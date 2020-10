Presidentin lääkärin Sean Conley sanoo lausunnossaan, että presidentti Donald Trump ja Melania Trump voivat tällä hetkellä hyvin.

Yhdysvaltain presidentillä Donald Trumpilla on todettu koronavirustartunta. Trump ilmoitti asiasta Twitter-tilillään.

”Tänä iltana minulla ja Melania Trumpilla todettiin koronavirustartunta. Jäämme karanteeniin ja aloitamme toipumisprosessin välittömästi. Selviämme tästä yhdessä!” Trump kirjoitti Twitterissä.

Presidentin lääkäri Sean Conley sanoo lausunnossaan, että Trumpit voivat tällä hetkellä hyvin. Conleyn mukaan he suunnittelevat pysyvänsä presidentin virka-asunnossa Valkoisessa talossa toipumisprosessin ajan.

Näin Conley kirjoitti lausunnossaan:

”Julkaisen seuraavat tiedot presidentti Donald J. Trumpin ja ensimmäisen naisen Melania Trumpin luvalla.

Tänä iltana sain vahvistuksen, että sekä presidentti Trump että ensimmäinen nainen Melania Trump ovat saaneet positiivisen koronavirustestituloksen.

Presidentti ja ensimmäinen nainen voivat kumpikin tällä hetkellä hyvin ja he aikovat pysyä kotonaan Valkoisessa talossa toipumisaikansa.

Valkoisen talon lääkintäryhmä ja minä seuraamme tilannetta herkeämättä, ja arvostan tukea, jota saamme maamme parhailta lääketieteen asiantuntijoilta ja laitoksilta. Vakuutan, että odotan presidentin jatkavan virkatehtäviensä hoitamista toipumisaikana keskeytyksettä, ja pidän teidät ajan tasalla tilanteen kehityksestä.”

Trumpin avustajat kertoivat The Washington Postin mukaan, että kaikki poliittiset tilaisuudet on toistaiseksi peruutettu. Presidentin oli määrä pitää kampanjatilaisuus Floridassa Sanfordin lentokentällä lähellä Orlandoa perjantai-iltana. Kampanjoinnin oli määrä jatkua Wisconsinissa ja Arizonassa.

Ne ovat kaikki niin sanottuja vaa’ankieliosavaltioita, eli niissä demokraattien ja republikaanien kannatus on tasaväkistä, ja voitto voi tuoda runsaasti valitsijamiehiä.

Presidentti ei toistaiseksi ole kertonut, kuinka pitkäksi aikaa hän aikoo eristäytyä. Yhdysvaltain tartuntatautiviraston mukaan karanteenin pitää kestää 14 vuorokautta altistumisesta virukselle.

Seuraava vaaliväittely demokraattien presidenttiehdokkaan Joe Bidenin kanssa oli määrä pitää 15. lokakuuta

Trump on pitänyt tuhansia ihmisiä keränneitä kampanjatilaisuuksia viime viikkoina huolimatta terveydenhuollon ammattilaisten varoituksista, uutistoimisto Reuters kertoo. 74-vuotias Trump kuuluu koronaviruksen riskiryhmään.

Trump on karsastanut kasvomaskin käyttöä, ja hän on kritisoinut sitä muidenkin kohdalla. Tällä viikolla Trump pilkkasi Bidenia kasvomaskin käytöstä ensimmäisessä vaaliväittelyssä Ohion Clevelandissa.

Biden toisti kahteen kertaan väitteen, että paremmalla maskien käytöllä noin 100 000 ihmistä olisi voitu pelastaa. Biden myös muistutti Trumpin koronavirukseen liittyvistä kommenteista, kuten Trumpin aiemmasta väitteestä, että virus olisi katoamassa.

Trump puolestaan näytti taskussaan olevaa hengityssuojaa ja totesi, että hän käyttää sitä silloin, kun se on tarpeen.

”Sinä käytät sitä median edessä aina, vaikka puhuisit jossain yksin kaukana kaikista ihmisistä”, Trump piikitteli.

Presidentin neuvonantajalla Hope Hicksillä, 31, todettiin aikaisemmin koronavirustartunta. Trump kertoi asiasta Twitter-tilillään perjantaina varhain Suomen aikaa ja kertoi jäävänsä Melanie Trumpin kanssa karanteeniin odottaessaan omien koronavirustestiensä tulosta.

”Hope Hicks, joka on työskennellyt lujaa pitämättä pienintäkään taukoa, on saanut positiivisen koronatestituloksen. Kammottavaa!” Trump kirjoitti Twitterissä.

Hicks on yksi Trumpin läheisimmistä neuvonantajista. Hänen koronavirustartunnastaan kertoi ensimmäisenä uutistoimisto Bloomberg.

Hicks matkusti presidentin mukana vaaliväittelyyn Ohion Clevelandiin tiistaina ja kampanjatilaisuuteen Minnesotan Duluthiin keskiviikkona. Kaikkiaan Trumpin mukana Clevelandiin matkusti noin 20–30 avustajaa ja perheenjäsentä.

Tilannetta tuntevien ihmisten mukaan Hicks oli voinut huonosti Trumpin kampanjatilaisuudessa Minnesotassa keskiviikkona paikallista aikaa, kertoo Bloomberg. Hänet eristettiin paluumatkalla presidentin lentokoneessa.

Sanomalehti The New York Timesin mukaan Hicks on käyttänyt maskia satunnaisesti, mutta hänet on esimerkiksi valokuvattu Trumpin kanssa ilman maskia.

Televisioyhtiö NBC:n mukaan Hicksillä ei ollut kasvomaskia valokuvassa, joka otettiin keskiviikkona hänen poistuessaan Marine One -helikopterista presidentin vävyn ja neuvonantajan Jared Kushnerin sekä presidentin neuvonantajan Stephen Millerin kanssa.

Hicks on toiminut aiemmin Valkoisen talon viestintäpäällikkönä, mutta hän jätti tehtävänsä vuonna 2018. Ennen pestiään viestintäpäällikkönä Hicks toimi Valkoisen talon viestintäneuvonantajana.

Hän ei ole ensimmäinen Trumpin henkilökuntaan kuuluva henkilö, joka on saanut koronavirustartunnan. Tartuntoja todettiin Trumpin vaalikampanjan työntekijöillä muun muassa kesäkuussa Oklahoman Tulsassa järjestetyn vaalikampanjatilaisuuden jälkeen.