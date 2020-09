Trumpia puolustava Fox-kanava näytti menevän hämilleen verokohusta, mutta pian konservatiiviset kommentaattorit löysivät argumentit presidentin puolustamiseksi: ”Jos joku maksaa enemmän veroja kuin laki määrää, hän on idiootti.”

Yhdysvaltain presidentiksi pyrkivän demokraatti Joe Bidenin kampanjakoneisto on valjastanut innolla käyttöönsä uutisen, jonka mukaan presidentti Donald Trump on maksanut roimasti vähemmän liittovaltion tuloveroja kuin keskiverto amerikkalainen.

”Minä maksoin tuloveroja enemmän kuin Donald Trump”, kerrotaan rintanapeissa, joita ilmestyi pikaisesti myyntiin Joe Bidenin kampanjasivujen verkkokauppaan.

Sanomalehti The New York Times (NYT) julkaisi sunnuntaina valtavan selvityksen, jonka mukaan Trump maksoi vain 750 dollaria eli noin 640 euroa tuloveroja vuonna 2016, jolloin hänet valittiin presidentiksi. Monina vuosina Trump on välttänyt verot kokonaan.

Verokohuun viittaavien rintanappien hinnaksi Bidenin kampanja asetti 7,50 dollaria eli runsaat 6,40 euroa (kaksi kappaletta, valmistettu Yhdysvalloissa ammattiliittoihin kuuluvien työläisten toimesta).

Bidenin kampanja julkaisi myös piruilevan verolaskurin, jolla amerikkalaiset voivat verrata omia verojaan presidentin veroihin. Syötetystä summasta vähennetään 750 dollaria, minkä jälkeen kansalainen saa nähdä omien verojensa ja ”miljardööri Trumpin” verojen erotuksen.

Lisäksi Bidenin kampanja tuotti videon, jossa kerrotaan esimerkkejä tavallisten amerikkalaisten maksamista keskimääräisistä tuloveroista vuosittain: peruskoulun opettaja 7 239 dollaria, sairaanhoitaja 10 216 dollaria ja rakennusmestari 16 447 dollaria.

Trumpin verosuunnittelun ja bisnesmiehen taitojen uskotaan nousevan näkyvään osaan, kun Biden ja Trump kohtaavat ensimmäisessä väittelyssään kello 4 Suomen aikaa keskiviikkoaamuna. HS.fi näyttää väittelyn suorana.

Trumpin mukaan NYT:n veroartikkeli on ”valeuutinen”, jolla lehti pyrkii vahingoittamaan häntä.

Trumpin verotiedoista löytyi paljon kiinnostavaa ja kummallista, mutta ei suoralta kädeltä rikolliseen viittaavaa. Lehden mukaan Trumpin veroilmoituksissa on kuitenkin ”kyseenalaisia” ja veroviranomaisten selvityksiinkin päätyneitä kohtia, kuten 72,9 miljoonan dollarin veronpalautukset, joiden kohtaloa on setvitty jo noin vuosikymmen.

NYT kertoi esimerkiksi, kuinka Trump oli pannut noin 70 000 dollarin parturikulut bisnestoimiensa kuluihin. Lehden mukaan presidentillä on ainakin 421 miljoonaa dollaria velkoja, jotka saattavat joutua ulosottoon tulevien vuosien aikana. Tilanne olisi ennennäkemätön, jos Trump voittaisi vaaleissa toisen kauden.

Ehkä verojen välttämistä kiusallisempaa on, että Trumpin kirjanpitäjien laatimista veroilmoituksista piirtyy kuva mahdollisesti suuriin vaikeuksiin ajautuneesta bisnesmiehestä. Esimerkiksi Trumpin golfkenttien liiketoimet ovat rajusti pakkasella (yli 315 miljoonaa dollaria tappioita parin vuosikymmenen ajalta), mikä on osaltaan mahdollistanut alhaiset verot.

