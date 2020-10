Selvityksen tehnyt säätiö muistutti, että pandemia heikentää satojen miljoonien lasten mahdollisuuksia opiskella ja käydä koulua.

Laajamittaiset koulujen avaamiset eristystoimien ja kesälomien päätteeksi eivät ole selkeästi yhteydessä kasvaviin koronavirustartuntoihin, tuore selvitys kertoo. Sen sijaan koulujen sulkeminen pandemian aikana on johtanut massiiviseen ”opetusvelkaan”, eli maailmanlaajuisesti jopa 300 miljardin koulupäivän vajeeseen.

Tähän johtopäätökseen on tullut Genevessä päämajaansa pitävä riippumaton säätiö Insights for Education (IFE) 192 maata kattavassa selvityksessään. Säätiön tarkoituksena on kehittää opetusta ja koulutusta maailmanlaajuisesti.

Säätiön mukaan pandemian vuoksi menetetyistä 300 miljardista koulupäivästä suurin osa, noin 84 prosenttia, on pois köyhempien maiden lasten koulutuksesta. Säätiö muistutti, että maailmanlaajuisesti 711 miljoonaa koululaista on yhä poissa kouluista koronaviruksen vuoksi.

”On oletettu, että koulujen avaaminen lisää tartuntoja, ja että koulujen sulkeminen vähentää niitä, mutta todellisuus on monimutkaisempi” IFE:n perustaja ja johtaja Randa Grob-Zakhary sanoi uutistoimisto Reutersin mukaan.

Valtaosa maista, jotka ovat yhä keskellä pandemian ensimmäistä aaltoa, ovat alkaneet avata koulujaan. Jotkut maat ovat tehneet näin, vaikka toinen aalto näyttäisi olevan saapumassa.

IFE:n selvityksen mukaan 52 maassa, joissa oppilaat pääsivät jälleen kouluun elo- tai syyskuussa, tartuntatapaukset alkoivat kohota jo lomakaudella. Näiden maiden joukossa ovat myös Ranska ja Espanja, joissa tartunnat ovat alkaneet jälleen kohota uhkaavasti.

Toisaalta esimerkiksi Britanniassa ja Unkarissa tartuntojen määrät laskivat koulujen sulkemisen jälkeen ja pysyivät matalalla lomakaudella, mutta lähtivät taas kasvuun koulujen avaamisen jälkeen.

52 maassa ei kuitenkaan löydetty voimakasta yhteyttä koulujen avaamisen ja tartuntamäärän kasvamisen välillä. Siksi IFE kehottaakin etsimään muita syitä tartuntamäärien kasvulle.

Selvityksen mukaan 44 maata maailmassa pitävät yhä kouluja kiinni.

Selvityksessä todettiin, että monet maat ovat löytäneet keinoja pitää kouluja auki pandemiasta huolimatta. Näitä keinoja ovat muun muassa maskisuositukset, oppilaiden kierrättäminen kouluissa eri aikoina sekä erilaiset etä- ja normaaliopetuksen yhdistelmät.

IFE:n mukaan parhaillaan luodaan suuntaviivoja sille, miltä opetus ja koulunkäynti saattavat näyttää pandemian jälkeisellä ajalla.