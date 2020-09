Neljä vuotta sitten lähes puolet yhdysvaltalaisista piti verovälttelyä fiksuna, kirjoittaa HS:n Washingtonin-kirjeenvaihtaja Anna-Sofia Berner.

Washington

Useimmat Donald Trumpin työväenluokkaiset äänestäjät maksavat enemmän veroja kuin Donald Trump itse. The New York Times kertoi maanantaiyönä Suomen aikaa, että Trump on useimpina vuosina 2000-luvulla maksanut liittovaltiolle tuloveroa tasan nolla dollaria.

Trump kiistää uutisen, mutta ei ole esittänyt todisteita sitä vastaan. Jos uutinen ei olisi totta, Trump voisi helposti osoittaa sen vääräksi julkistamalla veroilmoituksensa. Sen hän on yrittänyt kaikin keinoin estää.

Onko uutisella verovälttelystä merkitystä Trumpin kannattajille? Tuskin. Presidentin kannatus on pysynyt vakaana kohusta toiseen.

Uutisen kuullessani ajattelin ohiolaista tienrakentajaa Isaac Cunninghamia, joka aikoo äänestää Trumpia. Kun tapasimme syyskuun alussa, hän kertoi, että pahinta, mitä presidenttiehdokas voisi tehdä, olisi olla epäkunnioittava sotasankareita kohtaan.

Samana päivänä The Atlantic -aikakauslehti uutisoi nimettömiin, korkean tason lähteisiin vedoten, että Trump on kutsunut sodassa kuolleita häviäjiksi ja ääliöiksi.

Oliko uutisella vaikutusta Cunninghamin äänestyspäätökseen? Hän ei ollut kuullut koko asiasta. Lähetin linkin alkuperäiseen uutiseen ja sain myöhemmin vastauksen, ettei se muuta mitään.

”Tässä maassa meidät opetetaan olemaan uskomatta mitään, mitä kuulemme ja vain puolet siitä, mitä näemme.”

Veroskuuppi on jälleen yksi hetki, jolloin Trumpin hyökkäykset journalismia vastaan kantavat hedelmää. Hänen kannattajansa voivat kuitata sen valeuutisena: taas presidenttiä kiusataan.

Verosuunnittelu on lisäksi vähemmän kuohuttavaa kuin rumat puheet sotasankareista. Monen yhdysvaltalaisen mielestä presidentti lienee vain hyvä bisnesmies, kun on onnistunut maksamaan mahdollisimman vähän veroja.

Vuonna 2016 Trump kuvasi vaaliväittelyssä verovälttelyään ”fiksuksi”. Uutistoimisto Reutersin tuolloin tekemässä mielipidekyselyssä 46 prosenttia yhdysvaltalaisista yhtyi ajatukseen, että presidenttiehdokas, joka ei maksa veroja on fiksu. Samaan aikaan 67 prosenttia piti sitä itsekkään ja 61 prosenttia epäisänmaallisena.

Sitä voi olla sekä fiksu että epäisänmaallinen. Kumpaa äänestäjät arvottavat enemmän?

Kannattajien luottamus Trumpiin ei poista sitä, että The New York Timesin paljastus on presidentille huono uutinen huonolla hetkellä. Vaikka Trumpin peruskannatus on vakaa, se on alhainen eikä riitä takaamaan vaalivoittoa.

Moni muistaa, että Trump oli gallupeissa tappiolla myös neljä vuotta sitten, mutta 28. syyskuuta 2016 Trumpin ja Hillary Clintonin valtakunnallisen gallup-keskiarvon ero oli enää 1,9 prosenttiyksikköä. Nyt demokraatti Joe Biden johtaa Fivethirtyeight-sivuston mukaan 7,3 prosenttiyksiköllä.

Vaaleihin on enää 36 päivää. Ennakkoäänestys on jo käynnissä. Trump tarvitsisi käänteen eikä sellaista ole näkynyt.

Veropaljastukset vievät ainakin osan huomiosta pois korkeimman oikeuden tuomarivalinnasta, joka olisi Trumpille mieluisampi puheenaihe. Samaan aikaan koronavirustartuntojen määrä on jälleen kääntynyt nousuun.

Biden saa paljastuksista uusia ammuksia tiistain vaaliväittelyyn ja koko kampanjaan. Hän pyrkii esiintymään keskiluokkaisessa kodissa kasvaneena miehenä, joka ei käynyt huippukouluja ja ymmärtää tavallista ihmistä. Trumpin verovähennyksiin laittamat 70 000 dollarin parturilaskut päätynevät salamannopeasti vastapuolen vaalimainoksiin.

”Suoraan sanottuna olen koko ikäni ollut tekemisissä Trumpin kaltaisten tyyppien kanssa”, Biden sanoi vaalitilaisuudessa Wisconsinissa viime tiistaina.

”Tyyppien, jotka pitävät itseään muita parempina. Tyyppien, jotka perivät kaiken, mitä ovat elämässä saaneet ja sitten tuhlaavat sen.”

Trumpin omaisuuden juuret ovat hänen isänsä kiinteistöbisneksessä.

The New York Timesin uutisointi piirtää Trumpista kuvan miehenä, joka onnistuu sekä hankkiutumaan kiipeliin että kipuamaan sieltä pois. Hän on vuosikymmenten aikana sekä hassannut rahojaan että keksinyt itsensä uudestaan ensin esittämällä televisiossa menestynyttä bisnesmiestä ja sitten pyrkimällä sellaisena Yhdysvaltain presidentiksi.

Trump ei ehkä pärjää kiinteistöbisneksessä, mutta hän on ollut markkinoinnin mestari.

Kauan odotetut veropaljastukset voivat selittää osaltaan sitä, miksi vaalivoitto on Trumpille niin tärkeä. Lehden mukaan presidentti on mennyt toistamaan vanhoja virheitään. Hän on jälleen taannut omissa nimissään yritysryppäänsä velkoja, ja satojen miljoonien velat ovat erääntymässä lähivuosina.

Perisivätkö velkojat saatavansa Yhdysvaltain presidentiltä?