Valko-Venäjä

Ranskan presidentti tapasi Valko-Venäjän opposition Svjatlana Tsihanouskajan.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron lupasi tiistaina Euroopalta välitysapua Valko-Venäjän poliittisen kriisin ratkaisemisessa.

Liettuassa vierailulla oleva Macron tapasi Vilnassa myös Valko-Venäjän tunnetuimman oppositiohahmon, elokuun presidentinvaaleissa ehdokkaana olleen ja vaalien jälkeen maanpakoon lähteneen Svjatlana Tsihanouskajan.

”Teemme parhaamme eurooppalaisina auttaaksemme välittämisessä”, Macron sanoi toimittajille tiistaina aamupäivällä tavattuaan Tsihanouskajan.

Kyseessä oli tähän mennessä korkea-arvoisin valtionpäämies, joka on käynyt tapaamassa Tsihanouskajaa elokuussa käynnistyneen kriisin jälkeen. 26 vuotta vallassa ollut Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukašenka voitti vaalit vilpillisesti, minkä jälkeen Valko-Venäjällä on pidetty suuria mielenosoituksia.

Tsihanouskaja vahvisti, että Macron lupasi apua. ”Hän lupasi tehdä kaikkensa auttaakseen poliittisen kriisin välittämisessä maassamme”, hän sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan.

Valko-Venäjän oppositiohahmo Svjatlana Tsihanouskaja saapui tapaamaan Ranskan presidenttiä Emmanuel Macronia Vilnassa tiistaina.­

Tsihanouskaja on tähän mennessä tavannut EU:n ulkoministereitä kuten Suomen ulkoministerin Pekka Haaviston elokuun lopussa. Lisäksi hän on tavannut myös Puolan ja Liettuan johtajat. Puola ja Liettua ovat EU:n jäsenmaita, joilla molemmilla on rajayhteys Valko-Venäjän kanssa.

Presidentinvaaleissa Lukašenkan haastanut Tsihanouskaja kertoi Makronin luvanneen myös tehdä kaikkensa, jotta ”poliittiset vangit vapautetaan”. Tsihanouskajan mies on yksi vangituista.

Monet oppositiohahmot ovat paenneet Valko-Venäjältä vaalien jälkeen. Yksi harvoista Valko-Venäjälle jääneistä oli Nobelin kirjallisuuspalkinnon voittanut kirjailija Svjatlana Aleksijevitš.

Maanantaina Aleksijevitš kuitenkin poistui Valko-Venäjältä Saksaan, uutistoimistot kertovat.

Lähtö liittyy sairaalahoitoihin sekä työtapaamisiin, kirjailijan avustaja Tatiana Tjurina kertoi.

”Hän kyllä palaa”, Tjurina sanoi uutistoimisto Reutersille maanantaina.

”Totta kai palaaminen riippuu myös siitä, antavatko viranomaiset hänelle luvan palata.”

Ainakin 13 000 ihmistä on pidätetty Valko-Venäjällä liittyen elokuussa käynnistyneisiin levottomuuksiin.