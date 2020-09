Vuoristo-Karabahin konflikti on jatkunut vuodesta 1991 – Miksi azerien ja armenialaisten väliset taistelut leimahtivat juuri nyt?

Azerbaidžanit puheet ja toimet kovenivat kesän mittaan. Uutta on Turkin aktiivinen rooli vanhassa konfliktissa.

Vuoristo-Karabahin taisteluissa on käytetty jo ainakin tykistöä, helikoptereita ja panssarivaunuja.­

Moskova

Yhteenotot Azerbaidžanin ja armenialaisjoukkojen välillä jatkuivat maanantaina jo toista päivää. Sotatoimet ovat vakavimpia vuosikausiin ja niissä on käytetty jo ainakin tykistöä, helikoptereita ja panssarivaunuja.

Kuolleita ja kaatuneita on yhteensä jo kymmeniä. Loukkaantuneita ja haavoittuneita on jo satoja.

Tilanteen kehittyminen täydeksi sodaksi on huolestuttanut maailmalla tavallista enemmän, sillä Armenia on Venäjän liittolainen ja Turkki on ilmoittanut tukevansa Azerbaidžania. Lisäksi öljyä ja kaasua Kaspianmereltä maailmanmarkkinoille tuovat putket kulkevat Etelä-Kaukasian läpi.

Taisteluiden keskiössä on Vuoristo-Karabah, josta Etelä-Kaukasiassa sijaitsevat Armenia ja Azerbaidžan ovat kiistelleet vuosikymmeniä. Alueella on ollut vuodesta 1994 tulitauko, jota osapuolet ovat rikkoneet toistuvasti. Tällä kertaa ne ovat syytelleet toisiaan tilanteen kiristymisestä.

Mikä Vuoristo-Karabah?

Vuoristo-Karabah oli armenialaisenemmistöinen maakunta, jonka bolševikit liittivät 1920-luvulla osaksi neuvosto-Azerbaidžania.

Tilanne kärjistyi 1980-luvun lopulla Neuvostoliiton heikennettyä ja kansallismielisyyden voimistuttua. Vuoristo-Karabahin armenialaiset syyttivät Azerbaidžania sorrosta sekä alueen pakkoazeroinnista ja vaativat Moskovaa liittämään maakunnan osaksi Armeniaa.

Tilanne eteni sodaksi, kun Armenia ja Azerbaidžan itsenäistyivät Neuvostoliiton hajottua vuonna 1991. Se päättyi armenialaisten voittoon vuonna 1994. Armenialaisilla on sen jälkeen ollut hallussaan Vuoristo-Karabah sekä sen ja Armenian väliset alueet.

Sota rikkoi pitkään yhdessä ja sekaisin asuneiden kansakuntien välit ja johti molemminpuolisiin etnisiin puhdistuksiin.

Armenialle vakiintunut tilanne sopi

Armenialle vakiintunut tilanne on sopinut hyvin. Voittoisaa sotaa on pidetty oikeutettuna, sillä siinä otettiin omat perinteiset maat hallintaan. Tätä opetetaan myös kouluissa.

Konfliktissa on ollut myös uskonnollinen ulottuvuus, sillä armenialaiset pitävät itseään ensimmäisenä kristittynä kansakuntana. Azerbaidžanilaiset puolestaan ovat muslimeita.

Armenia ei kuitenkaan ole liittänyt Azerbaidžanilta vallattuja alueita itseensä, sillä kansainoikeudellisesti alueet ovat yhä osa Azerbaidžania. Vuoristo-Karabah on julistautunut itsenäiseksi, mutta edes Armenia ei ole tunnustanut sitä. Käytännössä se on riippuvainen Armeniasta.

Vuoristo-Karabah oli pitkään keskeisessä osassa myös Armenian sisäpolitiikassa, sillä vallassa olivat sodassa taistelleet miehet.

Heidän tiukka linjansa piti, vaikka sodan seurauksena Armenian maaraja Azerbaidžaniin ja Turkkiin on kiinni. Sillä on ollut taloudellisia seurauksia, minkä lisäksi on tehnyt Armeniasta riippuvaisen Venäjästä.

Puheet vain kovenivat, kun keväällä 2018 kansannousu syrjäytti vanhan kaartin ja nosti valtaan nykyisen pääministerin Nikol Pašinjanin. Se taas vahvisti ”haukkoja” Bakussa.

Tiistaina Armenian parlamentti ilmoitti suojelevansa Vuoristo-Karabahia.

Azerbaidžanin puheet kovenivat tänä kesänä

Azerbaidžanissa tappio 1990-luvun sodassa on edelleen kansallinen trauma ja tilannetta pidetään epäoikeudenmukaisena. Linja on käytännössä yhtenäinen, sillä myös itsevaltaisen presidentin Ilham Alijevin vastustajat ovat tiukasti sitä mieltä.

