty. Kuva on Viron Ämarin lentotukikohdasta heinäkuulta 2020.­

Yhdysvallat on käyttänyt yhä useammin uutta, salassa pidettyä ohjustyyppiä Syyriassa. Viimeisimmät havainnot kohteensa silpovasta ohjuksesta ovat kesäkuulta ja syyskuulta.

Asiasta kertovat esimerkiksi yhdysvaltalaislehti The New York Times ja brittilehti The Guardian.

Yleensä ohjuksissa on räjähteitä. AIM-114R9X Hellfire -ohjuksessa ne on korvattu kuudella pyörivällä metalliterällä, jotka silpovat kohteensa. Etäohjattavasta sotalennokista ammuttavan ohjuksen käyttöä on perusteltu sillä, että tarkkuutensa ansiosta se aiheuttaa vähemmän tuhoa kohteen ympärillä ja voi näin säästää sivullisia tuholta.

Ohjuksen nimi lyhennetään tavallisesti R9X. Sen lempinimi on joskus Ninja, joskus lentävä Ginsu – Yhdysvaltain ostostelevisiossa myydyn veitsivalmistaja Ginsun veitsisarjan mukaan.

Sen olemassaolosta kertoi ensimmäisenä yhdysvaltalaislehti Wall Street Journal keväällä 2019. Lehden mukaan R9X:aa on käytetty ensimmäisen kerran jo vuonna 2017, jolloin sillä surmattiin terroristijärjestö al-Qaidan kakkosjohtaja Abu Khayr al Masri Syyrian Idlibissä tehdyssä iskussa.

Kuluvan vuoden kesäkuussa surmansa sai Idlibissä Al-Qaidan Hurras al-Din -nimisen haaran johtaja Khaled al-Aruri. Aiemmin syyskuussa kuoli terrorismista epäilty Sayyaf al-Tunsi. Ihmisoikeusjärjestö Syrian Observatory for Human Rightsin mukaan al-Tunsin auton tuhonneessa ja miehen surmanneessa iskussa käytettiin juuri ”Ninjaa”. Syyrian tapahtumia seuraavat aseasiantuntijat eivät ole olleet yksimielisiä siitä, onko syyskuun iskussa käytetty varmasti juuri kyseistä ohjusta.

The New York Timesille ”Ninjasta” puhuneet yhdysvaltalaislähteet sanoivat, että R9X:aa on viime vuosina käytetty yhteensä noin puoli tusinaa kertaa, mutta The Guardianin mukaan tämä arvio on vanhentunut ja käyttökertoja olisi jo enemmän.

AGM114-ohjuksia on kehitelty alunperin ilmasta käsin laukaistaviksi panssaritorjuntaohjuksiksi. R9X on kehitetty AGM114R -ohjusversion pohjalta. R- eli Romeo-ohjuksen erityisominaisuus on aiempaa suurempi lentokorkeus. Myös muista R9-versioista on julkista tietoa, mutta R9X:sta hallinto ei ole kertonut.

New York Timesin mukaan sen lähteet vahvistivat kaksi tapausta, joissa R9X oli käytössä. Abu Khayr al Masrin tapauksessa vuonna 2017 ohjusta käytti keskustiedustelupalvelu CIA ja toisessa tapauksessa erikoisjoukkojen esikunta surmaten al-Qaida -johtaja Jamal al-Badawi Jemenissä vuodenvaihteessa 2018–2019.

Tyypillisesti sitä käytetään silloin, kun muiden aseiden käyttö vaarantaisi lähistöllä olevia siviilejä. Al-Qaidalle on tyypillistä oleskella kaupunkialueilla, jossa asukastiheys on suuri. Niinpä tarkka ”Ninja” eli R9X palvelee tarkoitustaan kun Yhdysvallat käy terrorismin vastaista sotaansa, mediat kertovat.

Mikään ihmisoikeusohjus tai humaani työkalu tämä ”lentävä veitsisetti” ei ole, muistuttaa Iain Overton Action on Armed Violence -järjestöstä The Guardianissa.

”Tämä uusi ase esitetään ikään kuin vaihtoehtoa isommille ohjuksille ja sitä saatetaan markkinoida suorastaan eettisenä. Mutta jos sitä käytetään asianmukaisen oikeudenkäytön vastaisesti, se on aivan yhtä altis osumaan väärin kohteisiin kuin muutkin iskut”, Overton sanoi.

”Se on vain salamurhaajan terä, jota heiluttaa valtio, joka harvoin joutuu vastuuseen teoistaan.”