Vuonomaa kaavailee ilmastobisneksestä seuraavaa rahasampoa. Suomalainen Fortum on mukana miljardihankkeessa.

Oslo

Norja rikastui poraamalla öljyä merenpohjasta, mutta nyt vuonomaan tavoitteena on tehdä rahaa pumppaamalla teollisuuden päästöjä mannerjalustansa uumeniin. Toisin kuin öljy-Norja, ilmastobisnekseen satsaava Norja toivoo, etteivät koeporauslautat löydä öljyä vaan iskevät sopiviin vesikerrostumiin.

Suomalainen energiayhtiö Fortum on mukana hankkeessa, jossa Oslon jätteenkäsittelylaitoksen sekajätteen poltosta syntyvä hiilidioksidi otetaan talteen, muutetaan nestemäiseen muotoon, kuljetetaan laivalla Norjan länsirannikolle ja johdetaan putkea pitkin merenpohjan alle.

Fortum omistaa puolet Oslon jätteenkäsittelylaitoksesta, toinen puoli on Oslon kaupungin omistuksessa. Poltettava jäte muuntuu laitoksella kaukolämmöksi ja sähköksi. Ongelmana – ja nyt ehkä liiketoiminnallisena mahdollisuutena – ovat laitoksen piipusta tupruttavat savukaasut.

”Jätteenpolttolaitos tuottaa vuosittain noin 400 000 tonnia hiilidioksidia eli 200 000 auton päästöt. Tavoitteena on ottaa talteen hiilidioksidi, prosessoida se nestemäiseen muotoon ja lähettää varastoitavaksi syvälle merenpohjaan”, sanoo Fortum Oslo Varmen projektijohtaja Jannicke Gerner Bjerkås.

Hän on Norjan ilmavoimien entinen upseeri, joka ollut hiilidioksidin talteenotto- ja varastointihankkeen johdossa vuoden 2018 keväästä lähtien.

Bjerkås esittelee siniseen konttiin rakennettua pilottilaitosta sateisena syysaamuna.

”Olemme testanneet täällä yhdeksän kuukauden ajan hiilidioksidin talteenottoa ja sen käsittelyprosessia. Pilottilaitos pystyi parhaimmillaan ottamaan talteen jopa 99 prosenttia hiilidioksidista”, hän sanoo.

Testilaitoksen hopeanväriset tornit nousevat kymmenien metrien korkeuteen, mutta varsinaisen laitoksen mittasuhteet olisivat huomattavasti suuremmat. Nestemäinen hiilidioksidi kuljetettaisiin päästöttömillä säiliöautoilla Oslon satamaan ja siirrettäisiin sieltä laivoille, jotka kuljettaisivat lastin länsirannikolle välivarastoon ja sieltä edelleen putkea pitkin 3 000 metrin syvyyteen.

Hiilidioksidin hautuumaa olisi Bjerkåsin mukaan niin suuri, että sinne voisi upottaa EU:sta tulevaa hiilidioksidia useiden vuosien ajan, maksua vastaan.

”Tämä on hyvä bisnes tulevaisuudessa, mutta edellytyksenä on, että hiilidioksidin hinta nousee. Fortumin keskeisenä tavoitteena on kuitenkin olla kehityksen kärkijoukossa luomassa jätealan hiilidioksidin päästöjen puhdistusteknologiaa”, Bjerkås sanoo.

Tarkat suunnitelmat ja testit on tehty, mutta Fortumin pettymykseksi hankkeelle ei irronnut täysrahoitusta, kun Norjan hallitus äskettäin julkisti mittavan Langskip-nimisen ilmastosatsauksensa.

Norjan hallitus on valmis rahoittamaan Fortumin hanketta kolmella miljardilla kruunulla (noin 270 miljoonalla eurolla), jos Fortum ja Oslon kaupunki onnistuvat hankkimaan uupuvat kolme miljardia esimerkiksi EU:n uudesta innovaatiorahastosta.

Norjan suurkäräjät tekee lopullisen investointipäätöksen ensi joulukuussa.

”Jos kaikki menee hyvin ja saamme valtiolta täysrahoituksen, voimme aloittaa hiilidioksidin talteenoton täällä vuoden 2024 kesällä”, Bjerkås sanoo.

Innovaatiorahasto myöntää ensimmäisellä hakukierroksella miljardi euroa mittaville puhtaan teknologian hankkeille.

Langskipin ”pääpalkinto” meni Porsgrunnin lähistöllä sijaitsevalle Norcemin sementtitehtaalle, josta kaavaillaan maailman vihreintä sementtitehdasta. Sementtiteollisuuden osuus maailman hiilidioksidipäästöistä on noin seitsemän prosenttia.

Viikinkiromanttisen Langskip-nimen saaneen jättihankkeen kokonaishinta on 25 miljardia Norjan kruunua. Tavoitteena on paitsi päästöjen vähentäminen, myös öljykentiltä kerätyn teknologiaosaamisen hyödyntäminen kannattavaksi liiketoiminnaksi.

”Pitkälaivat soveltuivat hyvin sodankäyntiin ja rosvoamiseen. Tärkeämpää oli kuitenkin kaupankäynti. Samoin kuin pitkälaivojen rakentajat, meidänkin tavoitteemme on viedä teknologiaa maailmalle, mutta vain rauhanomaisin keinoin”, öljy- ja energiaministeriö perustelee hankkeen nimeä mietinnössään.

Langskipin aisaparina on öljy-yhtiöiden muodostama Northern Lights, joka vastaa hankkeiden merellisestä ja merenalaisesta puolesta. Kaasukentillä on jo vuosia pumpattu hiilidioksidia merenpohjan alle.

Muualla maailmaa vastaavia suurehkoja hankkeita on käynnissä parikymmentä, suurin osa niistä Pohjois-Amerikassa.

”Norjalaisten suunnittelema hiilidioksidin varastointi on yksi varsinaisia päästövähennyksiä täydentävä keino saavuttaa hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin IPPC:n tavoite ilmaston lämpenemisen hillitsemiseksi”, sanoo Ilmastopaneelin puheenjohtaja Markku Ollikainen Helsingin yliopistosta.

Muita hiilen talteenottoon, käyttöön ja varastointiin liittyviä ratkaisuja ovat negatiivisten päästöjen tuottaminen varastoimalla biomassojen polton päästöjä ja uusien tuotteiden kehittäminen talteen otetusta hiilidioksidista vedyn ja uusiutuvan energian avulla.

Hiilidioksidin varastointi soveltuu Ollikaisen mukaan erityisesti raskaalle teollisuudelle, jonka tuotantoprosesseille ei ainakaan toistaiseksi ole juuri vaihtoehtoja.

Eurooppalaisen kilpailukyvyn kannalta keskeistä on kuitenkin negatiivisten päästöjen ja uusien tuotteiden kehittäminen.

”Luodaan tuotteita, joiden ansiosta ei öljyä enää tarvita”, Ollikainen sanoo.

Hän mainitsee esimerkkeinä SSAB-teräsyhtiön kehittämän hiilettömän teräksen ja Aalto-yliopiston ja VTT:n hankkeen keinokasvisproteiinin tuottamiseksi teollisella teknologialla.

”Ne, jotka nyt uskaltavat iskeä ilmastopolitiikan tuomiin uusin mahdollisuuksiin, voittavat. Suomessa on onneksi rohkeita yrityksiä, mutta ne tarvitsevat poliittista tukea”, Ollikainen sanoo.