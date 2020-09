Maastopalot ovat levinneet tunnetuilla viinialueilla Napan ja Sonoman piirikunnissa. Kuuluisa Chateau Boswellin viinitila tuhoutui sunnuntaina.

Kolme ihmistä on kuollut maastopaloissa Pohjois-Kaliforniassa Yhdysvalloissa, viranomaiset kertovat uutistoimistojen Reutersin ja AFP:n mukaan. Yhdysvaltain länsirannikon historiallisen tuhoisissa maastopaloissa on kuollut ainakin 29 ihmistä elokuun puolivälistä lähtien.

Uudet kuolemantapaukset sattuivat Shastan piirikunnassa yli 300 kilometrin päässä San Franciscosta pohjoiseen, missä palo leimahti sunnuntaina.

Maastopalot ovat levisivät sunnuntaina myös tunnetuilla viinialueilla Napan ja Sonoman piirikunnissa noin 70 kilometriä San Franciscon pohjoispuolella. Uutistoimisto AP:n mukaan alueilla on määrätty evakuoitavaksi lähes 70 000 ihmistä. Monia muita alueen asukkaita varoitettiin myös mahdollisista evakuoinneista, vaikka paloja levittäneet tuulet hellittivät merkittävästi maanantaina iltapäivästä, mikä antoi toivoa palomiehille.

Toistaiseksi ei kuitenkaan ollut merkkejä siitä, paloa saataisiin hallintaan, Kalifornian paloviranomainen kertoi maanantai-iltana.

Tuli tuhosi sunnuntaina kuuluisan vuonna 1979 perustetun Chateau Boswellin viinitilan, joka sijaitsee Napan laaksossa. Samoilla seuduilla riehuivat maastopalot myös kolme vuotta sitten, jolloin 22 ihmistä kuoli.

Yli satatuhatta kotia ja kiinteistöä on kärsinyt sähkökatkoista pohjoisessa Kaliforniassa sunnuntaista lähtien, kertoo Reuters. Voimalinjoja on katkottu myös varotoimenpiteenä, jonka tarkoitus on ehkäistä ennalta uusien palojen syttyminen.

Tulipalon tuhoamia rakennuksia Santa Rosan kaupungissa Sonoman piirikunnassa.­

Vaikka tilanne on vakava, kaikki eivät aio noudattaa evakuointikäskyä. Santa Rosan kaupungissa Sonoman piirikunnassa asuva Jas Sihota päivysti uutistoimisto Reutersin mukaan kotitalonsa kuistilla puutarhaletku kädessä ja sammutti palopesäkkeitä vartin välein. Läheisessä sairaalassa röntgenhoitajana työskentelevä Sihota kertoi, ettei hän ollut nukkunut vuorokauteen.

”Minulla ei olisi taloa, jos lähtisin”, Sihota perusteli päätöstään, vaikka tuli oli tuhonnut kymmenkunta taloa samalla kadulla ja naapurit ympärillä pakenivat.

Kaikkiaan maastopalot ovat tänä vuonna polttaneet Kaliforniassa noin 15 000 neliökilometriä maata, mikä on huomattavasti enemmän kuin yhtenäkään aikaisempana vuotena osavaltion historiassa. Yhteensä noin 7 000 taloa ja muuta rakennusta on tuhoutunut.

Ilmastotieteilijöiden mukaan ilmastonmuutos on johtanut sään ääri-ilmiöihin kuten rankkasateisiin sadekausilla ja ennätysmäiseen kuivuuteen kuivempina vuodenaikoina. Yhdysvaltain länsiosissa kasvusto on kesäkausina rutikuivaa ja herkästi syttyvää. Myös kovat tuulet ovat edesauttaneet tulipalojen leviämistä.

Syyskuun puolivälissä Kaliforniassa maastopalojen vuoksi vieraillut presidentti Donald Trump sanoi, että tulipalot johtuvat ”huonosta metsänhoidosta”.

”On oltava hyvää, vahvaa metsänhoitoa, siitä olen puhunut jo viimeiset kolme vuotta osavaltioiden kanssa”, Trump sanoi.

”Kun puu kaatuu maahan, se muuttuu kuivaksi lyhyessä ajassa, noin 18 kuukaudessa. Puut ovat kuin tulitikkuja. Ne vain räjähtävät.”

Samassa tiedotustilaisuudessa Kalifornian kuvernööri Gavin Newsom painotti, että palojen pahenemisen taustalla on ilmastonmuutos.

Aiemmin myös Los Angelesin kaupungin pormestari Eric Garcetti sanoi uutiskanava CNN:lle, että metsänhoitopuheet loukkaavat Kalifornian asukkaita.