Vallanpitäjät ovat pitäneet kouluissa ja propagandassa huolta aiheen pysymisessä mielissä, eikä Azerbaidžanin roolia konfliktin alkamisessa muistella. Azerbaidžan on myös käyttänyt huomattavan osan öljystä ja kaasusta saaduista varoista aseistukseen.

Alijev on kuitenkin vältellyt ainakin tähän asti täyttä sotaa. Tappio sodassa voisi olla hallinnolle kohtalokas.

Tänä kesänä Armenian ja Azerbaidzanin välillä oli pitkään aikaan vakavin yhteenotto maiden rajalla etäällä Vuoristo-Karabahista. Siinä kuoli azerbaidzanilainen kenraali.

Pian Bakussa nähtiin iso mielenosoitus, jossa vaadittiin hallinnolta toimia ja syytettiin sitä passiivisuudesta Karabah-kysymyksessä. Hallinto yritti esittää mielenosoituksen tukeneen sitä, mutta mielenosoituksen seurauksena sen retoriikka koveni.

Puheiden kovenemisiin vaikutti todennäköisesti myös se, että Turkki ilmoitti tukevansa Azerbaidžania selvästi aiempaa näkyvämmin. Lisäksi Azerbaidžanissa on käynnissä kulisseissa valtataistelu.

Turkin otti näkyvän roolin

Turkin näkyvä ja aktiivinen rooli on iso muutos tilanteeseen. Se on aina tukenut Azerbaidžania, jonka kanssa sillä on tiiviit etniset ja kielelliset suhteet, mutta tähän asti hyväksynyt Etelä-Kaukasian osaksi Venäjän piiriä.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan on kuitenkin yrittänyt kasvattaa vaikutusvaltaansa naapurustossaan ja siihen laskemillaan alueilla Lähi-idässä, Pohjois-Afrikassa ja itäisellä Välimerellä. Tänä kesänä oli sitten Etelä-Kaukasian vuoro.

Kansainvälisen aseman vahvistamisen lisäksi mukana on sisäpolitiikkaa, sillä talouden mataessa Turkin johto on puhunut taas aiempaa kansallismielisemmin. Siihen sopii sukukansan tukeminen, etenkin kun välit sen viholliseen ovat huonot Osmanien valtakunnan aikaisen armenialaisten kansanmurhan vuoksi.

Tiistaina Erdoğan vaati Armeniaa vetäytymään ”miehittämiltään alueilta.”

Lisäksi Azerbaidžanista Turkkiin kaasua ja öljyä tuovat putket sijaitsevat lähellä kesän taistelualuetta. Turkki hankkii noin viidenneksen kaasustaan Azerbaidžanista. Sen vanha kaasusopimus Venäjän kanssa on umpeutumassa, joten azerbaidžanilainen kaasu on sille tärkeä neuvotteluvaltti.

Venäjä on Armenian vanha tukija

Venäjä taas on vanhastaan Armenian tärkeä liittolainen.

Armenia kuuluu paitsi Venäjän johtamaan Euraasian talousunioniin myös Kollektiiviseen turvallisuusjärjestöön, jonka jäsenenä Venäjä on antanut sille turvatakuut. Venäjällä on Armeniassa tukikohta, ja Armenia lähetti joukkoja äskettäin päättyneeseen Venäjän suureen Kavkaz 2020 -sotaharjoitukseen.

Venäjällä on silti tiiviit suhteet myös Azerbaidžaniin, joka on ostanut valtaosan aseistaan Venäjältä. Tänä kesänä suhde näyttää julkisuudessa tosin huonontuneen, sillä Alijev arvosteli Venäjää kovin sanoin aseiden toimittamisesta Armenialle.

Tiistaina Venäjä vaati osapuolia lopettamaan taistelut.

Vuoristo-Karabah eroaa muista entisen Neuvostoliiton alueen niin sanotuista jäätyneistä konflikteista. Toisin kuin Abhasiassa, Etelä-Ossetiassa ja Transnistriassa, Venäjällä ei ole siellä joukkoja. Se ei ole sille propagandamielessäkään tärkeä.

Venäjän ei välttämättä tarvitse osallistua konfliktiin sotilaallisesti niin kauan kuin sotiminen tapahtuu Armenian kansainvälisesti tunnustettujen rajojen ulkopuolella. Venäjän johto suhtautuu lisäksi epäillen Pašinjaniin.

Nato-maa Turkin sotilaiden ilmestyminen Azerbaidžanin tueksi saattaisi tosin muuttaa tilannetta.

Videolta otettu kuva näyttää Azerbaidžanin panssarivaunun tuhoutumisen.­