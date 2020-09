Kansanäänestyksellä päätetty Geneven kantonin vähimmäispalkka on suurempi kuin suomalainen keskiansio. Toisaalta eläminen on Sveitsissä kalliimpaa.

Sveitsin Geneven pienipalkkaisille työntekijöille lokakuusta on tulossa suotuisa, sillä lakisääteinen vähimmäispalkka nousee kuun 17. päivänä noin 3 800 euroon.

Geneve tunnetaan maailmalla ensisijaisesti äveriäänä kaupunkina, mutta se on myös kantoni eli Sveitsin itsehallinnollinen osa. Sveitsi on liittovaltio, jossa kantoneilla on paljon valtaa.

Vähimmäispalkka meni läpi viime sunnuntaina kansanäänestyksessä. Sveitsissä järjestetään kansanäänestyksiä tiheään, ja tälläkin kertaa kansalaiset äänestivät koko joukosta niin kansallisen kuin alueellisen tason asioita.

Kansainvälinen huomio kiinnittyi maahanmuuttoa, hävittäjähankintoja sekä isyysvapaata koskeviin äänestyksiin.

Noin puolen miljoonan asukkaan Geneven kantonissa äänestettiin myös vähimmäispalkasta. Palkansaajajärjestöjen aloite meni läpi 58 prosentilla äänistä, kertoi muun muassa sveitsiläislehti Le Temps.

”Itsepäisyys kannatti viimein”, Le Temps kirjoitti. Vaikka tulos oli lopulta selvä, kansan hyväksyntää ei voinut pitää etukäteen varmana. Vähimmäispalkasta on aiemmin äänestetty kaksi kertaa, vuosina 2011 ja 2014, mutta silloin aloite ei mennyt läpi.

Tarkkaan ottaen Geneven kansanäänestyksessä päätettiin vähimmäistuntipalkasta. Se on vastedes 23 Sveitsin frangia eli noin 21,40 euroa.

Sveitsiläisen Blick-lehden mukaan vähimmäispalkka vastaa 41 viikkotyötunnin mukaan laskettuna 4 086 Sveitsin frangin kuukausipalkkaa. Tämä on liki 3 800 euroa.

Yksinkertaistaen voisi sanoa, että jokainen geneveläinen työntekijä saa lokakuusta lähtien palkkaa, joka on suurempi kuin suomalainen keskiansio.

Suomen Tilastokeskuksen mukaan suomalainen keskiarvoansio oli 3 764 euroa kuussa vuonna 2019. Tilasto koskee yksityisen sektorin kuukausipalkkaisia palkansaajia.

Matematiikka ei kuitenkaan ole ihan näin yksinkertaista. Eläminen Sveitsissä maksaa enemmän kuin Suomessa.

Vauraiden maiden järjestön OECD:n tilastojen mukaan Sveitsin kustannustaso on järjestön jäsenmaista korkein, noin neljänneksen Suomea korkeampi.

Lisäksi Geneve on poikkeuksellisen kallis kaupunki. Se tunnetaan myös kymmenien kansainvälisten järjestöjen toimipaikkana, mikä on omiaan nostamaan hintatasoa. Genevestä käsin toimivat muun muassa kansainvälinen terveysjärjestö WHO ja Maailman kauppajärjestö WTO.

Talousjulkaisu Business Insiderin mukaan Geneve on maailman viidenneksi kallein kaupunki.

Euroopan unionin tilastoviranomaisen Eurostatin tilastot kertovat puolestaan, että Geneven kantonin vähimmäispalkka on selvästi suurempi kuin missään EU:n jäsenmaassa.

Suomessa vähimmäispalkasta ei ole säädetty, koska palkat määräytyvät alakohtaisilla työehtosopimuksilla.