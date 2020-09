90 minuuttia surullisen rumaa kilpahuutoa tuskin kääntää Yhdysvaltain presidenttikisaa päälaelleen, kirjoittaa HS:n Washingtonin-kirjeenvaihtaja Anna-Sofia Berner.

Washington

Kukaan tuskin odotti Donald Trumpin ja Joe Bidenin väittelyltä sivistynyttä keskustelua politiikan yksityiskohdista. Sellaista ei tosiaan saatu. Sen sijaan saatiin huutokilpailu.

Asiakysymykset jäivät sivuun, kun Donald Trump vyörytti hyökkäyksen hyökkäyksen perään. Presidentti puhui jatkuvasti sekä Bidenin että juontaja Chris Wallacen päälle. Ison osan ajasta väittely käytiin Trumpin ja juontajan välillä, kun Wallace ei saanut sanottua kysymyksiään loppuun.

”Saisinko kysyä kysymykseni loppuun?” Wallace joutui kysymään heti aluksi.

”Taidan väitellä sinun kanssasi, en hänen”, Trump sanoi Wallacelle ja viittasi vierestä seuranneeseen Bideniin. ”En ole yllättynyt.”

Biden vastasi Trumpin piikkeihin enimmäkseen väläyttämällä leveän hymyn ja puistelemalla päätään, mutta puolentoista tunnin aikana hän myös kutsui Yhdysvaltain presidenttiä myös pelleksi, rasistiksi, Putinin koiranpennuksi ja maan historian huonoimmaksi presidentiksi.

”Voitko pitää pääsi kiinni”, Biden tokaisi jatkuvasti keskeyttäneelle Trumpille, kun väittelyä oli takana noin 20 minuuttia.

Väittelyn häviäjä on selvä. Se oli pandemian keskellä kärvistelevä yhdysvaltalainen äänestäjä, joka olisi halunnut kuulla, mitä ehdokkaat aikovat tehdä hänen hyväkseen.

Voittajaa ei ollut.

Presidenttiehdokkaat Donald Trump ja Joe Biden tiistai-illan väittelyssä.­

Monmouth-yliopiston maanantaina julkaistussa gallupissa 74 prosenttia äänestäjistä oli kertonut aikovansa katsoa väittelyn. Vain kolme prosenttia uskoi sen vaikuttavan äänestyspäätökseensä, kun 87 prosenttia oli varmoja siitä, ettei väittelyllä ole merkitystä valintaan.

He saattoivat olla oikeassa. Rumista puheista huolimatta väittely ei tuonut asetelmaan uutta.

Odotukset kumpaakin ehdokasta kohtaan olivat alhaiset. Trumpilta odotettiin törkeyksiä, valheita ja rumia temppuja. Bidenilta heikkoutta ja sanoissa sekoilua.

Jälkimmäistä nähtiin lopulta vähemmän. Trump ja hänen kampanjansa olivat kuukausitolkulla rummuttaneet Bidenin olevan seniili mies, joka ei saa kokonaista lausetta kasaan. Tällaista vastaehdokasta ei lavalla nähty.

Trumpin jatkuvat keskeytykset viimeistään pitivät huolen siitä, ettei Biden eksynyt hänelle tyypillisiin polveileviin vastauksiin, jotka ovat usein vieneet hänet ongelmiin.

Hän yritti useaan otteeseen kohdistaa sanansa suoraan katsojille Trumpin sijaan. Aina se ei onnistunut, mutta ehkä joku huomasi yrityksen.

Neljä vuotta sitten Trump puhui väittelyissä maahanmuutosta, teollisuustyöpaikkojen katoamisesta ja Washingtonin korruptiosta. Silloin hän oli ulkopuolinen ja altavastaaja.

Nyt hänen piti puolustaa presidenttikautensa saavutuksia. Se ei tuntunut luonnistuvan, joten Trump turvautui henkilökohtaisuuksiin. Se johti siihen, että Trump keskittyi ison osan ajasta asioihin, joilla ei ole äänestäjille suurta merkitystä.

Etukäteen oli arvioitu, että Trumpin paras mahdollisuus on yrittää saada Biden pois tolaltaan. Presidentti tuntui uskovan tähän.

Trump otti esiin Bidenin pojan Hunter Bidenin ulkomaiset bisnekset ja yritti jälleen kerran luoda kuvaa, että Biden on sekaantunut johonkin hämärään. Trump on yrittänyt horjuttaa Bidenin kampanjaa tämän pojan avulla yli vuoden ajan. On vaikea kuvitella, että se onnistuisi nyt.

Odotetusti Trump käytti myös Bidenin pitkää poliittista uraa aseenaan. Kun ehdokkaat kiistelivät verotuksesta, Trump kysyi, miksei Biden ole jo korjannut asiaa istuessaan senaatissa 25 vuotta. (Todellisuudessa Bidenin ura senaattorina kesti 36 vuotta.)

”Koska sinä et ollut presidentti ja sotkemassa asioita”, Biden vastasi.

Kun Trump syytti Bidenia tuttuun tapaansa ”radikaalin vasemmiston” käsikassaraksi, Biden kulki sitä poliittista keskitietä, jota hän on kulkenut koko kampanjansa ajan. Hän kutsui poliiseja hyviksi ihmisiksi ja kiisti tukevansa demokraattien vasemmiston ajamaa Green New Deal -ohjelmaa tai senaattori Bernie Sandersin ajamaa julkista terveydenhoitoa kaikille.

Biden myös tuomitsi väkivaltaiset mielenosoittajat ja mellakoitsijat. Trump sen sijaan väisti kysymyksen siitä, tuomitseeko hän rasistisen äärioikeiston.

”Proud Boys, astukaa sivuun ja seisokaa valmiudessa”, Trump sanoi äärioikeistolaisena pidetystä ryhmittymästä.

Trump toisti myös väitteensä siitä, että Bidenin presidenttikausi tuhoaisi Yhdysvaltain esikaupungit.

”Sinä et tuntisi esikaupunkia, ellet eksyisi tieltä. Minä kasvoin esikaupungeissa”, Biden vastasi.

Vaikka Trumpin hyökkäyksiä oli osattu odottaa, Biden tuntui välillä taipuvan niiden alle. Se sai kuitenkin Trumpin usein näyttämään kiusaajalta. Trumpin on vaikea enää voittaa ääniä pelkillä kovilla puheilla. Jopa Trumpin tukijat sanovat usein, että presidentti voisi puhua siistimmin ja käyttäytyä paremmin.

Biden ei ole säkenöivä väittelijä, hän vastasi henkilökohtaisuuksilla ja väsyi loppua kohden. Entinen varapresidentti ei kuitenkaan mokannut tavalla, josta saisi hurjia otsikoita.

Se on huono uutinen Trumpille. Monien arvioiden mukaan ensimmäinen väittely saattoi olla viimeinen mahdollisuus kääntää vaalien suunta. Vaalivuonna on nähty jo pandemia, talouskriisi ja historiallisen laajat mielenosoitukset, mutta Bidenin gallupjohto on pysynyt selvänä.

90 minuuttia surullisen rumaa kilpahuutoa tuskin kääntää kisaa päälaelleen.