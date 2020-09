Onnettomuudet

Viron entisen valtionsyyttäjän ja Estonia-tutkinnan johtajan Margus Krumin mukaan uudet tiedot viittaavat Estonian törmäykseen ruotsalaisen sukellusveneen kanssa.

Tukholma

Tuore dokumenttisarja Estonia-laivan uppoamisesta on nostattanut eripuraa Ruotsin ja Viron onnettomuustutkijoiden ja entisten päättäjien välille.

Viron entinen valtionsyyttäjä ja Estonia-tutkinnan johtaja Margus Krum sanoo, että ”Ruotsi valehteli meille päin naamaa”.

Krumin mukaan dokumentissa esitetyt uudet tiedot viittaavat siihen, että Estonian uppoamisen olisi aiheuttanut törmäys ruotsalaisen sukellusveneen kanssa.

Näin Krum kertoo virolaiselle sanomalehdelle Eesti Päevalehdelle. Entisen valtionsyyttäjän kommenteista kertovat myös muut virolaismediat ja monet ruotsalaislehdet.

”Tämä on minun mielipiteeni. En ole sataprosenttisen varma. Mutta koska vaurio on vesilinjan alapuolella, eikä kukaan turmasta selviytyneistä ole kertonut nähneensä alusta vedessä, se näyttää osoittavan sen [sukellusveneen osuman]”, Krum sanoi virolaislehdelle.

Discovery-kanavan Dplay-palvelussa maanantaina julkaisema sarja Estonia – Mullistava löytö esittää Estonian hylystä uusia kuvia, joissa näkyy muun muassa suuri reikä laivan kyljessä.

Sanomalehti Kaleva tosin kertoo uutisoineensa repeämästä Estonian kyljessä jo vuonna 1997.

Estonia-laivan kyljestä löydettiin jopa neljä metriä pitkä reikä. Tietokoneella mallinnettu kuva on ruutukaappaus suoratoistopalvelu Dplayn Estonia – Mullistava löytö -dokumenttisarjasta.­

Margus Krumia on haastateltu myös dokumenttisarjassa.

Myös Viron ulkoministerinä Estonian uppoamisen aikaan vuonna 1994 toiminut Ens Tupp uskoo uppoamisen johtuneen sukellusveneen osumasta, mutta hän ei erikseen nosta esiin Ruotsin osuutta, kertoo Svenska Yle.

Ruotsin silloinen puolustusministeri Anders Björck tyrmäsi Krumin näkemykset maanantaina Ruotsin yleisradion SVT:n iltauutislähetyksessä.

”Jos niin olisi tapahtunut, olisimme saaneet siitä välittömästi raportin, ja se olisi huomattu”, hän sanoi.

Björck korostaa, että törmäys olisi aiheuttanut sukellusveneeseen merkittäviä vaurioita ja että Ruotsilla oli tuohon aikaan vain 12 sukellusvenettä.

”Olisi vaadittu valtava salailuoperaatio, jos jotain tällaista olisi tapahtunut ja se olisi yritetty kätkeä.”

Margus Krum johti Estonia-onnettomuuden tutkintaa vuosina 2005–2009. Uusi tutkinta liittyi vuonna 2004 esille tulleisiin tietoihin Estonian lastista. Tuolloin Ruotsin television ajankohtaisohjelma Uppdrag granskning kertoi, että Estonialla kuljetettiin salaa sotilaallista materiaalia ainakin kahdesti syyskuussa 1994 vain vähän ennen Estonian uppoamista.

Vuonna 2006 Viron parlamentin Estonia-komission raportti vahvisti, että autolautalla tehtiin salaisia sotatarvikekuljetuksia.

Nyt Estonia-tutkija Krum syyttää Ruotsin hallitusta salailusta ja uskoo, että Ruotsin sukellusvene oli vesillä tarkkailemassa Estoniaa sen mahdollisesti kantaman ”arkaluontoisen” lastin takia.

”Voi olla, että sukellusvene ei törmännyt Estoniaan, vaan voi olla, että Estonia tuli liian lähelle sukellusvenettä”, Krum sanoi virolaislehti Postimeehelle.

Maanantaina julkaistu dokumenttisarja on käynnistänyt jälleen spekulaatiot autolautta Estonian uppoamisen syistä.

Ruotsalaisen dokumenttisarjan löytöjen perusteella Suomen, Viron ja Ruotsin hallitukset aikovat käynnistää uusia selvityksiä laivan uppoamissyystä, maiden ulkoministerit kertoivat maanantaina yhteisessä tiedotteessaan.

Dokumentin mukaan laivan rungossa ollut reikä olisi voinut vaikuttaa laivan nopeaan uppoamiseen. Viranomaiset ovat kuitenkin olleet tähän saakka sitä mieltä, että laivan uppoaminen johtui keulavisiirin irtoamisesta.

Myös ulkoministerit painottavat tiedotteessa sitä, että he luottavat yhä laivan uppoamisen syistä koottuun loppuraporttiin vuodelta 1997. Raportin mukaan uppoamisen syy oli keulavisiirin irtoaminen. Sen seurauksena vesi pääsi laivan autokannelle.

Helsingin Sanomat haastatteli maanantaina Suomen onnettomuustutkintakeskuksen johtavaa tutkijaa Kai Valosta, jonka mukaan dokumentin tiedot eivät kyseenalaista aiemman Estonia-tutkinnan johtopäätöksiä.

”Tutkinnan perusteella on aivan varma, että ensin murtui ja aukesi keulavisiiri ja sitten ajoramppi, ja vesi tuli isolla voimalla avoimesta etuosasta”, Valonen sanoi. ”Silloin aikanaan todettiin sukelluksilla, että ramppi oli ollut kokonaan auki.”

”En pidä todennäköisenä, että samaan aikaan tulee reikä jonnekin ihan muualle”, Valonen jatkoi. ”Se on aika ufo tarina.”

Valonen on ollut Estonia-tutkimusten kanssa tekemisissä 1990-luvun lopulta lähtien. Viimeksi viime vuonna hän kävi Onnettomuustutkintakeskuksen koko Estonia-materiaalin läpi. Valonen järjesteli 15–17 hyllymetrin verran asiakirjoja, jotka siirrettiin Kansallisarkistoon.

”Mitään tutkintaa ei meidän historiassa ole yritetty näin paljon kyseenalaistaa”, Valonen sanoi. ”Mutta pääjohtopäätöksiä ei ole pystytty kumoamaan, vaikka on kuinka yritetty. Se on hyvin tehty tutkinta, ja se on kestänyt.”

Nyt esille nousseen reiän syntymissyytä Valonen ei pystynyt maanantaina tarkemmin analysoimaan, koska oli vasta nähnyt lyhyen osuuden uudesta Estonia-dokumentista.

”Varteenotettava arvaus on, että reikä on syntynyt, kun laiva on osunut pohjaan”, Valonen sanoi.

”Mikään laskelma ei pysty osoittamaan, että vesilinjan alla olisi ollut reikä, joka olisi uppoamisen aiheuttanut. Jos vettä olisi tullut autokannen alle, laiva olisi uponnut aivan eri tavalla.”

M/S Estonia upposi 26 vuotta sitten, 28. syyskuuta 1994, kansainvälisellä merialueella, noin 40 kilometrin päässä Utön saaresta.

Onnettomuudessa kuoli 852 ihmistä. 137 ihmistä saatiin pelastettua.