Trumpia voimakkaasti puolustava tv-kanava Fox näytti joutuvan hetkeksi hämilleen verouutisista. Maanantai-iltana Suomen aikaa kanavan verkkosivujen lähtöaiheena olivat Kalifornian metsäpalot. Trumpin lähipiiri pääsi kuitenkin kanavalle kiistämään uutisen ja kertomaan, että kyse oli loanheitosta ja väittelyiden alle ajoitetusta iskusta.

Hiljalleen konservatiivien mediatähdet alkoivat rakentaa argumentteja Trumpin puolustamiseksi. Foxin kommentaattori Greg Gutfeld esimerkiksi totesi monologissaan, että NYT:n uutinen oli yhtä mitätön jysähdys kuin ”katolle pudonnut leivänkannikka”.

”Sori vain, mutta mitään lakeja ei ole rikottu. Ja sori, CNN, ei mitään merkkiä Venäjästä! Pohjimmiltaan tässä on kyse siitä, että jos joku maksaa enemmän veroja kuin laki määrää, hän on idiootti. Jos itse haluat maksaa, pane šekkiä menemään, typerys”, Gutfeld totesi.

Radioaaltojen supertähti, konservatiivi Rush Limbaugh puolestaan syytti NYT-lehteä vaalihäirinnästä.

”Eikö The New York Times käytä hyväkseen verotietoja muuttaakseen vaalien lopputuloksen? Eikös sellainen ole laitonta?” hän kysyi.

Limbaugh’n mukaan ”fiksut kansalaiset palkkaavat kaikkein fiksuimmat kansalaiset käyttääkseen [verolainsäädäntöä] parhaalla tavalla hyödykseen”. Hän sanoi, että jos Trump olisi kaikki vuosikymmenet harjoittanut verovilppiä, se olisi tullut varmasti ilmi.

Liberaalit koomikot näkivät asian toisin. Daily Show -ohjelman Trevor Noah totesi, että Trump on maksanut enemmän rahaa pornotähti Stormy Danielsin hiljentämiseksi (130 000 dollaria) kuin verovirastolle. Saman vitsin tai vertauksen väänsi Stephen Colbert.

Daily Show esitti myös sketsin, jossa afrikkalaisia pyydettiin auttamaan Trumpia.

”Yhden kahvikupin hinnalla voit auttaa valtavissa veloissa olevaa presidenttiä siirtymään tilanteeseen, jossa hänellä on vain – paljon velkaa… ilman apuasi, hän voi pian joutua elämään perslävessä.”

Trump on nimitellyt Afrikan maita ja Haitia persläpimaiksi.

Trump totesi Twitterissä, että NYT-lehti hankki tietonsa laittomasti ja ainoastaan vahingoittamis­tarkoituksessa. Hän kertoi maksaneensa miljoonien arvosta veroja, mutta olleensa myös oikeutettu verovähennyksiin, kuten kaikki muutkin ovat.

Trumpin twiitin mukaan hänen varallisuutensa on hyvin mittava velkoihin verrattuna.

Trump ei ole suostunut julkaisemaan verotietojaan tai kattavia tietoja omaisuutensa arvosta ja alkuperästä. Hän on aiemmin väittänyt koonneensa bisneksillään yli kymmenen miljardin dollarin varallisuuden.

Demokraattien presidenttiehdokas Joe Biden julkaisi verotietonsa viime vuoden kesänä. Hän ja hänen vaimonsa Jill Biden olivat ansainneet yhdessä yli 15 miljoonaa dollaria vuosina 2017 ja 2018. Rahaa tuli erityisesti puhetilaisuuksista ja kirjoista.

Noiden kahden vuoden aikana pariskunta maksoi veroja 5,2 miljoonaa dollaria, minkä lisäksi he lahjoittivat hyväntekeväisyyteen vajaat 1,3 miljoonaa, CNBC-kanava kertoi viime vuonna.

Vuosien 2019 ja 2020 osalta Biden on tehnyt tuloistaan alustavat ilmoitukset, jotka on julkaistu hänen kampanjasivuillaan.