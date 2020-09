Kiina painostaa järjestöjä ja yhtiöitä, jotta nämä tunnustaisivat kiistanalaisen Taiwanin Kiinalle kuuluvaksi.

Taiwan juhli maanantaina pientä voittoa nimikiistassa, jossa kiistanalainen saarivaltio pyrkii välttelemään Kiinan puolelta kasvavaa painostusta.

Taiwanin johto ilmoitti maanantaina, että EU oli puuttunut peliin ja auttanut Taiwania siinä, ettei saarivaltiosta käytetä nimitystä, joka viittaa Kiinan alaisuuteen kuulumiseen.

Kyseessä oli sinänsä pienen mittakaavan torjuntavoitto. Viikonloppuna Taiwanin viranomaiset ilmaisivat tuohtumuksensa siitä, että Brysselissä päämajaansa pitävä, ilmastonmuutosta vastaan taisteleva järjestö Global Covenant of Mayors for Climate and Energy oli verkkosivuillaan määritellyt kuusi taiwanilaista jäsenkaupunkiaan Kiinalle kuuluviksi.

Järjestö on maailman kaupunginjohtajien yhteenliittymä, joka pyrkii kehittämään kaupunkeja hiilineutraalimpaan suuntaan.

Taiwanilaisten jäsenkaupunkien pormestarit kirjoittivat järjestölle avoimen kirjeen, jossa vaadittiin sitä, että järjestö lakkaa kutsumasta kaupunkeja manner-Kiinalle kuuluviksi ja palauttaa verkkosivuilleen vanhat määritelmät.

Taiwanin ulkoministeri Joseph Wu sanoi maanantaina parlamentissa, että Euroopan unioni auttoi siinä, että järjestö lopulta taipui protestien edessä, ja palautti Taiwan-määritelmänsä. Wu ei kertonut yksityiskohtia siitä, miten EU oli vaikuttanut asiaan, uutistoimisto Reuters kertoo.

Nyt Taiwanin jäsenkaupungit on määritelty järjestön verkkosivuilla jälleen ”kiinalaiseen Taipeihin” kuuluviksi kaupungeiksi. ”Kiinalainen Taipei” on Taiwanin määritelmä, jota saarivaltio käyttää muun muassa olympialaisissa välttääkseen Kiinan kommunistisen puolueen johtaman manner-Kiinan vastalauseet.

”Olemme iloisia siitä, että kovan työn jälkeen nimi palautettiin”, Wu sanoi Reutersin mukaan. ”Vaikka kaikki eivät ole nimeen tyytyväisiä, ainakaan osallistumistamme ei nähdä toisen maan toimintana.”

Viime aikoina Kiina on kiihdyttänyt painostustaan kansainvälisiä järjestöjä ja yhtiöitä vastaan ja vaatinut Taiwanin tunnustamista Kiinan osaksi. Demokraattisesti hallitun Taiwanin johto ja monet asukkaat vastustavat ajatusta siitä, että Taiwan kuuluisi Kiinalle.

Yhdelläkään EU-maalle ei ole virallisia diplomaattisuhteita Taiwaniin. Yleensä EU on pyrkinyt pitämään matalaa profiilia Taiwan-kiistaan liittyen. EU varjelee suhteitaan Kiinaan, joka on sen toiseksi tärkein kauppakumppani.