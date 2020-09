Ensimmäinen vaaliväittely suorana kello 4 keskiviikkoaamuna: tätä kaikkea on luvassa HS:n USA-vaaliseurannassa

HS tarjoaa laajat väittelyseurannat, interaktiivista grafiikkaa ja reportaaseja Yhdysvalloista kahden toimittajan voimin.

Helsingin Sanomat seuraa Yhdysvaltojen presidentinvaaleja tiivisti ja paikan päältä. Tästä jutusta voit lukea, mitä USA-vaaliseurannassa on luvassa. Vaalipäivä on tiistai 3. marraskuuta.

Väittelyt

Republikaanien ehdokas Donald Trump ja demokraattien ehdokas Joe Biden kohtaavat ensimmäisessä vaaliväittelyssään kello 4.00 Suomen aikaa tiistain ja keskiviikon välisenä yönä.

HS näyttää 90 minuuttia kestävän väittelyn suorana HS:n sovelluksessa ja osoitteessa www.hs.fi. Suoran lähetyksen lisäksi jutussa on mukana reaaliaikainen tekstimuotoinen seuranta. Siinä ehdokkaiden sanomisia suomentavat ja selittävät Yhdysvaltain-kirjeenvaihtaja Anna-Sofia Berner ja ulkomaantoimituksen vt. esimies Petja Pelli.

Keskiviikkoaamuna julkaistaan myös kirjeenvaihtajan kommenttijuttu väittelyn sisällöstä sekä video, jossa väittelyn kohokohtia arvioivat toimituspäällikkö ja edellinen Yhdysvaltain-kirjeenvaihtaja Laura Saarikoski.

Trump ja Biden kohtaavat väittelyissä yhteensä kolme kertaa. Muut väittelypäivät ovat 15. ja 22. lokakuuta. Varapresidenttiehdokkaiden väittely järjestetään 7. lokakuuta.

Matka Amerikan sydämeen

Helsingin Sanomille on tärkeää seurata vaaleja paikan päältä ja äänestäjiä kuunnellen. Syyskuun aikana kirjeenvaihtaja Anna-Sofia Berner ajoi kuvaaja Uwa Iduozeen kanssa 4900 kilometriä vaalien vaa’ankieliosavaltioissa ja haastatteli amerikkalaisia. Matkalla Amerikan sydämeen -sarjan kaikki kuusi osaa ovat luettavissa osoitteesta www.hs.fi/usavaalit2020.

Sarjan viimeinen osa on kuvallinen matkapäiväkirja, joka tiivistää kirjeenvaihtajan matkan olennaisimmat havainnot.

Kaksi toimittajaa Yhdysvalloissa

Lokakuun alusta lähtien HS:llä on Yhdysvalloissa kaksi toimittajaa. Kirjeenvaihtaja Bernerin lisäksi Yhdysvalloista raportoi lokakuussa ja marraskuun alussa myös HS:n kokenut ulkomaantoimittaja Pekka Mykkänen, joka työskenteli Washingtonin-kirjeenvaihtajana vuosina 2006–2010.

Berner ja Mykkänen valottavat Yhdysvalloissa käytävää keskustelua ja kirjoittavat reportaaseja eri puolilta laajaa maata. Artikkeleissa käsitellään vaalien suuria teemoja, kuten Trumpin onnistumista lupaustensa täyttämisessä, koronaepidemian vaikutuksia ja yhteiskunnan kahtiajakoa.

Käsittelyn saavat myös vaalin globaalit panokset, kuten taistelu ilmastonmuutosta vastaan ja Yhdysvaltojen Kiina-suhde.

Interaktiiviset grafiikat

HS:n juttuja täydentävät automaattisesti päivittyvät ja interaktiiviset grafiikat. Niiden avulla näet aina viimeisimmän gallup-tilanteen jokaisesta osavaltiosta sekä niihin perustuvan kokonaiskuvan.

Karttagrafiikan avulla voi myös itse kokeilla, miten eri osavaltioiden kääntyminen Trumpille tai Bidenille vaikuttaisi lopputulokseen.

Grafiikka löytyy osoitteesta www.hs.fi/usavaalit2020.

Podcasteja ja Youtube-kanava

HS seuraa USA:n vaaleja myös Youtubessa ja podcastein.

Youtubessa julkaistaan torstaina minidokumentti vaalien lähtöasetelmista ja koostetaan vaaliväittelyiden avainhetket. Washingtonin-kirjeenvaihtaja Anna-Sofia Berner analysoi vaalien tilannetta viikoittain HS:n Uutisraportti-podcastissa. Sitä voit kuunnella Suplasta, Spotifystä ja useimmista muista podcast-sovelluksista.

Vaalipäivä

Vaalipäivä on tiistai 3. marraskuuta. Vaalivuorokauden seuranta tulee pitämään sisällään hetki hetkeltä -artikkelin, videoita, kahden toimittajan läsnäoloa Yhdysvalloissa ja grafiikkaa, josta tuloksen kehityksen seuranta on helppoa. Tyypillisesti hävinnyt ehdokas on myöntänyt tappionsa yöllä tai varhain seuraavana aamuna Suomen aikaa.

On kuitenkin olemassa myös mahdollisuus, että vaalien voittaja ei selviä vielä tiistain ja keskiviikon välisenä yönä ja että jälkipuinti kestää jopa viikkoja.

Vaalien voittajan virkaanastujaiset on määrä järjestää 20. tammikuuta 2021.