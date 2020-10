Yhdysvaltain presidentinvaalit

Ikä on yksi koronapotilaiden selvimpiä riskitekijöitä – Kuinka suuressa vaarassa 74-vuotias Trump on?

Trumpin ikäisten riski joutua koronaviruksen vuoksi sairaalaan on 5–8-kertainen verrattuna alle 30-vuotiaisiin, mutta Trump saa huippuhoitoa.

Yhdysvaltain presidentillä Donald Trumpilla on todettu koronavirustartunta.

Sairastuminen osui lähestyvien presidentinvaalien kannalta erittäin hankalaan hetkeen, sillä Trumpin täytyy eristäytyä keskellä kiivainta kampanjaa. Iäkkäälle Trumpille covid-19 voisi kuitenkin olla myös merkittävä terveydellinen riski.

Kuinka suuri riski perusterveellä 74-vuotiaalla on sairastua vakavasti tai kuolla?

Ikä on yksi selvimmistä covid-19:n riskitekijöistä, se on selvää.

Tilastot kertovat, että covid-19 on erityisen tappava kaikista iäkkäimmillä ja huonokuntoisimmilla. Nuorille riskit ovat pienet.

Yhdysvaltojen tautikeskus CDC on verrannut taulukossaan eri ikäryhmien riskiä joutua koronaviruksen vuoksi sairaalaan tai kuolla. 74-vuotiaan riski joutua sairaalaan on 5–8-kertainen verrattuna 18–29-vuotiaisiin. Kuolemanriski, vaikka yhä prosentuaalisesti pieni, on 90–220-kertainen.

Kahdeksan kymmenestä Yhdysvalloissa sairaalahoitoon koronaviruksen vuoksi joutuneesta on ollut yli 65-vuotiaita, CDC kertoo.

Myös Suomessa koronavirukseen sairastui vakavasti ja kuoli ensimmäisen aallon aikana selvästi enemmän ikäihmisiä kuin nuoria.

Tilastot, niin Yhdysvaltojen kuin Suomenkin, ovat kuitenkin Trumpin kohdalla parhaimmillaankin vain suuntaa-antavia. Hänellä on käytössään paras mahdollinen terveydenhuollon asiantuntemus ja teknologia, ja hänen hoitonsa on epäilemättä suunniteltu varmuuden vuoksi etukäteen.

Tilastoihin ikäihmisten sairastamisesta kätkeytyy myös monenlaisia kuolemanriskiä nostavia seikkoja, jotka eivät Trumpin kohdalla välttämättä päde. Mukana on hoivakodeissa levinneitä tartuntaketjuja ja vaikeita lisäsairauksia.

Trump on aina kehunut olevansa hyvässä fyysisessä kunnossa, vaikka hänen lääkärintodistuksiaan onkin välillä epäilty mediassa kaunistelluiksi.

Kesällä tehdyssä vuosittaisessa terveystarkastuksessa Trump todettiin yleisesti ottaen terveeksi: presidentti oli lihonut hienoisesti, mutta hänen kolesterolitasonsa oli alentunut, kertoi yhdysvaltalaismedia USA Today.

Trump ei suinkaan ole ensimmäinen tartunnan saanut valtionjohtaja. Myös esimerkiksi Britannian pääministerillä Boris Johnsonilla, 56, ja Brasilian presidentillä Jair Bolsonarolla, 65, on ollut koronavirustartunta.

Molemmat selättivät taudin ja palasivat tehtäviensä hoitoon ilmeisen hyväkuntoisina. He tosin ovat merkittävästi Trumpia nuorempia.