Tuntui lottovoitolta, kun Lau Kai Fai, 70, muutti vaimonsa ja teini-ikäisen poikansa kanssa uuteen 27 neliömetrin asuntoon.

Vaikka uusi konttiasunto on tarkoitettu vain väliaikaiseksi ennen valtion jakaman asunnon saamista, on se silti kolme kertaa suurempi kuin Laun aiempi asunto, kertoo uutistoimisto Reuters. Aiempi runsaan seitsemän neliömetrin asunto maksoi noin 550 euroa kuussa, mutta nyt vuokra on vain 330 euroa kuussa.

Arviolta 200 000 hongkongilaista odottaa parhaillaan julkista asuntoa. Keskimääräinen odotusaika on 5 ja puoli vuotta.

Tämän artikkelin yhteydessä oleva video näyttää muun muassa, miten Laun uusi koti valmistui ja minkälaisissa oloissa monet hongkongilaiset yhä elävät.

Lau Kai Fai uudessa kodissaan vaimonsa kanssa Hongkongissa.­

Asuntopulaa helpottavat kaupungin konttikodit ovat nousseet Kowlooniin, yhdelle Hongkongin vanhimmista ja köyhimmistä alueista. Vastaavia väliaikaisasuntoja on rakennettu noin 800 ja niitä on määrä rakentaa kaikkiaan 15 000 kolmen vuoden sisällä.

Vaikka Hongkong on yksi Kiinan vilkkaimmista kauppakaupungeista, ovat rikkaudet jakautuneet hyvin epätasaisesti: kaupungin 7,5 miljoonasta asukkaasta arviolta miljoona elää köyhyysrajan alapuolella.