Proud Boysin jäsenet kertovat olevansa ”ylpeitä läntisiä sovinisteja”. He pitävät valkoisia miehiä uhattuna vähemmistönä.

Yhdysvaltalainen äärioikeistoryhmä Proud Boys ylisti presidentti Donald Trumpin mainintaa heistä vaaliväittelyssä ”historialliseksi”. Sosiaalisen median kanavilla ryhmä väitti saaneensa rekrytoitua uusia jäseniä heti väittelyn jälkeen.

Asiasta kertovat esimerkiksi The New York Times, NBC News ja Time.

Trumpilta kysyttiin, onko hän valmis tuomitsemaan valkoisen ylivallan ja militantit ryhmät sekä sanomaan näille, että niiden täytyy vetäytyä eikä käyttää väkivaltaa kuten useissa kaupungeissa, muun muassa Kenoshassa ja Portlandissa.

”Tietysti olen valmis tekemään niin, mutta sanoisin, että lähes kaikki mitä näen on vasemmiston, ei oikeiston tekoja. Olen valmis tekemään mitä vain, haluan rauhaa.”

Tee sitten niin, yllyttivät sekä vastaehdokas Joe Biden että keskustelun moderointia yrittänyt Fox Newsin Chris Wallace.

”Miten haluat minun kutsuvan heitä, anna nimi, kenet haluat minun tuomitsevan?” Trump kysyi Wallacelta.

”Valkoisen ylivallan kannattajat ja esimerkiksi Proud Boys”, Wallace sanoi. Näin Wallace antoi Proud Boysille loistavan tilaisuuden näkyvyyteen nostamalla sen esiin ainoana Yhdysvaltojen monista äärioikeistoryhmittymistä.

”Proud Boys: Stand back and stand by”, Trump vastasi välittömästi.

Stand back -termin voi suomentaa esimerkiksi ”katsoa vierestä” tai ”perääntyä”. Stand by saa sanakirjamerkitykset ”olla valmiina”, ”tukea” ja ”pysyä uskollisena”.

Tämä herätti Proud Boysissa suurta riemua ja ”Standing by, Sir” -viestejä. Osa ryhmästä lisäsi Stand back and stand by -sanat välittömästi myös logoonsa.

Trumpin kampanjan keskeinen neuvonantaja Jason Miller tulkitsi The New York Timesin mukaan asian kuitenkin ryhmälle negatiivisemmin. ”Hän sanoi hyvin selvästi, että haluaa heidän lopettavan”, Miller kommentoi.

Joissakin Proud Boys -viesteissä Trumpin tukea ryhmälle pidettiin liian laimeana. Yksi viesteistä kehotti voimasanojen ryydittämänä ryhmää lähtemään takaisin Portlandiin, jossa ryhmä on ollut osatekijä alueen väkivaltaisuuksissa, kertoo Fox News.

Proud Boys -ryhmän jäsen Levi Lepage Donald Trumpin kannattajien kokoontumisessa Oregonin Greshamissa 19. syyskuuta.­

Proud Boys on kanadalaisen Kevin McInnesin vuonna 2016 perustama ryhmittymä. McInnes oli yksi Vice Median perustajista, mutta hän jätti mediayhtiön vuonna 2008 ja siirtyi yhä selvemmin äärioikeistoon kannattaen myös väkivaltaisia ratkaisuja.

”Proud Boys on hajanainen ryhmittymä”, äärioikeiston tutkija ja tutkimuskoordinaattori Tommi Kotonen Jyväskylän yliopistosta arvioi.

”Aluksi se kuului alt-right-ryhmiin, mutta mukaan on tullut yhä enemmän valkoisen rodun puolustamista, vaikka he pääsääntöisesti kiistävät kannattavansa valkoista ylivaltaa. Maahanmuuton he katsovat romuttavan läntistä sivistystä ja valkoisten miesten saavutuksia.”

