Siirtolaisuus

Aivoriiheilyn tulokset saivat osakseen ankaraa kritiikkiä oppositiolta. Skotlannin pääministeri vertasi kaavailuja karja-aitauksiin.

Pääministeri Boris Johnsonin hallitus joutui ankaran kritiikin kohteeksi torstaina, kun brittijulkisuuteen vuoti hallituksen ideoita turvapaikanhakijoiden määrän rajoittamiseksi.

Konservatiivihallituksen aivoriihissä on pyöritelty muun muassa turvapaikanhakijoiden majoittamista käytöstä poistetuille öljyporauslautoille, kertoo uutistoimisto Reuters. Ideoiden joukossa on myös leirien rakentaminen Papua Uusi-Guineaan, Moldovaan tai syrjäiselle Ascensionin saarelle Etelä-Atlantille.

Niin ikään harkinnassa on kelluvia meriesteitä Englannin kanaaliin, kertoo Financial Times. Brittilehden tietojen mukana Johnsonin hallitus on käynyt meriesteiden rakentamisesta salaisia neuvotteluja meriteollisuuden kanssa. Esteiden tarkoituksena olisi estää siirtolaisia pääsemästä Britannian rannoille.

Kanaalin yli Britanniaan on tänä vuonna saapunut viisinkertainen määrä turvapaikanhakijoita edellisvuoteen verrattuna. Maahanpyrkijät tulevat usein ihmissalakuljettajien avulla pienillä aluksilla.

Ihmisoikeusjärjestöt arvostelevat Britanniaa ongelman paisuttelusta poliittisten irtopisteiden keräämiseksi, kertoo Reuters. Britanniaan on tänä vuonna saapunut meritse noin 5 000 siirtolaista. Määrä on vähäinen esimerkiksi Italiaan verrattuna.

Opposition työväenpuolue syyttää hallituksen ”hoipertelevan yhdestä epäinhimillisestä ja toteuttamiskelvottomasta ideasta toiseen”, kertoo Reuters.

Skotlannin pääministeri Nicola Sturgeon puolestaan vertasi hallituksen leiri-ideoita ”karja-aitauksiin”. Itsenäisyysmielinen Sturgeon johtaa Skotlannin kansallispuoluetta.

Brittihallituksen vuodetut ideat eivät ainakaan vielä ole virallisia esityksiä.

Sisäministeriön korkein virkamies, valtiosihteeri Mathew Rycroft vastasi kansanedustajien hiillostukseen toteamalla, että kyse on vasta ”aivoriiheilyn asteella olevasta” tulevaisuuden politiikan miettimisestä.