EU:n komissio kovistelee Puolan hallitusta oikeuslaitoksen ongelmista, mutta kukaan ei tiedä, muuttuuko mikään.

Varsova

Puolalainen Tomek Trębicki on nelikymppinen perheenisä. Hän on myös käräjäoikeuden tuomari, joka joutuu pohtimaan työnsä seurauksia omalle elämälleen.

Trębicki tietää, mitä tarkoittaa tuomarien poliittinen painostus, sillä tapauksia on ollut viime aikoina paljon.

Tapaamme Varsovassa keskiviikkoaamuna, kun Trębicki on matkalla työpaikalleen oikeustalolle. Juuri samana päivänä EU:n komissio on julkaisemassa historiansa ensimmäisen oikeusvaltioraportin, jonka mukaan Puolassa tuomioistuimien riippumattomuus on vaarannettu.

Kukaan ei vielä tiedä, onko kovistelusta hyötyä. Tähän asti EU on ollut melko voimaton oikeusvaltioperiaatteen vahvistamisessa jäsenmaissa, joissa sitä poljetaan.

Trębicki kertoo, miltä tilanne tuomarista tuntuu: Takaraivossa on koko ajan tunne, että jotain saattaa olla kytemässä. Tuomittavaksi saattaa tulla juttu, jonka poliittisia kytköksiä ei edes itse tiedä. Seurauksia voi tulla heti tai vaikka kahden vuoden päästä.

”Minulla on kaksi pientä lasta, ja vaimoni on kotiäiti. Totta kai mietin sitä, että voin menettää työni”, hän sanoo.

Trębicki tietää, että juuri sitä poliitikot haluavat hänen sekä muiden tuomarien ja syyttäjien miettivän. Heitä pelotellaan. Siksi asiasta täytyy puhua.

Tomek Trębicki sanoo, että Puolassa ”liian itsenäinen” tuomari tai syyttäjä joutuu helposti vaikeuksiin.­

Joskus asiat eivät vain kyde takaraivossa, vaan ne lävähtävät silmille. Niin kävi keväällä, kun varsovalainen syyttäjä Ewa Wrzosek alkoi tutkia presidentinvaalien järjestämistä keskellä pandemiaa. Vaalijärjestely – päätös postiäänestyksestä kaksi päivää ennen vaaleja – oli Wrzosekin mukaan perustuslain vastainen.

Veronmaksajien rahaa ehti palaa vaalijärjestelyihin yli 15 miljoonaa euroa, vaikka asianmukaista lainsäädäntöä ei ollut, Trębicki sanoo.

Samana päivänä, kun Wrzosek aloitti tutkinnan, puoliltapäivin asia oli siirretty toiselle syyttäjälle ja iltapäivällä oikeusjuttu oli haudattu. Wrzosek kuuli asiasta mediasta. Sen jälkeen hänet siirrettiin Puolan hallituksen laatimaan kurinpitomenettelyyn, johon voi päätyä esimerkiksi hallituksen uudistusten arvostelemisesta.

Wrzosek kuuli omasta joutumisestaan kurinpitomenettelyyn radiosta. Hän sanoo, että ei edes tiedä, mistä häntä syytetään.

Se, että syyttäjä katsoi hallituksen toimivan perustuslain vastaisesti, lakaistiin maton alle. Kurinpitomenettelyyn ilman perusteltua syytä on Wrzosekin tavoin joutunut suuri joukko syyttäjiä ja tuomareita.

Syyttäjien vainoamisesta on paljon esimerkkejä. Tuomareille ja syyttäjille on päivänselvää, mitä Puolassa tapahtuu. Jos on ”liian itsenäinen”, on tarkkailussa. Matto voidaan vetää jalkojen alta. Liian itsenäisiä ja heidän perheitäänkin uhkaillaan.

Oikeusihanteen mukaisesti tuomioistuimen itsenäisyys on kansalaisten oikeusturvan kannalta välttämätöntä. Puolassa siitä ihanteesta on Trębickin mukaan luovuttu.

Miten tämä on mahdollista? Yksinkertaisesti siksi, että poliitikot muuttivat järjestelmää. Puolan oikeuslaitoksen riippumattomuus alkoi heikentyä, kun oikeusministeri Zbigniew Ziobro otti myös yleisen syyttäjän aseman vuonna 2016.

”Oikeuslaitos on hierarkkinen järjestelmä, kuin armeija tai poliisi”, Trębicki sanoo. Käskyt valuvat ylhäältä alas.

Oikeusministerillä on yleisen syyttäjän asema monissa muissakin maissa. Mutta ongelmana Trębickin mukaan on Puolassa se, että järjestelmän muutos on toteutettu äkisti ilman, että vallan tasapaino on säilytetty, ei pitkän kehityksen tuloksena tai kokonaisuutta harkiten. Päinvastoin: tasapaino on murennettu.