Proud Boysin ideologiassa miehet ja erityisesti valkoiset miehet ovat nykymaailmassa uhattuna. Se ottaa jäsenikseen vain miehiä ja ryhmän kirjavissa uskollisuuskokeissa ja -valoissa on toistettu esimerkiksi virkettä ”Olen ylpeä läntinen sovinisti”. Myös masturboinnista pidättäytyminen on ollut otsikoihin nouseva teema.

”He vastustavat myös islamin uskontoa, fasismin vastaista Antifaa ja Black Lives Matter -liikettä”, Kotonen lisää.

McInnes ilmoitti katkaisevansa yhteytensä Proud Boysiin vuonna 2018, mutta hän halusi käydä oikeutta Southern Poverty Law Centerin kanssa vielä 2019, kun vihapuhetta vastustava järjestö oli kutsunut Proud Boysia ”vihajärjestöksi”.

Ryhmän epäviralliseksi puhetorveksi on noussut Trumpin liittolainen ja entinen neuvonantaja Roger Stone, joka on myös julistautunut ”ylpeäksi läntiseksi sovinistiksi”.

Stone tuomittiin taannoin vankilaan valehtelemisesta Yhdysvaltain edustajainhuoneen komitealle. Hänet todettiin syylliseksi myös viranomaistoiminnan estämiseen, vääriin todistuksiin ja todistajan uhkailuun, mutta Trumpin puututtua peliin hän ei kärsi tuomiota vankilassa.

Tässä kuussa Stone sanoi, että jos Trump häviää vaalit, tämän pitää julistaa maahan sotatila, julistautua yksinvaltiaaksi ja pidättää kaikenlaisia vastustajiaan kuten entisen presidentin Bill Clintonin, vuoden 2016 presidenttiehdokkaan Hillary Clintonin ja Facebookin perustajan Mark Zuckerbergin.

Osa Proud Boys -ryhmittymästä on käyttänyt epävirallisena univormuna Fred Perry -valmistajan mustakeltaisia poolopaitoja.

Vaateyritys keskeytti näiden paitojen myynnin Yhdysvalloissa ja Kanadassa viime viikolla juuri tästä syystä ja ilmoitti harkitsevansa oikeustoimia Proud Boysia vastaan.

Oleellisempaa lienee, että Proud Boys on ollut organisoimassa useissa kaupungeissa väkivaltaisia yhteenottoja Black Lives Matter -mielenosoittajia vastaan. Väkivalta on ollut molemminpuolista ja johtanut myös kuolemantapauksiin.

”Proud Boysia yhdistää nyt tuki Trumpille ja väkivalta näissä mielenosoituksissa”, Kotonen arvioi.

Äärioikeistolaisten Proud Boys -ryhmän joukot ottivat yhteen heitä vastaan protestoineiden mielenosoittajien kanssa Oregonin osavaltion pääkaupungissa Salemissa 7. syyskuuta.­

Trump on toistuvasti kehottanut kannattajiaan tarkkailemaan toimintaa vaalipaikoilla. Myös hänen poikansa Donald Trump Junior herätti viime viikolla huomiota toivomalla ”voimakasvartaloisia” kannattajia isänsä ”vaaliturva-armeijaksi”.

Tämä johtanee vähintään siihen, että vaalipäivänä joillakin vaalipaikoilla nähtäneen julmistelevia äärioikeistolaisia ”tarkkailemassa äänestystä”.

”Todennäköisesti näin tulee tapahtumaan ainakin jossakin määrin ja joillakin paikkakunnilla. Vaalipaikkojen tarkkailusysteemi on ollut ennenkin aika kärjekästä Yhdysvalloissa”, Kotonen arvioi.

Hänen mukaansa Trumpin politiikka on ollut äänestysaktiivisuuden vähentäminen, minkä arvioidaan hyödyttävän republikaaneja.

”Hän pitää edullisena, että äänestäjät eivät pääse äänestyspaikoille. Se on hyvin erikoista. On demokraattisen prosessin vastaista pelotella äänestäjiä. Hän petaa koko ajan sitä, että jos ei itse saa selvää voittoa, hän tulee kyseenalaistamaan tuloksen”, Kotonen sanoo.