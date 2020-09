Arkansasin timanttipuistossa voi etsiä timantteja ja löydöt saa pitää. Lapsesta asti puistossa etsinyttä miestä onnisti viimein.

Arkansasilaismies löysi yli yhdeksän karaatin timantin. Löytö on poikkeuksellisen suuri ja se tehtiin Arkansasin timanttipuistossa Yhdysvalloissa. Asiasta kertovat puisto tiedotteessaan sekä yhdysvaltalainen uutiskanava CNN.

33-vuotias Kevin Kinard oli ystäviensä kanssa vierailemassa puistossa, joka toimii löytäjä saa pitää -periaatteella. Hän käynyt puistossa etsimässä timantteja lapsesta asti, mutta palannut heinäkuiseen vierailuunsa asti aina tyhjin käsin.

”Poimin kaiken mikä näyttää vähääkään kristallin kaltaiselta ja laitan laukkuuni”, Kinard sanoi. ”Tämä lasikuulan näköinen pala näytti kiinnostavalta, joten otin sen talteen. Ajattelin ensin, että se olisi varmaankin lasia.”

Timanttipuisto tarjoaa kävijöilleen löytöjen arviointipalvelua. Muutaman tunnin etsintöjen päätteeksi Kinard ei ollut edes ajatellut esitellä löytöjään, koska ei uskonut löytäneensä mitään. Ryhmä meni arviointitoimistoon, koska samassa seurueessa ollut ystävä halusi omat löytönsä arvioitaviksi.

Kävi ilmi, että Kevin Kinardin löytämä ruskea, 9,07 karaattia painanut raakatimantti oli toiseksi suurin Arkansasin puiston yleisöhistoriassa koskaan löydetty timantti. Ennätystimantti painoi 16,37 karaattia ja löytyi vuonna 1975. Puisto perustettiin vuonna 1972.

Kevin Kinard kertoi olleensa löydöstään shokissa. Hän sulatteli tapahtunutta kotonaan pari kuukautta ennen kuin päätti tulla puistoon uudestaan ja antaa heille luvan julkistaa tieto löydöstä.

Arkansasin alue on ainoa seutu Yhdysvalloissa, josta timantteja on toistaiseksi löydetty. Arkansasin suurin timanttilöytö tehtiin vuonna 1924, kun puiston alueella aiemmin sijainneen timanttikaivoksen työntekijä löysi 40,23 karaatin timantin jonka nimeksi annettiin Uncle Sam eli Setä Samuli. Se on suurin Yhdysvalloista tiettävästi koskaan löydetty timantti.

Maailman suurin tähän mennessä löydetty timantti löytyi Etelä-Afrikasta vuonna 1905. Se painoi 3 106 karaattia.

Yksi karaatti vastaa 0,2 grammaa, joten maailman suurin timantti painoi 621 grammaa ja Kevin Kinardin 9 karaatin kivi noin 1,8 grammaa.

Timanttien arvo ei määräydy pelkästään niiden koon vaan myös värin ja puhtauden sekä hionnan perusteella.