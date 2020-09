The New York Times julkisti Trumpin verotietoja: Yhdysvaltain presidentti maksoi 750 dollaria liittovaltion tuloveroa vuodessa ja on velkaa satoja miljoonia dollareita

Trumpin verotietojen paljastaminen on uutispommi vain 37 päivää ennen presidentinvaaleja.

Donald Trump kiistää The New York Timesin uutiset verotiedoistaan.­

Washington

Yhdysvaltain presidentin, kiinteistösijoittajan ja entisen televisiotähden Donald Trumpin paras bisnes on mielikuva Donald Trumpista kovana bisnesmiehenä. Tämä käy ilmi sanomalehti The New York Timesin uutisoinnista, jonka lehti kertoo pohjautuvan Trumpin veroilmoituksiin vuosilta 2000–2017.

Lehden mukaan Trump on 2000-luvulla ansainnut yli 400 miljoonaa dollaria Diili-ohjelman lisenssimaksuista ja muista julkisuuden tuomista tuloista. Tienaamansa rahat Trump on sijoittanut kiinteistöbisneksiin kuten hotelleihin ja golf-kenttiin, jotka ovat puolestaan tuottaneet tappiota.

Lehden tarkastelemien 18 vuoden aikana Trump maksoi yhteensä noin 95 miljoonaa dollaria liittovaltion tuloveroja, mutta hän onnistui saamaan huiman 72,9 miljoonan dollarin veronpalautuksen.

Yritystoiminnasta kirjattujen tappioiden ja muiden verovähennysten ansiosta Trump ei ole useana vuonna 2000-luvulla maksanut lainkaan liittovaltion tuloveroa. Vuosina 2016 ja 2017 Trump maksoi tuloveroa vain 750 dollaria eli noin 650 euroa koko vuodelta.

Hänen edeltäjänsä Barack Obama maksoi presidenttikautensa ensimmäisenä vuotena liittovaltion tuloveroa lähes 1,8 miljoonaa dollaria. Obaman tulot olivat enimmäkseen peräisin hänen kirjoittamiensa kirjojen myyntituloista.

Obamaa edeltänyt presidentti George W. Bush maksoi ensimmäisenä presidenttivuotenaan 250 000 dollaria tuloveroa.

The New York Timesin mukaan Trump on maksanut poikkeuksellisen vähän veroja paitsi edeltäjiinsä myös Yhdysvaltain rikkaimpiin ihmisiin verrattuna. Trumpin maksamat verot ovat useana vuonna olleet kirjaimellisesti olemattomat myös verrattuna tavallisen keskiluokkaisen yhdysvaltalaisen liittovaltiolle maksamiin veroihin.

Trumpin veroilmoitukset ovat olleet vuosia jahdattu salaisuus. Nyt uutispommi räjähti vain 37 päivää ennen Yhdysvaltain presidentinvaaleja ja kaksi päivää ennen ehdokkaiden ensimmäistä vaaliväittelyä.

The New York Times ei julkistanut alkuperäisiä dokumentteja ja sanoi suojelevansa siten lähteitään, jotka ovat ottaneet henkilökohtaisen riskin vuotaessaan tiedot lehdelle.

Veroilmoitukset kertovat Trumpin oman version hänen tuloistaan. Ne eivät sisällä varallisuustietoja.

Trump kiisti lehden tiedot ”valeuutisena” ja sanoi maksaneensa ”paljon veroja”. Hän voisi todistaa asian julkistamalla verotietonsa.

Trump on vuosia taistellut oikeudessa tietojen salassa pitämisen puolesta. Trumpin kaikki edeltäjät 1970-luvulta lähtien julkistivat veroilmoituksensa.

Keskeistä The New York Timesin paljastamissa verotiedoissa on se, että Trump on henkilökohtaisesti vastuussa 421 miljoonan dollarin veloista, jotka ovat suurelta osin erääntymässä seuraavien neljän vuoden aikana.

Liittovaltion veroviranomainen IRS on lähes vuosikymmen sitten avannut tarkastuksen Trumpin saamasta 72,9 miljoonan dollarin veronpalautuksesta, lehti kertoo. Jos tarkastus päättyy Trumpin kannalta huonosti, hänen on maksettava verottajalle takaisin yli 100 miljoonaa dollaria.

The New York Times huomauttaa, että Trump käynnisti presidentinvaalikampanjansa vuonna 2015 samaan aikaan, kun tositelevisio-ohjelma Diilistä saatavat tulot olivat ehtymässä.

Lehden mukaan Trump on sen jälkeen ansainnut miljoonia dollareita, kun lobbarit, poliitikot ja ulkomaiset edustajat ovat yöpyneet presidentin hotelleissa ja liittyneet hänen omistamiensa klubien jäseniksi.

Lehden uutisointi Trumpin veroista on yksityiskohtaista ja rönsyää laajalle.

Veroilmoituksista selviää muun muassa, että Diiliä kuvattaessa Trump käytti parturipalveluihin 70 000 dollaria, jotka hän vähensi veroissa. Verovähennyksiin on ilmoitettu myös yksityislentokone, jolla Trump on matkustanut kotiensa ja golf-kenttiensä välillä, sekä kuluja Seven Springs -kartanosta, jota perhe on julkisuudessa kuvannut yksityiseksi vetäytymispaikakseen.

Verovähennyksiin on lehden mukaan kirjattu myös suuria summia selittämättömiä konsulttipalkkioita. Vuodesta 2010 alkaen näiden palkkioiden määrä on 26 miljoonaa dollaria.

Konsulttipalkkioissa on mukana myös 747 622 dollarin summa, joka vastaa Trumpin tyttären Ivanka Trumpin aiemmin julkisesti ilmoittamaa tuloa.

The New York Times kertoo, että Trumpin verotietoihin pohjautuvat uutiset eivät olleet tässä vaan niitä on lähiaikoina luvassa lisää. Trumpin vastaehdokas, demokraatti Joe Biden ei ole vielä kommentoinut paljastuksia.