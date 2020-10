Yhdysvaltain presidentinvaalit

Yhdysvaltalaisviestinten mukaan odotettavissa on ainakin mahdollisuus sulkea asiattomaksi heittäytyvän ehdokkaan mikrofoni.

Joe Bidenin ja Donald Trumpin ensimmäistä vaaliväittelyä on yleisesti luonnehdittu ennennäkemättömän myrskyisäksi.­

Yhdysvaltain presidentinvaalien vaaliväittelyjen järjestäjä on muuttamassa väittelyiden sääntöjä, jotta jatkossa vältyttäisiin samanlaiselta katastrofaaliselta huutelulta kuin ensimmäisessä väittelyssä tiistaina.

Torstaina yhdysvaltalaisviestimet ennakoivat, että sääntöihin saattaisi tulla mahdollisuus vaientaa puhujan mikrofoni. Asiasta kertoi omiin lähteisiinsä vedoten muun muassa CBS.

Vaikka uusia sääntöjä ei ole vielä julkistettu, presidentti Donald Trump vastustaa niitä jo.

”Miksi sallisin komission muuttaa sääntöjä toiseen ja kolmanteen keskusteluun, kun voitin helposti viime kerralla”, Trump ilmoitti Twitterissä torstaina.

Uusia sääntöjä ei ole vielä julkistettu, eivätkä ne CBS:n mukaan ole vielä edes valmiita.

Trump ei ole itse ottanut kantaa seuraavaan väittelyyn osallistumiseen, mutta hänen kampanjansa edustajat ovat yhdysvaltalaismedian mukaan kertoneet, että Trump on mukana.

Trump ja demokraattiehdokas Joe Biden kohtaavat seuraavan kerran tv-väittelyssä torstaina 14. lokakuuta ja viimeisen kerran viikko sen jälkeen.

Vaalipäivä on 3. marraskuuta.

Vaaliväittelyt järjestävä toimielin on nimeltään Commission on Presidential Debates (CPD). Se on järjestänyt kaikki presidentinvaaliväittelyt vuodesta 1988.

CPD kertoo kotisivuillaan olevansa riippumaton ja voittoa tavoittelematon organisaatio, joka perustettiin republikaanien ja demokraattien myötävaikutuksella.