Belgia on ollut yli 600 päivää ilman virallista hallitusta – Flaami­nationalistien vaali­voitosta alkanut patti­tilanne on viimein päättymässä

Vuoden 2019 toukokuussa käytyjen vaalien jälkeen Belgia on saamassa uuden hallituksen. Belgia on ollut ilman virallista hallitusta yli 600 päivää.

Bryssel

Belgia on saamassa viimein uuden hallituksen. Hallitustunnustelijoiden on määrä esitellä hallituksen kokoonpano maanantaina kuningas Philippelle.

Samalla Belgia tulee rikkoneeksi oman ennätyksensä hitaasta hallituksen muodostamisesta. Edellinen ennätys, 541 päivää, oli vuosina 2010–2011. Tämä ennätys rikottiin elokuussa, jos mukaan lasketaan koko aika ilman virallista hallitusta. Belgian hallitus hajosi jo ennen vuoden 2019 toukokuussa järjestettyjä vaaleja erimielisyyksiin YK:n siirtolaissopimuksen hyväksymisestä.

Aiempi ja nykyinen hallituskriisi juontavat juurensa samasta ongelmavyyhdistä. Belgia on jakautunut maantieteellisesti vauraampaan hollanninkieliseen Flanderiin ja köyhempään ranskankieliseen Valloniaan. Maassa on myös saksankielinen vähemmistö.

Nykykriisi on ollut aiempaa jakavampi myös poliittisesti. Vuoden 2019 vaaleissa lähes puolet flaamien äänistä keräsivät oikeistopuolueet, joista erityisesti Vlaams Belang (suomeksi flaamien edut) on tullut tunnetuksi paikoin äärioikeistolaisesta retoriikasta. Valloniassa menestyivät taas sosialistit ja vihreät.

Belgiaa on johtanut vaaleista lähtien väliaikainen hallitus pääministerinään Belgian ensimmäinen naispääministeri Sophie Wilmès. Ranskankielisestä liberaalipuolue MR:stä tuleva Wilmès on ollut pidetty johtaja erityisesti koronatoimien aikana.

Belgian nykyisen virkamieshallituksen pääministeri Sophie Wilmès.­

Uusi pääministeri on hyvin todennäköisesti toinen kahdesta neuvottelijasta. Tällä viikolla neuvottelijoiksi nimitettiin Vallonian sosialistipuolueen Paul Magnette ja flaamien liberaalipuoleen Alexander de Croo.

Perustuslain mukaan hallituksen 14 ministeripestiä jaetaan puoliksi kieliryhmien mukaan. Perinteen mukaan pääministeri voi tasoittaa poliittista epätasapainoa, joka nykykokoonpanossa kääntyy Vallonian hyväksi. Siksi pääministerinimitys voi osua de Croolle.

De Croo ja Magnette lupasivat lausunnossaan muodostaa neuvotteluiden tuloksena Belgiaan ”vakaan ja lujan” hallituksen, jonka tarkoituksena on turvata vahva talous ja tarttua ilmastokriisin hoitoon.

Nyt neuvoteltava hallituskokoonpano on nimetty säveltäjä Antonio Vivaldin mukaan. Puolueiden värit tuovat mieleen Vivaldin teoksen neljä vuodenaikaa. Seitsemän puolueen koalitiohallituksessa on molempien kielialueiden sosialistipuolueet ja liberaalipuolueet sekä vihreät ja flaamien kristillisdemokraattinen puolue CD&V.

Belgia on pärjännyt pitkälle virkamiesvoimin, sillä eri hallintoaloilla on paljon itsenäistä valtaa. Lähes kahden vuoden odotus on kuitenkin hidastanut esimerkiksi terveyssektorin uudistuksia, verotusmuutoksia sekä päätöksiä ilmastonmuutoksen torjunnasta. Edellinen hallitus käsitteli ilmastolakia, mutta se ei koskaan mennyt läpi.

Belgia on asettanut tavoitteeksi ydinvoimasta luopumisen vuoteen 2025 mennessä, mutta osa siihen liittyvistä päätöksistä on vielä tekemättä. Luopuminen lisää myös hetkeksi kasvihuonekaasupäästöjä, jos ydinvoima korvataan fossiilisilla energiamuodoilla. Belgia odottaakin hallituksen linjausta, miten päästöjä samaan aikaan vähennetään toisilla sektoreilla.

Uudessa hallituskokoonpanossa flaamit ovat vähemmistönä, mikä saattaa tehdä hallituksesta enemmistöasemasta huolimatta lyhytikäisen. Kokoonpano on hatara erityisesti flaamien oikean äärilaidan suosion vuoksi. Nämä puolueet on suljettu kokoonpanosta ulos. Tappio on kirvelevä erityisesti edellisessä hallituksessa istuneelle flaamien keskustaoikeistopuolue N-VA:lle.

Moni belgialainen järkyttyi vuoden 2019 vaaleissa, kun oikeistopopulistinen Vlaams Belang voitti 15 paikkaa ja nousi parlamentin kolmanneksi suurimmaksi ryhmäksi. Vlaams Belang on ajanut kärkkäästi Flanderin itsehallintoa, ja sen edustajilta on kuultu avoimen rasistisia kannanottoja.

Edellisviikolla pieni ryhmä Vlaams Belangin edustajia pysäytti liikenteen yhdellä Brysselin pääväylistä. RTBF-uutiskanavan uutisoiman mielenilmauksen tarkoituksena oli vastustaa ”epädemokraattista ja flaamivastaista” Vivaldia.