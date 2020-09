Äänestäjät tarkkailevat väittelyssä paitsi ehdokkaiden sanomisia myös ikämiesten fyysistä kuntoa.

Tiistain ja keskiviikon välisenä yönä Suomen aikaa Yhdysvaltain istuva presidentti Donald Trump, 74, ja demokraattipuolueen vastaehdokas Joe Biden, 77, vihdoin kohtaavat, kun Clevelandissa järjestetään ehdokkaiden ensimmäinen virallinen vaaliväittely.

Väittely alkaa kello 4.00 Suomen aikaa ja kestää 90 minuuttia. HS näyttää sen suorana tässä artikkelissa.

Tämän artikkelin loppuun ilmestyy yöllä myös tekstimuotoinen live-seuranta väittelyn kulusta.

Lue myös: Ensimmäinen vaaliväittely suorana kello 4 keskiviikkoaamuna: tätä kaikkea on luvassa HS:n USA-vaaliseurannassa

Ikämiesten kohtaamisessa äänestäjät tarkkailevat paitsi ehdokkaiden sanomisia myös heidän fyysistä kuntoaan.

Trump on pitkään haukkunut Bidenia seniiliksi ja ”aivokuolleeksi”, vaikka ei ole kovin paljon kilpakumppaniaan nuorempi. Väittelyn lähestyessä Trump on toistellut väitettä, että Biden joutuu käyttämään lääkkeitä kuntonsa kohottamiseksi.

Biden on tyrmännyt väitteet ja puolestaan kutsunut Trumpia myrkylliseksi.

Vaaliväittely jaetaan kuuteen noin 15 minuutin osioon. Järjestäjät ovat paljastaneet etukäteen keskustelun teemat: Trumpin ja Bidenin aiemmat näytöt, Yhdysvaltain korkein oikeus, koronaviruspandemia, rotu ja väkivalta kaupungeissa, vaalien reiluus sekä talous.

Teemoista ainakin ”rotu ja väkivalta kaupungeissa” näyttää olevan suora nosto Trumpin agendalta. Trump on vastannut Black Lives Matter -mielenosoituksiin haukkumalla demokraattivoittoisia suurkaupunkeja väkivallan tyyssijoiksi. Trump on pitänyt esillä myös vaalituloksen mahdollista vilpillisyyttä.

Väittelyteemat voivat järjestäjien mukaan vielä muuttua uutistilanteen mukaan.

Trump on käyttänyt huomattavan vähän aikaa väittelyyn valmistautumiseen, kertoi uutiskanava CNN tiistaina. CNN:n lähteiden mukaan Trumpin väittelyharjoitukset ovat olleet hajanaisia ja niitä on ollut yhteensä alle kaksi tuntia.

CNN arvelee, että Trump luottaa hartaan valmistautumisen sijaan hyökkäävään tyyliinsä.

Trumpin odotetaan hyökkäävän väittelyssä kärkkäästi, sillä hän on kyselyissä takamatkalla suhteessa Bideniin, kertoo uutistoimisto AFP. Aggressiivinen tyyli tuskin kostautuu hänelle, sillä yleisö on Trumpin presidenttikauden aikana tottunut šokeeraaviin lausuntoihin, pilkkanimiin ja valheisiin.

Päästäkseen Bidenin ihon alle Trumpin odotetaan nostavan esiin ainakin Bidenin pojan korruptioepäilyt Ukrainasta.

Työntekijät valmistelivat lavaa presidenttiehdokkaiden ensimmäistä vaaliväittelyä varten Clevelandin kaupungissa Ohion osavaltiossa maanantaina.­

Trump pääsee myös kehuskelemaan konservatiivisen tuomarin Amy Coney Barrettin nimittämisellä Yhdysvaltain korkeimpaan oikeuteen. Jos Barrett nimitetään pikakäsittelyllä ennen vaaleja, kuten nyt näyttää, Trump on saanut kaudellaan vakiinnutettua korkeimman oikeuden tuomariston valtatasapainon reilusti republikaanien puolelle vuosikausiksi.

Bidenin näkökulmasta tuomarinimitys on tökeröä valtapeliä, jonka tarkoitus on rajoittaa oikeutta aborttiin (Barrett tunnetaan abortin vastustajana) ja lopettaa Obamacarena tunnettu laki, joka takaa terveydenhuollon monille vähävaraisille.

Bidenilla on lisäksi aseenaan The New York Timesin juuri julkaisemat jutut Trumpin verotiedoista. Niiden mukaan Trump on vuosikymmeniä taiteillut itselleen merkittäviä verovähennyksiä.

Lue lisää: The New York Times julkisti Trumpin verotietoja: Yhdysvaltain presidentti maksoi 750 dollaria liittovaltion tuloveroa vuodessa ja on velkaa satoja miljoonia dollareita

Bidenin juuret ovat huomattavasti köyhemmissä oloissa kuin Trumpin, joskin myös Biden on viettänyt suuren osan elämästään hyväosaisena, Yhdysvaltain kongressin jäsenenä.

Kyselyjen ennakkosuosikkina Biden on kertonut tavoitteekseen pysyä väittelyssä tyynenä. Aina se ei ole painetilanteessa onnistunut, hän myöntää.

”Toivon, etten ajaudu riitelemään tämän tyypin kanssa, koska se on ainoa tilanne, jossa hän tuntee olonsa mukavaksi”, Biden kommentoi AFP:n mukaan.

Lue lisää: Näin Joe Biden muuttaisi Amerikkaa: takaisin Pariisin ilmastosopimukseen, rikkaiden verotus jopa kaksinkertaiseksi ja ankarampi asenne Venäjää kohtaan

Biden yrittänee hallita keskustelua koronaviruspandemiasta, sillä kyselyjen mukaan selvä enemmistö amerikkalaisista kokee Trumpin hoitaneen sen huonosti.

Pandemia näkyy myös itse väittelytapahtuman järjestelyissä.

Siinä missä edellisvuosina kilpakumppanit on perinteisiin vedoten lähestulkoon velvoitettu kättelemään, tänä vuonna he pitävät turvavälin. Samoin tapahtuman yleisömäärää on rajattu.