Oppositiojohtaja Navalnyi saksalaislehdelle: Myrkytyksen takana on Vladimir Putin

”Väitän, että Putin on tämän rikoksen takana, muuta selitystä minulla ei tapahtuneelle ole”, Aleksei Navalnyi sanoi saksalaiselle Der Spiegel -lehdelle.

Venäjän oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi sanoo, että hänen myrkytyksensä takana on Venäjän presidentti Vladimir Putin, uutistoimisto Reuters kertoo.

Navalnyi kertoi asiasta saksalaiselle Der Spiegel -lehdelle. Navalnyi painotti, ettei hän ole peloissaan tapahtuneesta.

”Väitän, että Putin on tämän rikoksen takana, muuta selitystä minulla ei tapahtuneelle ole”, Navalnyi sanoi Der Spiegelille.

Saksan puolustusvoimien laboratorio vahvisti syyskuun alussa, että Navalnyi myrkytettiin novitšok-ryhmään kuuluvalla hermomyrkyllä. Kyse on kemiallisesta aseesta, joka kehitettiin Neuvostoliitossa. Se, että kyse on kyseisestä myrkystä, on vahvistettu myös Ruotsissa ja Ranskassa tehdyissä laboratoriotesteissä.

Navalnyi sai myrkytysoireita elokuussa Siperian Tomskissa. Aluksi Navalnyita hoidettiin Omskissa sijaitsevassa sairaalassa. Sieltä hänet tuotiin hoidettavaksi Charité-sairaalaan Berliiniin.