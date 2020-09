Yhdysvaltain presidentinvaalit

Presidenttiväittelyt järjestävä CPD kertoi ilmoittavansa muutoksista pian.

Yhdysvaltain presidenttiehdokkaiden myrskyisä ensimmäinen televisioväittely johtaa muutoksiin väittelyiden kulussa, kertoo väittelyiden järjestämisestä vastaava toimielin CPD uutistoimisto Reutersin mukaan.

Istuvan presidentin Donald Trumpin ja demokraattien vastaehdokkaan Joe Bidenin ensimmäinen väittely oli keskiviikkona aamuyöllä Suomen aikaa. Väittely äityi paikoin rumaksi.

”Eilisillan väittely teki selväksi, että jäljellä olevien väittelyiden toteutukseen tarvitaan lisää ryhtiä, jotta varmistetaan hallitumpi keskustelu asiakysymyksistä”, CPD muotoilee.

Lue lisää: Kirjeenvaihtajan kommentti: Väittelyksi kutsutun huutokilpailun häviäjä oli selvä: yhdysvaltalainen äänestäjä

CPD lupasi ”lisää työkaluja järjestyksen ylläpitämiseen”. Muutoksista on määrä tiedottaa pian. Trumpin ja Bidenin seuraava väittely on 15. lokakuuta.

Yhdysvaltain viestimissä on arveltu yhdeksi vaihtoehdoksi mikrofonin ”tappokytkintä” (englanniksi kill-switch). Väittelyn vetäjä voisi toisin sanoen tarvittaessa vaientaa presidenttiehdokkaan.

”Toivon, että [CPD] voi jollakin keinolla hallita sitä, että voimme vastata kysymyksiin ilman keskeytyksiä”, Biden kommentoi keskiviikkona brittilehti The Guardianin mukaan.

Trump kommentoi tentissä useasti Bidenin puheiden päälle, ja suurimman osan aikaa rauhallisena pysynyt Bidenkaan ei pysynyt pidättelemään sanomisiaan.

”Pidä jo pääsi kiinni”, Biden huokaisi Trumpin keskeytettyä hänet vaaliväittelyn alussa.

Trump taas esimerkiksi otti esille Bidenin pojan Hunter Bidenin armeija-ajan: ”Hunter heitettiin pois armeijasta”, Trump sanoi.

CPD on lyhenne sanoista Commission on Presidential Debates. Toimielin on järjestänyt kaikki presidentinvaaliväittelyt vuodesta 1988.

CPD kertoo kotisivuillaan olevansa riippumaton ja voittoa tavoittelematon organisaatio, joka perustettiin republikaanien ja demokraattien myötävaikutuksella.

Katso HS:n toimituspäällikön ja kirjeenvaihtajan arviot väittelystä:

Koko väittely on katsottavissa tästä: