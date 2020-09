Hallituksella on niukahko enemmistö Puolan parlamentissa, mutta eläinten oikeuksista äänestettäessä hallitusrintama repesi.

Puolan oikeistohallitus oli aiemmin syyskuussa hajota riitaan turkistarhauksesta ja rituaaliteurastuksesta, mutta lauantaina hallituskumppaneiden kerrottiin sopineen erimielisyytensä.

Uuden hallitussopimuksen syntymisestä kertoi uutistoimisto AFP. Sen myötä Puolan suurin Laki ja Oikeus -puolue (PiS) jatkaa hallitsemista kansalliskonservatiivisen Solidarna Polskan sekä sitä liberaalimman oikeistopuolue Porozumienien kanssa.

Ilman sopimusta PiS:llä olisi ollut edessään kaksi vaihtoehtoa: joko uudet vaalit tai vaivalloinen jatko yhden puolueen vähemmistöhallituksena. Nyt hallituskoalitiolla on nyt parlamentissa niukahko enemmistö: 235 paikkaa opposition 225 paikkaa vastaan.

”Meillä on vakaa hallitus, vankka parlamentaarinen enemmistö ja ohjelma”, pääministeri Mateusz Morawiecki sanoi toimittajille lauantaina. Sopimuksen yksityiskohtia ei ole tarkennettu julkisuudessa.

Uutistoimisto AFP:n mukaan on epäselvää, ryhtyykö PiS:n vaikutusvaltainen puoluejohtaja Jarosław Kaczyński jäseneksi hallitukseen. Kaksosveljensä Lechin kanssa puolueen perustaneen Kaczyńskin on arvioitu ryhtyvän varapääministeriksi, mikä olisi näpäytys ja eräänlainen kurinpalautus ärhäkälle Solidarna Polskalle.

Hallituskriisin aiheuttanut eläinoikeuslaki oli juuri Kaczyńskin lempilapsi. Puolan parlamentti hyväksyi PiS:n ja opposition äänillä lain, joka kieltää siirtymäajalla muun muassa turkistarhauksen sekä halal- ja kosher-lihan viennin. Hallituksen pikkupuolueet puolestaan äänestivät hallituksen esitystä vastaan.

Hallitusrintamaa jakavat myös muun muassa suhtautuminen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin ja Euroopan unioniin, joita kohtaan etenkin Solidarna Polska on hyvin kriittinen.

Laki ja oikeus -puolue kumppaneineen on voittanut Puolassa useita vaaleja, ja puolueessa on ollut haluja johtaa maata yksin, vaikkakin vähemmistönä. Nyt puolueella on kuitenkin uusia paineita koronaviruksen aiheuttamien talousongelmien vuoksi, uutistoimisto Reuters taustoittaa. Tukea siis tarvitaan.

Reutersin mukaan lauantain hallitussopimus todennäköisesti varmistaa sen, että koalitio jatkaa enemmistöhallituksena ja voi siten jatkaa muun muassa tiedotusvälineiden kontrollointia ja oikeuslaitoksen uudistamista, joka opposition mielestä vaarantaa oikeusistuimien riippumattomuuden.