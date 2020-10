Suomen ja Venäjän raja pysyy edelleen kiinni turisteilta, vaikka matkustusrajoituksia on lievennetty. Koronavirustartuntojen määrä on kasvanut kesän jälkeen molemmissa maissa.

Venäläiset kiinteistönomistajat saavat matkustaa Suomeen lokakuun ensimmäisestä päivästä lähtien. Kiinteistönomistajat, kuten venäläiset mökkeilijät, ovat tuorein lisäys niihin poikkeusryhmiin, joille on sallittu matkustus Venäjältä Suomeen.

Suomen ja Venäjän välinen raja on ollut suljettu matkustajaliikenteeltä maaliskuusta lähtien koronaviruspandemian vuoksi, mutta kesän ja syksyn aikana sekä Suomi että Venäjä ovat lieventäneet matkustusrajoituksiaan sallimalla rajanylityksen tietyille ihmisryhmille.

Rajavartiolaitoksen mukaan venäläiset kiinteistönomistajat voivat nyt saapua Suomeen, jos heillä on välttämätön tarve päästä huoltamaan tai kunnostamaan omistamiaan kiinteistöjä, ja toimenpiteiden viivästyminen aiheuttaisi rakennukselle haittaa.

Talvikunnossapito ei kuitenkaan riitä matkustuksen syyksi rajatarkastuksessa. Kiinteistöstä pitää todistettavasti olla rikkoutunut tai rikottu jotain eli matkustusta vaativien huoltotoimien täytyy olla sellaisia, joita esimerkiksi paikalliset mökkitalonmiehet eivät pysty hoitamaan, täsmennetään Suomen Pietarin-pääkonsulaatista.

Koko perheellä ei pääse vieläkään Suomeen mökkeilemään, vaan rajanylitys on sallittu ainoastaan kiinteistönomistajalle.

Aiemmin Suomi on sallinut venäläisten matkustaa Suomeen muun muassa perhesyiden, läheisen vakavan sairastumisen tai seurustelusuhteen vuoksi. Perhesyiksi luetaan esimerkiksi oman lapsen syntymä, omat häät tai Suomessa asuvan oman alaikäisen lapsen tapaaminen.

Venäjä rajoittaa maahantuloa Suomea tiukemmin, vaikka koronavirustilanne on Suomessa parempi kuin Venäjällä.

Kesän jälkeen koronavirustartunnat ovat olleet molemmissa maissa jälleen kasvussa. Torstaina Venäjällä todettiin kaikkiaan 8 945 uutta tartuntaa. Niistä 285 tuli ilmi Pietarissa, joka on viralliselta asukasluvultaan suunnilleen Suomen kokoinen. Suomessa tuli torstaina ilmi 111 uutta tartuntaa.

Venäjä vaatii ulkomaalaisilta rajanylittäjiltä korkeintaan kolme vuorokautta vanhan todistuksen negatiivisesta koronavirustestistä. Pietarin-pääkonsulaatin mukaan Suomi suosittaa todistuksen esittämistä, mutta ei vaadi sitä.

Venäjälle voivat matkustaa Suomesta tällä hetkellä esimerkiksi Venäjän kansalaisen perheenjäsenet ja oleskeluluvan haltijat. Rajanylitys on sallittu myös tietyille Venäjällä työskenteleville ammattiryhmille, mutta viisumin lisäksi suomalaiset tarvitsevat Venäjän viranomaisten myöntämän maahantuloluvan.

Venäjä rajoittaa myös omien kansalaistensa matkustamista ulkomaille. Suurimmalle osalle kansalaisista maasta poistuminen on sallittu vain yhden kerran esimerkiksi ulkomailla opiskelun tai työskentelyn, lähisukulaisen luona vierailun tai sairauden vuoksi.

Rajalla henkilöliikenne on erilaisista poikkeusluvista huolimatta romahtanut, kertoo rajatarkastusupseeri Kimmo Sainio Kaakkois-Suomen rajavartioston esikunnasta.

Kaakkois-Suomen rajanylityspaikoilla on ollut maaliskuusta lähtien vuorokaudessa vain 1 000–1 500 rajanylitystä yhteensä, kun ennen matkustusrajoitusten voimaantuloa jokaisella Kaakkois-Suomen rajanylityspaikalla tilastoitiin 8 000–15 000 matkustajaa vuorokaudessa.

”Tavaraliikenteen kuljettajat ovat selkeästi suurin ryhmä. Yli 80 prosenttia on tavaraliikenteen ammattikuljettajia. Henkilöliikenne on varsin pientä. Rajanylittäjinä on kaksoiskansalaisia, Suomeen saapuvia opiskelijoita ja Suomen kansalaisten perheenjäseniä”, Sainio sanoo.

Matkustusrajoitukset ja niihin tehdyt muutokset ovat lisänneet tuntuvasti asiakkaiden kyselyjä sekä Suomen Pietarin-pääkonsulaatissa että rajavartiolaitoksessa.

”Aina kun valtioneuvosto tekee uusia päätöksiä rajoitusten jatkamisesta tai lieventämisestä, haluavat asiakkaat varmentaa tai selvittää, että onko mahdollisuus maahantuloon”, Sainio kuvailee.

Rajavartiolaitos muistuttaa, että päätös maahantulon sallimisesta tehdään aina tapauskohtaisesti rajatarkastuksen yhteydessä. Ajantasainen tieto rajanylityksen ohjeista löytyy osoitteesta raja.fi.