Länsimaisen demokratian yhtenä kulmakivenä on vallan kolmijako. Se tarkoittaa, että lainsäädäntövalta, toimeenpanovalta ja tuomiovalta on erotettu toisistaan. Olennaista on myös tasapaino näiden kolmen välillä. Yhdenkään kolmesta ei pitäisi voida käyttää liiallista valtaa toisiin nähden.

Puolassa lainsäädäntövalta eli poliitikot ovat ottaneet niskalenkin tuomiovallasta. Tätä ei ole tehty vain pelottelemalla syyttäjiä ja tuomareita ja keskeyttämällä oikeusjuttuja.

Trębicki kertoo, että Varsovassa on syyttäjä, joka on erikoistunut seksuaali-, sukupuoli- ja etnisiin vähemmistöihin kohdistuviin rikoksiin ja vihapuheeseen.

”Hän oli liian itsenäinen. Hän aloitti tutkinnan seksuaalivähemmistöihin kohdistuvaa häirintää vastaan, mutta tutkinta siirrettiin pois häneltä, pois Varsovasta.”

Oikeuslaitoksen toimintaan puuttuminen vaikuttaa suoraan siihen, miten kansalaiset saavat oikeutta ja ovatko he tasa-arvoisia lain edessä.

”Varsovassa tapahtunut rikos pitäisi ehdottomasti käsitellä Varsovassa.”

Lisäksi on tuomarien ja syyttäjien velvollisuus tehdä ratkaisut nimenomaan omaan harkintaan perustuen, hän painottaa.

Myös tuomarien nimitystapaa on muutettu niin, että valta keskittyy oikeusministerille. Muutos on tehty järjestelmään, mutta se toteutuu myös yksittäistapauksissa.

”Ziobro nimitti Krakovan alueoikeuden presidentiksi koulukaverinsa”, Trębicki sanoo.

Tämä puolestaan lähetti alaisuudessaan olevan, järjestäytyneen rikollisuuden tutkintaan erikoistuneen huippusyyttäjän satojen kilometrien päähän Krakovasta toisiin tehtäviin, ”tutkimaan myymälävarkauksia”, Ziobro sanoo. Vastoin syyttäjän omaa tahtoa.

”Hän oli liian itsenäinen.”

Liika itsenäisyys tarkoittaa Trębickin mukaan sitä, että tekee omaan harkintaan perustuvia päätöksiä, joita oikeusministeriö ei halua tapahtuvan, tai puhuu julkisesti kriittiseen sävyyn oikeusjärjestelmän muutoksista. Trębickin mukaan syyttäjien ja tuomarien valinnoissa ohitetaan kokemuksen tuoma asiantuntemus ja valitaan hallitukselle uskollisia lakimiehiä.

Tulisiko hän enää nykyään itsekään valituksi virkaansa?

”En ole varma. Työni on tuomita vain tavallisia rikosasioita. Todennäköisesti kuitenkaan en tulisi, koska puhun sinun kanssasi.”

Ylempää hierarkiasta tulevan ohjauksen noudattaminen johtaa Trębickin mukaan syyttäjien ja tuomarien nopeampaan urakehitykseen ja bonuksiin.

”Bonukset ovat laillisia, mutta tapa jolla niitä jaetaan on hyvin hämärä ja korruptoiva.”

Trębickin mukaan on epäselvää, kuinka henkilökohtaisesti juuri oikeusministeri itse vetelee naruja. Ohjaus on kuitenkin tuntuvaa ja näkyvää.

”Hän ei puutu jokaiseen oikeusjuttuun, mutta niihin, jotka ovat kiinnostavia, kyllä.”

Viime vuonna EU-tuomioistuin esti Ziobroa ajamasta läpi Puolan korkeimman oikeuden eläkeuudistusta, jolla olisi käytännössä vaihdettu kolmasosa korkeimman oikeuden tuomareista kertaheitolla.

Ziobro on aiemmin toiminut Puolaa johtavassa Laki ja oikeus -puolueessa (PiS), mutta hän irtaantunut siitä ja johtaa nyt oikeistokonservatiivista Yhtenäinen Puola -puoluetta.

Nyt Ziobrolla on käynnissä valtataistelu Puolan hallituksen sisällä, ja toissa viikolla Puolan hallituksen sanottiin olevan vaarassa kaatua.

Viime lauantaina hallituskoalitio ilmoitti jatkavansa. Seuraava käänne on, että Puolan todellinen poliittinen johtaja, PiS-puolueen puheenjohtaja Jaroslaw Kaczysnki liittyy hallitukseen ja ottaa varapääministerin paikan.

Hallituksen valtasuhteet ja Ziobron asema saattavat muuttua.