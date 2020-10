Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo vaatii Vatikaanilta tiukempaa suhtautumista Kiinaan.

Vatikaani ilmoitti keskiviikkona, että paavi Franciscus oli torjunut Yhdysvaltain ulkoministerin Mike Pompeon tapaamispyynnön, uutistoimistot kertovat. Vatikaanin korkeat viranomaiset antoivat myös ymmärtää, että ulkoministeri Pompeo yrittää sotkea katolisen kirkon mukaan Yhdysvalloissa pian pidettäviin presidentinvaaleihin.

Vatikaanin ja Yhdysvaltain hallinnon kiristyneet välit pulpahtivat pintaan keskiviikkona, kun ulkoministeri Pompeo saapui keskiviikkona Roomaan. Hänen oli määrä torstaina tavata Vatikaanin viranomaisia.

Jo aiemmin syksyllä Pompeo oli julkaissut yhdysvaltalaisessa kristillisessä lehdessä kirjoituksen, jossa hän arvosteli Vatikaania siitä, että se hyväksyy Kiinan hallinnon roolin katolisen kirkon piispojen nimittämisessä Kiinaan. Pompeo on ryydittänyt paavikritiikkiään viime aikoina myös Twitterissä.

Pompeo jatkoi Kiinan uskonnonvapauteen kohdistuvaa arvostelua keskiviikkona Roomassa tilaisuudessa, jonka oli järjestänyt Yhdysvaltain Vatikaanin lähetystö. Yhdysvaltain ja Kiinan välit ovat kiristyneet viimeisen parin vuoden ajan.

Keskiviikkona kaksi Vatikaanin korkea-arvoista diplomaattia, kardinaali Pietro Parolin ja arkkipiispa Paul Gallagher kertoivat, että paavi Franciscus oli torjunut tapaamisen Pompeon kanssa, uutistoimisto Reuters raportoi. Kieltäytymisen syy oli heidän mukaansa se, että paavi välttelee poliitikkojen tapaamista vaalien alla.

”Kyllä, hän oli pyytänyt [tapaamista]. Mutta paavi oli jo sanonut selvästi, ettei poliittisia hahmoja vastaanoteta vaalien alla. Se oli oli syy.” Parolin sanoi Reutersin mukaan.

Vatikaani solmi 2018 Kiinan kanssa sopimuksen, jonka mukaan paaville annetaan jonkin verran sananvaltaa Kiinan piispojen nimityksessä. Sopimuksen oli määrä mennä umpeen lokakuussa, mutta neuvotteluja sen jatkamisesta käydään.

Vuosikymmenien ajan ennen tätä kommunistipuolueen johtama Kiina on hallinnut myös Kiinan katolista kirkkoa. Samaan aikaan Kiinassa on vainottu katolisia, jotka tunnustavat paavin vallan.

Vatikaanin mukaan Kiinan kanssa tehty sopimus ei ole täydellinen, mutta sitä on pidetty kuitenkin askeleena eteenpäin.

Vatikaani siis epäilee, että se on ajautumassa pelinappulaksi Yhdysvaltojen ja Kiinan välisessä kiihtyvässä sanaharkassa. Mutta kyse voi olla myös siitä, että Pompeo yrittää hakea Vatikaanista vauhtia Trumpin vaalimenestykseen.

Liberaalina pidetty paavi Franciscus ja konservatiivinen presidentti Donald Trump ovat olleet sanaharkassa jo aiemmin. Liberaalin paavin ja Trumpin hallinnon ristiriidat tulivat selvästi ilmi myös Pompeon kristitylle lehdelle tekemässä kirjoituksessa, jossa Vatikaanin katsottiin menettävän moraalisen auktoriteettinsa, jos se jatkaa sopimusta Kiinan kanssa.

Pompeo on evankelikaalinen kristitty, ja Trumpin kannattajakunnasta iso osa on evankelikaalisia, konservatiivisia kristittyjä. Edellisissä vaaleissa enemmistö valkoisista katolisista kristityistä äänesti Trumpia, kertoo The New York Times. Kyselyiden mukaan katolisten tuki Trumpille on kuitenkin laskenut, ja tämä voi koitua Trumpin kohtaloksi marraskuussa pidettävissä presidentinvaaleissa.

Toisaalta konservatiiviset kristityt, kuten myös osa Yhdysvaltain katolisista on ollut huolissaan kirkkonsa suunnasta liberaalin paavin alaisuudessa. Yhdysvaltain katoliset saattavat joutua presidentinvaalissa hankalan valinnan eteen, koska Trumpin haastaja on katolinen Joe Biden, jota taas pidetään selvästi liberaalimpana kuin Trump.

Vatikaanin huippudiplomaateilta kysyttiin keskiviikkona, onko Pompeon Rooman-matkalla ja pyrkimyksellä tavata paavi poliittisia tarkoitusperiä.

”No, se on yksi syy sille, ettei Pyhä Isä [paavi] ottanut vastaan ulkoministeriä”, arkkipiispa Gallgher sanoi The New York Timesin mukaan.

Kardinaali Parolin sanoi, ettei ole todisteita siitä, että Pompeon Vatikaania arvostelevat kirjoitus ja vierailu Roomassa liittyvät presidentinvaaleihin, ”mutta sellaiseen käsitykseen voidaan tulla”.

Pompeo kiisti sen, että hän pyrkisi Vatikaanin kautta vaikuttamaan äänestäjiin Yhdysvalloissa.

”Tämä on ihan hullua”, Pompeo sanoi keskiviikkona.

”Olemme pitäneet esillä Kiinan ihmisoikeuksia koko sen ajan kun olen ollut mukana tässä hallinnossa.”

Trumpin kannattajakunnan ja paavi Franciscuksen vastustajien ulkopuolella Pompeon toiminnan nähtiin kuitenkin liittyvän vaaleihin.

”Sillä vedotaan äänestäjäkuntaan, joka on suurempi kuin vain katoliset äänestäjät, eli myös evankelikaalisiin äänestäjiin”, teologian professori Massimo Faggioli Villanovan yliopistosta sanoi The New York Timesille.

Hänen mukaansa nykyisen paavin arvostelu vetoaa siis moniin konservatiivisiin katolilaisiin ja samanaikaisesti myös evankelikaalisiin äänestäjiin, joiden äänillä voi olla ratkaiseva vaikutus marraskuun alussa pidettävissä presidentinvaaleissa.