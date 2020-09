Vastauksena hyökkäykseen Armenian tukemat separatistit ovat ampunee alas kaksi Azerbaidžanin armeijan helikopteria ja kolme lennokkia, kertoo uutistoimisto Reuters.

Azerbaidžan on hyökännyt Vuoristo-Karabahin alueelle, kertoi Armenian pääministeri Nikol Pašinjan sunnuntaina aamulla.

Alueella on ollut aiemminkin maiden välisiä kiistoja. Maantieteellisesti alue sijaitsee Azerbaidžanin alueella, mutta etnisesti se on armenialais­enemmistöinen. Alue on Armenian tukemien separatistien hallussa.

Azerbaidžanin puolustusministerin mukaan kyse on ”vastahyökkäyksestä, jonka tarkoituksena on tukahduttaa Armenian taistelutoimet ja varmistaa asukkaiden turvallisuus”, AFP kertoo.

Uutistoimisto AFP kertoi sunnuntaina aamulla, että Azerbaidžan pommittaa aluetta. Pommitus on kohdistunut sekä etulinjaan että siviilikohteisiin muun muassa alueen pääkaupunki Stepanakertissa. Uutistoimisto Reutersin mukaan asukkaita on paennut alueelta. Separatistien mukaan yhteenotossa on kuollut siviilejä. Azerbaidžanin mukaan iskussa on raportoitu kuolleen sekä siviilejä että sotilaita.

Vastauksena hyökkäykseen Armenian tukemat separatistit ovat ampunee alas kaksi Azerbaidžanin armeijan helikopteria ja kolme lennokkia, kertoo uutistoimisto Reuters. Tiedot tapahtumista ovat vielä epäselviä.

Armenian ja Azerbaidžanin rajalla vuosikymmeniä kestänyt rajakiista kiihtyi heinäkuussa, jolloin yhteenotoissa kuoli ainakin 17 ihmistä. Taistelut keskittyivät Tovuzin alueelle Azerbaidžanissa ja Tavushin alueelle Armeniassa. Kumpikin osapuoli syytti toista tilanteesta.

Etnisesti armenialainen sotilas vartioi tiesulkua Martunin kylässä Vuoristo-Karabahissa huhtikuussa 2016.­

Vuoristo-Karabahin sota (1988–1994) syttyi, kun Azerbaidžanin neuvostotasavaltaan kuuluneen Vuoristo-Karabahin armenialainen enemmistö äänesti liittymisestä Armeniaan. Ennen sotaa ja sen aikana vainoja ja etnisiä puhdistuksia tapahtui sekä Azerbaidžanissa että Armeniassa.

Sota laajeni, kun Armenia ryhtyi tukemaan Vuoristo-Karabahin armenialaisia. Alue liittyi käytännössä Armeniaan. Yksikään valtio ei tunnustanut tilannetta.

Vuonna 2016 alueella syttyi rajuimmat taistelut yli 20 vuoteen. Osapuolet syyttivät tuolloinkin väkivaltaisuuksien aloittamisesta toisiaan.