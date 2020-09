Thaimaan ankara kunnianloukkauslaki nousi puheenaiheeksi tapauksessa, joka käynnistyi hotellin ravintolaan tuodusta ginipullosta.

Thaimaa on yksi maailman suosituimmista matkailukohteista. Kuvassa ranta Koh Sametin saarelta.­

Yhdysvaltalaista miestä uhkaa Thaimaassa jopa kahden vuoden vankeus internetiin kirjoitettujen lyttäävien hotelliarvioiden vuoksi.

Arviot olivat niin murskaavia ja osin panettelevia, että hotelli päätti nostaa miestä vastaan syytteet Thaimaan ankarien kunnianloukkauslakien nojalla.

Thaimaassa työskentelevä amerikkalaismies lähetti internetin alustoille useita arvioita, joista yhdessä hän syytti hotellia ”nykypäivän orjuudesta” työntekijöitänsä kohtaan, kertoo Britannian yleisradio BBC.

Arvostelun kohteena ollut hotelli The Sea View Resort on sitä mieltä, että hotellissa vierailleen miehen kirjoittamat arviot olivat sepitteitä ja että niistä koitui hotellille mainehaittoja.

Tapaus sai alkunsa Koh Changin turistisaarella Thaimaassa aiemmin tänä vuonna. Hotelli ja hotellin asiakas ajautuivat ilmeisesti törmäyskurssille, kun asiakas halusi nauttia hotellin ravintolassa itse mukanaan tuomansa ginipullon.

Ravintola halusi veloittaa pullosta 15 dollarin (noin 13 euron) palvelumaksun, minkä mies kieltäytyi maksamasta.

Hotellin mukaan mies nostatti metakan palvelumaksun vuoksi. Hotelli perääntyi maksuvaatimuksesta sen jälkeen kun hotellin johtaja oli kutsuttu paikalle setvimään tilannetta.

Lähdettyään hotellista asiakas lähetti useita negatiivisia arvioita hotellista Tripadvisor-palveluun ja Googlen matkailupalveluun. Mies antoi hotellille matalimman mahdollisen arvosanan ja arvosteli hotellin työntekijöitä. Yhdessä arviossa mies kehotti välttelemään hotellia ”kuin koronavirusta”, kertoo The New York Times -lehti.

Tämän jälkeen hotelli päätti syyttää miestä kunnianloukkauksesta. Myöhemmin poliisi pidätti miehen Thaimaassa. Hän vietti useita öitä putkassa, mutta vapautettiin takuita vastaan.

”Omistaja nosti kanteen, jonka mukaan vastaaja oli tehnyt epäreiluja arvioita hotellista Tripadvisor-verkkosivustolle”, poliisi kertoi uutistoimisto AFP:lle.

Hotellin mukaan mieheen yritettiin olla yhteydessä ennen syytteen nostamista, mutta mies ei ollut vastannut yhteydenottoihin,

”Päätimme nostaa syytteen pelotteena, koska oletimme, että hän voi jatkaa negatiivisten arvioiden kirjoittamista viikosta toiseen lähitulevaisuudessa”, hotelli perusteli päätöstään BBC:n mukaan.

Thaimaassa on ankarat kunnianloukkauslait. Jos mies todetaan syylliseksi kunnianloukkausrikokseen, häntä voi uhata jopa kahden vuoden vankeustuomio.

Ihmisoikeusjärjestöt ovat pitkään arvostelleet Thaimaan kunnianloukkauslakia, joka on niin tiukka, että yritysten julkinen arvostelu voi johtaa rikossyytteisiin.

Esimerkiksi viime vuonna oikeus totesi toimittaja Suchanee Cloitren syylliseksi kunnianloukkaukseen. Toimittaja oli julkaissut Twitterissä tekstin, jossa hän arvosteli erään thaimaalaisen siipikarjayrityksen työvoimakäytäntöjä.

Tv-toimittaja sai kahden vuoden vankeusrangaistuksen, mistä hän on valittanut, The New York Times raportoi.

Vieläkin ankarampi on Thaimaan majesteettirikoslaki. Sen nojalla Thaimaan kuninkaan loukkaamisesta voi saada jopa 15 vuoden vankeustuomion.

Thaimaa on yksi maailman suosituimmista matkailukohteista. Turismi on myös yksi Thaimaan tärkeimmistä tulonlähteistä. Koronaviruksen vuoksi Thaimaa sulki ovensa matkailijoilta huhtikuussa, mutta yrittää nyt löytää keinoja matkailun elvyttämiseksi.

Yhdysvaltalainen matkailusivusto Tripadvisor, jonne syytettynä oleva hotellin asiakas oli lähettänyt negatiivisia arvioitaan, vastusti miehen pidättämistä.

”Tripadvisor vastustaa ajatusta, että matkailija voidaan asettaa syytteeseen mielipiteen ilmaisemisen vuoksi”, sivusto kertoi The New York Timesin mukaan.

”Onneksi globaalilla tasolla tämän kaltaiset syytteet ovat harvinaisia, ja sadoilla miljoonilla matkailijoilla on mahdollisuus ilmaista itseään vapaasti ilman pelkoa rikossyytteistä.”