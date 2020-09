Ihmisoikeudet

Ihmisoikeusjärjestön mukaan yli 40 000 ihmistä on tuomittu hatarin perustein keltaliivien mielenosoitusten alun jälkeen.

Amnestyn mukaan jopa kylttien pitäminen on voinut johtaa pidätykseen Ranskan mielenosoituksissa. Kuvassa keltaliivien mielenosoittaja protestoimassa Pariisissa syyskuussa.­

Ranskassa tuhansia mielenosoittajia on pidätetty ja tuomittu hatarin tai mielivaltaisin perustein viime vuosina, väittää ihmisoikeus­järjestö Amnesty International tuoreessa raportissaan. Järjestön mielestä Ranskan lait ja viranomaisten toiminta uhkaavat ihmisten ilmaisun- ja kokoontumis­vapautta.

Amnesty kertoo tutkineensa Ranskan viranomaisten toimintaa loppuvuodesta 2018, jolloin Ranskassa alkoi levitä niin kutsuttu keltaisten liivien liike. Mielenosoituksissa on vastustettu muun muassa polttoaineveroja ja eläkejärjestelmän uudistusta, mutta ne ovat laajentuneet presidentti Emmanuel Macronia arvostelevaksi liikkeeksi.

Amnesty katsoo, että vuosina 2018–2019 yli 40 000 ihmistä on pidätetty ja tuomittu hatarin perustein. Järjestön mukaan ihmisiä on pidätetty esimerkiksi kylttien pitämisestä tai kasvomaskin hallussapidosta. Lisäksi viranomaisten voimakäyttö mielenosoitusten tukahduttamisessa on ollut Amnestyn mukaan kohtuutonta.

Ranskan mellakkapoliiseja keltaliivien mielenosoituksessa syyskuussa. Amnesty syyttää viranomaisia kohtuuttomasta voimankäytöstä protesteissa.­

Pidätysten taustalla ovat monesti olleet kokoontumis­vapautta rajoittavat lait. Tilanne on järjestön mukaan pahentunut koronavirus­pandemian aikana. Viime keväänä Ranskassa kiellettiin kaikki mielenosoitukset pandemian takia, mikä on järjestön mielestä suhteetonta.

Kasvojen peittäminen mielenosoituksissa kiellettiin jo huhtikuussa 2019, mutta mielenosoittajat ovat käyttäneet erilaisia kasvoja suojaavia välineitä kyynelkaasun ja kumiluotien vuoksi. Koronapandemian puhjettua mielenosoittajat ovat peittäneet kasvojaan suojautuakseen virukselta.

Kasvojen peittämisestä mielenosoituksessa voi Ranskassa kuitenkin seurata vankeutta tai jopa 15 000 euron sakot. Amnestyn mukaan esimerkiksi viime vuoden huhti–lokakuussa 210 ihmistä joutui tutkintavankeuteen kiellon vuoksi ja 41 sai tuomion.

Pelkkä suojalasien tai kasvomaskin hallussapito on Amnestyn mukaan voinut johtaa pidätykseen, jos viranomainen on arvioinut, että ne viittaavat ”väkivaltaisiin aikeisiin”. Näin poliisi on voi pidättää ihmisen rikoksesta, jota hän ei ole tehnyt, mutta johon hän saattaisi syyllistyä.