Tiistaina saattaa olla luvassa uusia rajoitustoimenpiteitä.

Berliini

Saksassa on nyt yli 25 000 aktiivista koronavirustartuntaa, ja viime aikoina päivittäisten uusien tartuntojen määrä on ollut monena päivänä huhtikuisissa lukemissa, jopa reilusti yli 2 000 uutta tartuntaa useana päivänä.

Maanantaina kokoontunut Saksan päähallituspuolueen CDU:n johto lähetti huolestuneen viestin. Liittokansleri Angela Merkel sanoi kokouslähteiden mukaan videotapaamisessa, että joulukuussa Saksan päivittäiset tartuntamäärät voivat olla 19 200, jos sama meno jatkuu.

Saksaa pienemmän väkiluvun Ranskassa on viime päivinä uutisoitu jopa yli 16 000 päivittäisestä uudesta tartunnasta.

Tarkan luvun merkitystä ei avattu julkisuuteen, mutta ilmeisesti Merkel kuvasi hallitsemattoman eksponentiaalisen kasvun uhkaa.

Saksan hallituksen tiedottaja Steffen Seibert sanoi lausunnossaan, että sellaista tartuntamäärän kasvua ei voida sallia.

”Hyvä uutinen on se, että siellä missä määrätietoisesti toimitaan, viruksen leviäminen voidaan saada hallintaan”, hän sanoi lausunnossaan.

Saksassa koronavirus­tartuntatilanne vaihtelee paljon alueellisesti. Berliinissä on juuri nyt osavaltioista huonoin tilanne. Uusia tartuntoja on 29,8 sataatuhatta asukasta kahden viimeisen viikon aikana.

Kahden viikon aikana koko Saksassa on tullut 29,4 uutta tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden. Suomessa vastaava luku on 20,1, Ruotsissa 43,7 ja Britanniassa 98,1. Eurooppalaisessa vertailussa Saksan tilanne on edelleen maltillinen.

Tartunnat ovat viime aikoina levinneet Saksassakin erityisesti alle 30-vuotiaiden keskuudessa, mutta joidenkin selvitysten mukaan esimerkiksi koululaisten välillä kouluissa eivät niinkään.

Nordrhein-Westfalenin osavaltiossa Bielefeldissä raportoitiin maanantaina uudesta tartuntapesäkkeestä, jossa syyskuun puolivälissä järjestettyjen syntymäpäiväjuhlien seurauksena 950 ihmistä on karanteenissa. Juhlissa oli 30 ihmistä, ja juhlien seurauksena sairastuneita on nyt 38.

Saman osavaltion Hamm-nimisellä paikkakunnalla 170 ihmistä on saanut tartunnan häiden seurauksena.

Juhlinta niin yksityistiloissa kuin baareissakin on yksi suuri huolenaihe koronaviruksen leviämisen kannalta myös Saksassa laajemmin. Myös uskonnolliset tilaisuudet ja jalkapallo olivat mediatietojen mukaan huolenaiheena CDU:n johdon tapaamisessa.

Tiistaina Merkel tapaa osavaltioiden pääministerit neuvotellakseen uusista toimenpiteistä. Myös Berliinin senaatti on todennäköisesti asettamassa uusia rajoituksia, jotta tartunnat saataisiin kuriin.

Baijerissa otettiin viime torstaina jo käyttöön laajennettu maskipakko. Maskeja on pidettävä nyt Münchenissä myös julkisissa ulkotiloissa, ei vain sisällä. Baijerissa juhlien osallistujamäärä saa olla sisätiloissa korkeintaan 25 ja ulkona 50.

Maskipakko on kaikkialla Saksassa voimassa joukkoliikenteessä ja kaupoissa, ja käytännössä kaikissa julkisissa sisätiloissa. Ravintolan pöydässä ei tarvitse käyttää maskia. Monissa kouluissa maskia käyttävät kaikenikäiset oppilaat koulun käytävillä, mutta opetuksen aikana enimmäkseen ei.

Hallituksen tiedottaja Seibert painotti maanantaina, että tärkeää olisi noudattaa jo keväällä annettuja sääntöjä. Puolentoista metrin turvaväli on säännöistä ensimmäinen, ja maski pitäisi ottaa käyttöön aina, kun sitä ei voida toteuttaa.

Myös hygieniasääntöjen noudattaminen ja koronasovelluksen käyttö ovat edelleen keskeisiä, hän painotti.

Tartunnat leviävät tilanteissa, joissa sääntöjä ei noudateta.