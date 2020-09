Trumpin korkeimman oikeuden tuomariksi ehdottama Amy Coney Barrett on huippuarvosanoin valmistunut juristi ja abortin­vastustaja, jonka uskon­yhteisö on kutsunut naisia palvelijattariksi

Amy Coney Barrettista on tulossa historiallisen nuori korkeimman oikeuden tuomari, jos senaatti hyväksyy hänen nimittämisensä. Huippuarvosanoin valmistunutta liittovaltion tuomaria ja oikeustieteen professoria seuraa katolisen dogmaattisuuden varjo.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump nimitti 48-vuotiaan Amy Coney Barrettin korkeimman oikeuden tuomariksi myöhään lauantaina Suomen aikaa. Jos senaatti vahvistaa äänestyksellään Trumpin nimitysehdotuksen, Coney Barrettista tulee korkeimman oikeuden historian kolmas naispuolinen tuomari ja oikeuslaitoksen historian toiseksi nuorin nimitetty.

Barrett on syntynyt tammikuussa 1972. Häntä nuorempi on ollut vain vuonna 1789 korkeimpaan oikeuteen nimitetty John Jay, joka oli tuomarina aloittaessaan 44-vuotias.

Amy Coney Barrett on liittovaltion vetoomustuomioistuimen tuomari ja entinen Notre Damen yliopiston oikeustieteen professori. Hän on työskennellyt myös korkeimman oikeuden esittelijänä edesmenneelle tuomari Antonin Scalialle.

Hän on elämänkatsomukseltaan harras katolinen ja vastustaa aborttia.

Amy Vivian Coney vietti lapsuutensa New Orleansissa. Hänen isänsä oli öljy-yhtiö Shellin lakimies ja äiti kotiäiti. Hänellä on kuusi sisarusta. Coney suoritti alemman korkeakoulututkinnon Tennesseen osavaltion pääkaupungissa Memphisissä sijaitsevassa Rhodes Collegessa. Pääaineena oli englanninkielinen kirjallisuus. Coney valmistui Rhodes Collegesta vuonna 1994.

Hän jatkoi opintojaan Notre Damen lakiyliopistossa Indianassa, josta sai Yhdysvalloissa käytettävän juristin oppiarvon juris doctor vuonna 1997. Hän sai korkeimman mahdollisen arvosanan, summa cum lauden.

Vuosina 1998–1999 hän toimi Anthonin Scalian esittelijänä ja sen jälkeen vuoteen 2002 saakka yksityisessä lakitoimistossa Washington DC:ssa. Ennen paluutaan kotiyliopistoonsa Notre Dameen hän ehti toimia vuoden George Washingtonin yliopiston vierailevana apulaisprofessorina.

Vuodesta 2002 vuoteen 2017 Barrett toimi Notre Damessa oikeustieteen professorina. Vuonna 2017 hänet nimitettiin liittovaltion vetoomustuomioistuimen tuomariksi.

Notre Damesta on valmistunut myös Barrettin aviomies Jesse M. Barrett, joka toimi yli kymmenen vuotta Indianan liittovaltion syyttäjän toimistossa. Nykyään herra Barrett työskentelee yksityisessä asianajotoimistossa ja on erikoistunut toimimaan muun muassa puolustusasianajajana talouteen liittyvissä rikosepäilyissä, yliopisto kertoo sivuillaan.

Coney ja Barrett avioituivat vuonna 1999 ja Coney otti käyttöön kaksiosaisen sukunimensä Coney Barrett.

Amy Coney Barrett ja aviomies Jesse Barrett. Kuvan ottamisvuosi ei ole tiedossa.­

Pariskunnalla on seitsemän lasta, joista kaksi on adoptiolapsia. Yhdellä on Downin syndrooma.

”Minusta on tulossa yksi yhdeksästä tuomarista”, Barrett kertoi Valkoisen talon pihalla lauantaina järjestetyssä tiedotustilaisuudessa. ”Olen tottunut toimimaan yhdeksän hengen porukassa, nimittäin omassa perheessäni.”

Barett kertoi puheessaan laajasti perhe-elämästään, arjestaan ja univajeestaan.

Perhe asuu South Bendissa Indianan osavaltiossa. Samalla suunnalla sijaitsee myös Notre Damen yliopisto.

Amy Barrettia on kuvailtu originalistiksi. Tämä sana tarkoittaa laintulkintaa, jossa Yhdysvaltain perustuslakia pyritään ymmärtämään siten kuin sen laatijat ovat sen alunperin tarkoittaneet. Hän on työssään asettunut esimerkiksi vastustamaan rikostuomittujen aseenkanto-oikeuden rajoittamista silloin kun tuomitut eivät ole syyllistyneet nimenomaan väkivaltarikokseen, kertoo esimerkiksi The New York Times.

