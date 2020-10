Yhdysvaltain presidentinvaalit

Yhdysvaltojen presidentin oletetaan pysyttelevän karanteenissa Valkoisessa talossa kampanjan kuumimmalla hetkellä.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin koronatartunnalla voi olla vakavia seurauksia Trumpin vaalikampanjan jatkolle.

Trump ilmoitti aamulla Suomen aikaa Twitterissä, että hänellä sekä hänen vaimollaan Melania Trumpilla on todettu koronatartunta. Hän ilmoitti, että pariskunta aloittaa karanteenin välittömästi.

Tartunta todettiin hetkellä, jolloin presidentinvaalikampanja käy kuumimmillaan. Vaalit pidetään runsaan kuukauden päästä, 3. marraskuuta. Kyselyjen mukaan Trump on altavastaajana vaaleissa, joissa hänet haastaa demokraattien Joe Biden.

Perjantaina aamulla oli vielä epäselvää, mitä Trumpin karanteeni käytännössä tarkoittaa. Yhdysvaltain tartuntatautiviraston mukaan karanteenin pitää kestää 14 vuorokautta altistumisesta virukselle.

Tartuntatautiviraston ohjeet kertovat, että jos koronatartunta pysyy oireettomana, normaaliin elämään voi palata kymmenen päivän jälkeen positiivisesta tuloksesta.

Jos presidentti sairastuu viruksen aiheuttamaan covid-19-tautiin, vaikutukset kampanjaan ja presidentinvaaleihin voivat olla kahtakin viikkoa pidemmälle ulottuvia.

Presidentin avustajat kertoivat The Washington Postin mukaan, että kaikki poliittiset tilaisuudet on toistaiseksi peruutettu.

Tulevina päivinä Trumpin oli määrä osallistua kampanjatilaisuuksiin muun muassa Floridassa, Wisconsissa ja Arizonassa. Ne ovat kaikki niin sanottuja vaa’ankieliosavaltioita, eli niissä demokraattien ja republikaanien kannatus on tasaväkistä, ja voitto voi tuoda runsaasti valitsijamiehiä.

Seuraava vaaliväittely demokraattien ehdokkaan Joe Bidenin kanssa oli määrä pitää 15. lokakuuta, eli 13 päivää sen jälkeen kun Trumpin tartunta todettiin.

Vaaliväittelyjä järjestävä komitea ei ollut vielä perjantaiaamuna Suomen aikaa kommentoinut sitä, mitä seuraavalle vaaliväittelylle tapahtuu. 15. päivän jälkeen Trumpin ja Bidenin oli määrä väitellä vielä 22. lokakuuta.

Toimittajille annetussa muistoissa presidentin lääkäri Sean Conley kertoi, että hän oli saanut presidentin positiivisen koronatuloksen torstaina illalla Yhdysvaltojen aikaa.

”Presidentti ja ensimmäinen nainen voivat tällä hetkellä hyvin, ja he suunnittelevat pysymistä kotonaan Valkoisessa talossa toipumisajan”, Conley kirjoitti uutiskanava CNN:n mukaan.

”Oletan, että presidentti jatkaa velvollisuuksiensa hoitamista ilman häiriötä toipumisajan, ja pidän teidät ajan tasalla tulevasta kehityksestä.”

Valkoisen talon tiedottaja korosti, että presidentti ottaa koronaviruksen vakavasti, ja että Valkoinen talo noudattaa tautiviraston ohjeita.

Trumpin koronatartunta voi merkitä sitä, että altistumisia on laajemminkin presidentinhallinnossa.

Varapresidentti Mike Pence ei ole tiettävästi ollut läheisessä kanssakäymisessä Trumpin neuvonantajan Hope Hicksin kanssa. Hicksillä todettiin koronavirustartunta ennen kuin Trumpin tartunta varmistui.

CNN:n mukaan Pence tapasi kuitenkin Trumpin tiistaina Valkoisen talon ovaalihuoneessa.

Tämä on herättänyt kysymyksiä, kuinka moni ihminen Valkoisen talon hallinnossa on altistunut virukselle, ja koskeeko altistuminen ja sitä seuraava karanteeni myös varapresidentti Penceä.

Pencen oli määrä osallistua varapresidenttiehdokkaiden vaaliväittelyyn demokraattien Kamala Harrisin kanssa Utahissa 7. lokakuuta.

Valkoinen talo joutuukin nyt käymään tarkkaan läpi kaikki mahdolliset altistumiset viime päiviltä. Altistumiselle on monenlaisia kriteerejä, kuten kuinka lähellä ihmiset ovat olleet toisiaan ja miten pitkään.

Altistuminen saattaa koskea jopa demokraattien ehdokasta Joe Bidenia, jonka kanssa Trump osallistui kohuttuun vaaliväittelyyn tiistaina. On kuitenkin mahdollista, että Biden ja Trump olivat riittävän kaukana toisistaan lavalla, uutiskanava CNN:n terveysasiantuntija Sanjay Gupta sanoi.

”Ja tiedän, että he tulivat sisään eri kautta. Todennäköisesti he eivät viettäneet aikaa lähellä toisiaan. Mutta hänet (Biden) pitää testata myös. Koko kampanjaväki. Se on tärkeää”, Gupta jatkoi.

