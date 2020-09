Avajaispäivä on 31. lokakuuta, mutta juhlia ei järjestetä, sanoo lentokenttäyhtiön johtaja Engelbert Lütke Daldrup.

Saksan pääkaupungin Berliinin suurlentokenttä todella otetaan käyttöön 31. lokakuuta, vahvisti lentokenttäyhtiön johtaja Engelbert Lütke Daldrup tiistaina. Hän piti Berliinissä tiedotustilaisuuden, josta raportoivat lukuisat saksalaisviestimet.

Lentoasema otetaan käyttöön vähäeleisesti. Syitä tähän on useita: koronapandemia, suurhankkeen lukuisat viivästykset ja roimat budjettiylitykset.

”Siksi on selvää, ettei suuria juhlia järjestetä. Me yksinkertaisesti vain avaamme”, Lütke Daldrup sanoi berliiniläislehti Der Tagesspiegelin mukaan.

Berliinin-Brandenburgin lentoasema on ollut kovan onnen hanke. Lentoliikenteen piti alun perin käynnistyä vuonna 2011.

Lütke Daldrup ei yrittänytkään kiistää hankkeeseen liittynyttä massiivisen mittaluokan töpeksintää: ”Ei vain Berliini vaan tietyssä mielessä koko Saksa on joutunut naurunalaiseksi. Meitä saksalaisinsinöörejä hävettää.”

Berliinin-Brandenburgin lentokenttäyhtiön johtaja Engelbert Lütke Daldrup tiedotustilaisuudessa Berliinissä tiistaina.­

Uusi lentoasema on nimetty 50 vuoden takaisen Länsi-Saksan liittokanslerin mukaan ”Willy Brandt -lentoasemaksi”. Saksalaisjulkisuudessa siitä käytetään paljon myös lyhennettä BER.

Kansainvälisesti uusi lentokenttä tultaneen tuntemaan yksinkertaisesti Berliinin lentokenttänä. Berliinin tämänhetkisen pääkentän, suomalaisillekin tutun Tegelin on määrä poistua käytöstä marraskuussa.

Suurlentokentän rakentamispäätös tehtiin maaliskuussa 1999.

Kun rakentaminen pääsi käyntiin, avajaisten ajankohdaksi kaavailtiin lokakuuta 2011. Ensin tapahtui suurille rakennushankkeille tyypillinen kahdeksan kuukauden viivästys ja käyttöönottopäiväksi ilmoitettiin 3. kesäkuuta 2012.

Muutama viikko ennen avajaisjuhlallisuuksia ilmoitettiin kiusallisesti, että lentokenttä olisikin valmis vasta syksyllä. Sitten viivästyksiä alkoi kertyä katastrofaalisella tavalla. Lentokentällä todettiin lukuisia tökeröitä suunnittelu- ja rakennusvirheitä.

Budjetti on vuosien saatossa ylittynyt moninkertaisesti. Kokonaiskustannukset kipuavat yli seitsemän miljardin euron.

Kaiken lisäksi lentokenttäyhtiö tarvitsee satojen miljoonien eurojen lisärahoituksen, kuten HS kertoi syyskuun alussa.

Uusi lentokenttä otetaan käyttöön onnettomana ajankohtana, kun pandemia on romahduttanut lentoliikenteen. Ensi alkuun kenttä on vajaakäytöllä: vain ykkösterminaali on toiminnassa.

Lentokenttä sijaitsee Berliinistä kaakkoon, niukasti kaupungin ulkopuolella Brandenburgin osavaltiossa. Lähijunien on määrä palvella lentomatkustajia tihein vuorovälein, ja matka lentoasemalta Berliinin Alexanderplatzille kestää noin 25 minuuttia.