Kun Barrett oli ehdolla nykyiseen virkaansa liittovaltiotuomarina, häneltä kysyttiin senaatin nimityskuulemisessa, vaikuttaako katolinen usko hänen laintulkintaansa. Kyseessä oli epäselvyys siitä, kumman Barrett asettaisi edelle suhteessa kuolemantuomioon: uskon vai lain. Barrettin kirjoituksesta vuodelta 1998 saattoi ymmärtää, että katolisena tuomarina hän jääväisi itsensä kuolemantuomiota koskevissa kysymyksissä.

”Tuomarin ei ole koskaan soveliasta puskea henkilökohtaista vakaumustaan lain yli, oli vakaumuksen pohjana sitten usko tai jokin muu”, Coney Barrett vastasi Politico-lehden mukaan.

Vuoden 2017 kuulemisessa ankarana pidetty demokraattisenaattori Dianne Feinstein ei vakuuttunut. Hän selitti, miten naisille on keskeistä saada viimein hallita omia synnytyselimiään viitaten Coney Barrettin kielteiseen aborttikantaan.

”En tiedä, mikä tarkalleen ottaen on uskosi tai uskontosi, mutta jokaisessa uskonnossa on omat opinkappaleensa eli dogmansa”, Feinstein sanoi ja teroitti että uskondogmat ja laki ovat aivan eri asioita.

”Johtopäätökseni on, professori, että dogma elää sinussa vahvana”, Feinstein sanoi hermostuneen näköiselle Coney Barretille.

Esimerkiksi The New York Times julkaisi videoidun kuulemisen uudelleen lauantaina.

Vuonna 2017, kun Coney Barrett nimitettiin liittovaltion tuomariksi, tiedettiin että hän on harras katolinen, joka vastustaa aborttia.

Amy Barrett Valkoisen talon tiedotustilaisuudessa, jossa presidentti Donald Trump nimitti hänet korkeimman oikeuden tuomariksi. Senaatin pitää vielä äänestää nimityksestä ja vahvistaa se.­

Vasta kun hänen mahdollinen ehdokkuutensa korkeimpaan oikeuteen nousi puheenaiheeksi, varsinkin vastustajat toivat julki Coney Barrettin ja hänen aviomiehensä katolilaisuuden.

He kuuluvat yhdysvaltalaismedian mukaan juuri South Bendissa perustettuun karismaattiseen katoliseen liikkeeseen nimeltä People of Praise.

Liike perustettiin 1970-luvun alussa ja sen juuret ovat lähellä helluntailaisuutta. Newsweek-lehden mukaan liikkeellä on jäseniä noin 1 700 yhteensä 22 yhdysvaltalaiskaupungissa sekä Karibialla ja Kanadassa.

People of Praise -liike on patriarkaalinen eivätkä miehet ja naiset ole tehtäviltään tasa-arvoisessa asemassa. Liikkeen oppien mukaan mies on perheen pää, joka määrää myös vaimonsa tekemisistä. Liikkeen jäsenet toimivat toisilleen apuna ja neuvojina elämän suurissa kysymyksissä, kuten kumppanin tai asunnon valinnassa sekä vaikkapa urakysymyksissä.

Tässä neuvojajärjestelmässä miehestä on käytetty nimitystä ”pää” (head) ja nainen ”palvelijatar” (handmaid).

Osa yhdysvaltalaismediasta on väittänyt, että kanadalaisen Margaret Atwoodin kirjaan Orjattaresi perustuva HBO:n puistattava hittisarja Handmaid’s tale on saanut innoituksensa juuri People of Praise -yhteisöstä. Faktantarkistukseen erikoistuneen Vox-julkaisun mukaan tämä sitkeä huhu ei pidä paikkaansa, ja People of Praise -yhteisökin on jo korvannut neuvojien sukupuolittuneet nimitykset yhteisellä nimityksellä ”johtaja” (leader).

Aborttioikeutta kannattavat mielenosoittajat pukeutuivat tv-sarja The Handmaid’s Talesta tuttuihin orjakaapuihin Chicagossa toukokuussa 2019.­

Huhuista riippumatta juuri Amy Barrettin suhtautuminen aborttiin voi muodostua keskeiseksi, jos senaatti vahvistaa hänen nimityksensä korkeimpaan oikeuteen.

Aborttioikeus jakaa Yhdysvaltoja voimakkaasti, ja viimeksi kesäkuussa korkein oikeus tyrmäsi Louisianan osavaltiossa ajetut rajoitukset naisten oikeuksiin päättää raskaudenkeskeytyksistä. Kysymyksen kuumenemiseen on vaikuttanut osaltaan juuri korkeimman oikeuden voimasuhteiden muutos, sillä Trumpin edellinen tuomarinimitys Brett Kavanaugh loi korkeimpaan oikeuteen konservatiivien enemmistön ja aborttien vastustajat näkivät tilaisuutensa koittaneen.

Jos Amy Barrettin nimitys vahvistetaan, voimasuhteet ovat kuusi kolmea vastaan konservatiivien hyväksi.