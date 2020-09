70 000 dollaria parturiin, 26 miljoonaa konsulttipalkkioihin: Tämän kaiken Trump on The New York Timesin mukaan vähentänyt verotuksessa

Yhdysvaltalaislehti The New York Timesin haltuunsa saamien verotietojen mukaan Donald Trump on taiteillut itselleen miljoonien verovähennykset.

Yhdysvaltalaislehti The New York Timesin haltuunsa saamat Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin verotiedot kuulostavat äkkiseltään yllättäviltä: viimeisten 15 vuoden aikana varakas liikemies näyttää maksaneen tuloveroa useimmiten nolla dollaria. Noustuaan presidentiksi vuonna 2017 hän maksoi tuloveroa 750 dollaria eli noin 650 euroa.

Lue lisää: The New York Times julkisti Trumpin verotietoja: Yhdysvaltain presidentti maksoi 750 dollaria liittovaltion tuloveroa vuodessa ja on velkaa satoja miljoonia dollareita

Syy pieneen loppusummaan on vähennyksissä, joihin Trump on verotietojen mukaan oikeutettu, koska hänen yrityksensä ovat tehneet valtavasti tappiota.

Trump on sijoittanut esimerkiksi viihdebisneksestä ja Trump-brändin myymisestä kertyneet miljoonat edelleen luksushotelleihin ja golfkenttiin, jotka verotietojen mukaan pyörivät usein tappiolla. Tappioiden perusteella hän on ilmoittanut valtavan listan vähennettäviä liiketoimintakuluja. Lisäksi hän on onnistunut saamaan jo maksetuista veroista 72,9 miljoonan dollarin eli noin 62,5 miljoonan euron veronpalautuksen, jota Yhdysvaltain verovirasto tutkii.

Trump on leuhkinut, että pieni veroprosentti kertoo hänen älykkyydestään. Mitä kaikkea Trump sitten on The New York Timesin mukaan saanut vähennettyä veroistaan?

Parturi ja yksityinen lentokone bisneskuluina

Trump on tunnettu kalliista elämäntyylistään.

The New York Timesin selvityksen mukaan Trump tuntuu pitävän tuota elämäntyyliä tuotteena, jota hän myy esimerkiksi Trump-brändin lisensoinnin muodossa. Niinpä Trump on ilmoittanut vähennettävinä liikekuluina monia sellaisia asioita, jotka tavallisen ihmisen silmiin vaikuttavat henkilökohtaisilta kuluilta.

Trump on ilmoittanut liiketoiminnan kuluksi yksityiskoneensa, jolla hän lentää kotiensa ja golfkenttiensä väliä. Itse koneen lisäksi Trump on ilmoittanut vähennettäväksi koneessa tarjoillut ateriat.

Samoin hän on ilmoittanut vähennettäväksi 70 000 dollarin edestä kampaajan palveluja vuosilta, jolloin hän esiintyi tosi-tv-ohjelma Diilissä, sekä 100 000 dollaria tyttärensä Ivanka Trumpin suosikkikampaajan ja -maskeeraajan palkkioita.

Vähennyksistä löytyy myös Trumpin Venäjä-tutkintaan liittyvä henkilö. Vuosina 2017 ja 2018 Trumpin yritys maksoi puolustusasianajaja Alan Futerfasille 1,9 miljoonaa dollaria. Futerfas puolusti Donald Trump Junioria Venäjä-tutkintaan liittyvässä oikeudenkäynnissä.

Donald Trump The Apprentice-ohjelman tilaisuudessa Universal-studioilla Hollywoodissa vuonna 2004.­

Perheen kiinteistöt

Trumpin perheen kiinteistöt ovat veroilmoituksen mukaan osa perheyrityksen toimintaa.

Hyvä esimerkki yksityiselämän ja yritystoiminnan sekoituksesta on Mar-a-Lago, Trumpin yltäkylläinen Floridan-klubi ja vakituinen asuinpaikka presidenttinä.

Trump on ilmoittanut vähennettäviksi miljoonien edestä Mar-a-Lagon kuluja: 109 433 dollaria pöytähopeista ja petivaatteista, 197 829 dollaria pihatöistä ja 210 000 dollaria valokuvaajasta, joka on kuvannut Trumpin juhlia ja tapahtumia klubilla.

Trumpin veroilmoituksessa on mukana liiketoimintakuluja myös Seven Springs -kartanosta, jota perhe on julkisuudessa kuvannut yksityiseksi vetäytymispaikakseen. Trumpin pojat Donald Junior ja Eric viettivät kartanossa lapsuutensa kesät, eikä kartanon maille ole lupaa kehittää laajaa liiketoimintaa.

