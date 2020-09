Tutkijan mukaan yleiskieli voi olla pyyhkinyt vanhat kielet ja murteet tieltään jo runsaan 50 vuoden kuluttua.

Kiinassa on käynnissä hidas siirtyminen yhden kielen käyttöön. Isolle osalle kiinalaista muutos on tarkoittanut ja tarkoittaa vieraan kielen opettelua.

Käyttöön tulee kiinan yleiskieli tai se variantti, mitä me suomalaisetkin tapaamme kiinana opiskella eli putonghua. Se ei alkujaan ole ollut kenenkään äidinkieli vaan erikseen rakenneltu kokonaisuus.

Kieltä tai oikeastaan kieliä vaihdetaan, koska Kiinassa ei suinkaan puhuta yhtä kiinaa. Meidän – ja kiinalaisten – kiinaksi kutsuma kieli jakautuu todellisuudessa useaan sukulaiskieleen. Usein jako tehdään seitsemään: mandariini, wu, gan, xiang, min, yue ja hakka. Mandariinilla on ylivoimaisesti eniten puhujia.

”Ne eroavat toisistaan jopa yhtä paljon kuin englanti ja hollanti. Niissä on eroja sekä sanoissa että kieliopissa”, sanoo Aasian tutkimuksen apulaisprofessori Joanna Sio tshekkiläisestä Palackyn yliopistosta.

Manner-Kiinassa syntynyt ja Macaossa ja Hongkongissa varttunut Sio on tutkinut paljon Etelä-Kiinassa puhuttua yuen kieltä eli kantoninkiinaa.

Putonghua on virallisten tilaisuuksien ja television kieli.­

Yhden kiinan kielen puhuja ei välttämättä ymmärrä toisen kiinan kielen puhujaa ollenkaan.

Kiinassa ei puhuta seitsemästä eri kielestä vaan seitsemästä murteesta, sillä maata johtava kommunistinen puolue haluaa korostaa Kiinan yhtenäisyyttä. Usein se vetoaa siihen, että kirjoitusjärjestelmä on yhtenäinen: äännettiinpä koira miten tahansa eri ”murteella”, se kirjoitetaan samalla merkillä. On kuitenkin niin, että monille murteiden sanoille ei ole kirjoitusmerkkiä, Sio kertoo.

Kielen yhtenäisyys on poliittisesti herkkä aihe. Kolme Manner-Kiinassa asuvaa alan professoria kieltäytyi tämän jutun haastattelupyynnöistä. Länsimaissa valtaosa kielitieteilijöistä, kuten apulaisprofessori Sio, pitää selvänä, että kyse on eri kielistä.

Toki Kiinassa murteitakin on, ja paljon. Sio laskee, että seitsemässä kiinan kielessä murteita on noin 2 000.

Eri kiinojen ja niiden murteiden lisäksi Kiinassa on yli sata vähemmistökieltä, kuten tiibetiläisten ja uiguurien kielet. Vähemmistökielillä on periaatteessa ollut eri kiinan kieliä suojatumpi asema esimerkiksi kouluissa, mutta käytännössä vähemmistökieliä ollaan kuihduttamassa kovaa vauhtia.

Kielellisesti Kiina on maailman moninaisimpia maita. Toisiaan ymmärtämättömät kiinanpuhujat on ollut iso haaste valtiolle, ja haasteeseen on haettu pitkään vastausta yhteisestä, erikseen luodusta kiinasta. Yksi merkkipaalu on vuosi 1956, jolloin aloitettiin iso kampanja yleiskielen opetteluun.

Suomessa opiskellaan yleiskiinaa eli putonghuaa. Opettaja kirjoittaa taululle ”haluan syödä”. Kaikki kiinalaiset eivät vielä osaa tätä kieltä.­

Standardoitua kieltä alettiin kutsua putonghuaksi. Tämä yleiskieli, lingua franca, on koottu Pohjois-Kiinan mandariinin murteiden, erityisesti Pekingin murteen pohjalta. Siksipä putonghuaakin kutsutaan usein mandariiniksi, ja tavalliset kansalaiset kokevat, että mandariini valtaa maata.

Putonghuaa käytetään kouluopetuksessa, lähes kaikissa television ohjelmissa ja julkisissa tilaisuuksissa. Se on siis virallinen ja maata yhdistävä kieli. Silti Kiinan opetusministeriön mukaan kolmasosa kiinalaisista ei vielä osannut yleiskieltä vuonna 2014, ja osaajistakin vain kymmenosa hallitsi sen täysin sujuvasti, kertoi The Economist -lehti.

On kuvaavaa, että Xi Jinping on Kiinan ylimmistä johtajista ensimmäinen, joka puhuu putonghuaa murtamatta.

Kun yleiskielen taito leviää, muut kiinan kielet näivettyvät, Sio sanoo.

”Virallisesti on niin, että ”murteita” pidetään oikein hyvinä perheen käytössä ja arjessa, mutta käytännössä niitä ei tueta, joten ne häviävät vähitellen.”

Lähes kaikki lapset käyvät koulua putonghuaksi. Moni vanhempi puhuu sitä kotonaankin lapsilleen, koska se kuulostaa oppineelta. Näin siitä on tulossa yhä useammalle äidinkieli. Kiinan kiivas muuttoliike lisää yhteisen kielen tarvetta ja käyttöä, ja eri puolilta maata tulevat siirtotyöläisetkin kommunikoivat keskenään yhä enemmän yleiskielellä.

Kaikki kiinat eivät kehity niin, että ne taipuisivat kaikkeen. Sio kertoo, että kaksi samoilta seuduin kotoisin olevaa tutkijaa voi yliopistossa puhua tavalliset asiat keskenään omalla kielellään, mutta tutkimuksesta keskustellessa kieli vaihtuu usein putonghuaksi.

Sio uskoo, että pisimpään putonghuaa vastaan sinnittelevät suhteellisen isot kielet, kuten yue eli kantoninkiina ja wun Shanghain murre, joiden puhujilla on myös vahva ja ylpeä identiteetti.

Silti on merkkejä, että jopa Shanghain murre olisi häviämässä melko pian, Sio kertoo. Yhdessä tutkimuksessa huomattiin, että Shanghaissa kouluikäiset lapset käyttävät keskenään putonghuaa. He todennäköisesti tulevat puhumaan lapsilleenkin yleiskieltä. Niinpä 20 vuoden kuluttua Shanghaissa wu saattaa olla lähinnä vanhenevien ihmisten kuihtuva kieli.

”Voi käydä niin, että varsinkin maaseudulla vanhemmat ihmiset tarvitsevat kohta tulkkia käydäkseen vaikkapa lääkärissä.”

Sio pitää mahdollisena, että runsaan 50 vuoden kuluttua Kiina on pitkälti vaihtanut kielensä putonghuaksi ja lähes lakaissut muut kiinan kielet ja murteet tieltään – oli se sitten valtaapitävien halu tai lähinnä yleiskielen levityksen oheisvahinko.