Trump on kuitenkin listannut kartanon sijoituskiinteistöksi, ei henkilökohtaiseksi asuinpaikaksi, ja saanut näin vähennettyä 2,2 miljoonaa dollaria veroja. Lisäksi hän on sopinut luonnonsuojelujärjestön kanssa, että jättää kartanon maiden luonnon ennalleen, ja saanut siitä hyvästä 21,1 miljoonan verovähennykset hyväntekeväisyyteen vedoten.

Monet Trumpin ilmoittamat verotuksessa vähennettävät kulut ovat sellaisia, ettei niiden laillisuutta voi helposti arvioida ilman lisätietoja, The New York Times kirjoittaa.

Esimerkiksi Trumpin New Jerseyssä sijaitsevan golfklubin hallintokulut kasvoivat veroilmoituksen mukaan vuodesta 2016 vuoteen 2017 viisinkertaisiksi, mutta veroilmoituksessa muutokselle ei tarvitse tarjota sen kummempaa selitystä.

Donald ja Ivanka Trump tervehtivät poskisuudelmin kampanjatilaisuudessa New Hampshiressa viime helmikuussa.­

Selittämättömät konsulttipalkkiot

Verovähennyksiin on The New York Timesin mukaan kirjattu myös suuria summia konsulttipalkkioita. Vuodesta 2010 alkaen näiden palkkioiden määrä on 26 miljoonaa dollaria.

Trumpin yritysten projekteissa toistuu kaava, jossa noin 20 prosenttia niistä saaduista tuloista on merkitty käytetyksi verovähennyskelpoisiin ”konsulttipalveluihin”.

Azerbaidžanissa Trump nettosi pieleen menneestä hotellihankkeesta viisi miljoonaa dollaria ja maksoi 1,1 miljoonaa konsulttipalveluista. Dubaissa Trump ansaitsi kolme miljoonaa ja käytti 630 000 dollarin edestä konsulttipalveluita. The New York Timesin mukaan lista jatkuu.

Konsulttipalveluihin verovapaasti käytetyt rahat pienentävät voittoja ja sitä kautta myös veroja. Verotustiedoista ei selviä suoraan, ketä nämä kalliit konsultit ovat, mutta The New York Timesin selvityksen mukaan näyttää siltä, että kyseessä on Trumpin tapa välttää veroja siirtämällä rahaa lapsilleen.

Konsulttipalkkioissa on mukana esimerkiksi 747 622 dollarin summa, joka maksettiin nimettömälle yritykselle Trumpin hotellihankkeiden yhteydessä vuonna 2017. Summa vastaa täsmälleen Trumpin tyttären Ivanka Trumpin julkisesti ilmoittamaa tuloa samalta ajalta.

Kun The New York Times tavoitteli hotellihankkeissa mukana olleita tahoja kävi ilmi, ettei heillä useinkaan ollut mitään tietoa projekteissa käytetyistä konsulttipalveluista.

Esimerkiksi Turkin Trump-tornien rakentamisessa mukana olleen henkilön mukaan Trumpin yhtiö ei palkannut projektiin yhtään konsulttia, mutta veroilmoitukseen Trump on kirjannut kahden miljoonan konsulttipalkkiot.

Trumpin oma Boeing 757 -lentokone Palm Beachin lentokentällä vuonna 2012.­

Vuoden 2009 tappiot

Trumpin saamien yli 70 miljoonan veronpalautusten taustalla lienevät The New York Timesin mukaan todennäköisimmin hänen vuonna 2009 ilmoittamansa valtavat 700 miljoonan dollarin tappiot.

Lehden haltuunsa saamissa verotiedoissa ei kerrota, mihin yritykseen tappiot liittyvät, mutta juuri vuonna 2009 Trump luopui tappiollisista Atlantic Cityn kasinoistaan.

Trump näyttää luopuneen osuudestaan kasinoissa tarkoituksellisesti juuri sellaisella tavalla, että hän pääsee ilmoittamaan yrityksestä aiempina vuosina kertyneet tappiot verottajalle.

The New York Timesin mukaan kyseessä on yritysjohtajien yleisesti käyttämä taktiikka, jonka avulla he välttyvät veroilta jättäessään yrityksen.

The New York Times ei ole julkaissut jutussa käyttämiään dokumentteja suojellakseen lähteitään, eikä Helsingin Sanomat ole nähnyt dokumentteja.