Presidentti Donald Trumpin koronavirustartunta tuo hänelle varmasti sympatiaa. Useimmat ihmiset reagoivat sairauteen myötätuntoisesti. Silti on selvää, että Trumpin tartunta myös jakaa kansaa, kirjoittaa HS:n Washingtonin-kirjeenvaihtaja Anna-Sofia Berner.

Washington

Yhdysvaltain presidentillä Donald Trumpilla on testin mukaan koronavirustartunta. Presidentinvaaleihin on 32 päivää.

Lue lisää: Presidentti Trump kertoi koronavirustartunnastaan Twitterissä, lääkärin mukaan presidentti ja Melania Trump voivat hyvin

Siinä vasta lokakuun yllätys. Vai onko se yllätys?

Yli puolen vuoden ajan tavallisten yhdysvaltalaisten on pitänyt ottaa tartuntariski huomioon omassa arjessaan. Mielipidekyselyissä kansalaisten ylivoimainen enemmistö on yhä huolissaan siitä, että joko he itse tai joku heidän läheisensä saa tartunnan.

Heille tartunta ei olisi yllätys. Se on ikävä mahdollisuus, johon varaudutaan vetämällä maski kasvoille, perumalla matkat ja perhejuhlat, tekemällä etätöitä ja toivomalla, että lapset oppivat etäkoulussa edes jotain.

Presidentin tartunta on riskistä näkyvin mahdollinen muistutus. Kukaan ei ole turvassa eikä toiveajattelu riitä.

Siksi heti tartuntauutisen jälkeen nähdyt spekulaatiot siitä, että Trumpin tartunta olisi jonkinlainen valeuutinen ja vaalitemppu, ovat epäuskottavia. Tartunta nostaa kirkkaimpaan valokeilaan juuri sen asian, jota Trump on yrittänyt kuukausia vähätellä. Trumpin kampanjan keskeinen viesti on ollut, että pahin on jo takana ja pandemia on ohi tuossa tuokiossa.

Spekulaatiot kertovat siitä, etteivät salaliittoteoriat ole Trumpin kannattajien yksinoikeutta.

Presidentti Donald Trump on ollut vastahakoinen käyttämään kasvomaskia. Heinäkuun lopussa pidetyssä tiedotustilaisuudessa hän esitteli suojustaan toimittajille.­

Yhdysvaltain poliittinen järjestelmä ei ole kunnolla varautunut tällaiseen tilanteeseen. Vaalipäivä on lähes kiveen hakattu.

Vaalilainsäädännön asiantuntija Rick Hasen kommentoi jo blogissaan sitä, mitä tapahtuu, jos ehdokas sairastuu vakavasti tai kuolee juuri vaalien alla. Oikeusoppineen tiivistys: se olisi iso sotku.

Tartunnan vaikutuksista presidentinvaaleihin on mahdotonta sanoa mitään varmaa. Se riippuu nyt viruksesta ja Trumpin kehon reaktiosta siihen.

Sairastuuko Trump? Kuinka vakavasti? Ketkä kaikki muut ovat saaneet tartunnan? Entä jos heidän joukossaan on myös vastaehdokas Joe Biden?

Lue myös: Altistuiko Biden virukselle keskiviikon väittelyssä Trumpin kanssa? Video näyttää, kuinka lähellä presidenttiehdokkaat seisoivat toisiaan

Nämäkin ovat huolia, jollaisten kanssa miljoonien yhdysvaltalaisten on pitänyt elää maaliskuusta lähtien. He ovat odottaneet testituloksia, miettineet kontaktejaan, toivoneet ja pelänneet. Mitä jos? Entä jos sittenkin?

Ison joukon pahimmat pelot ovat toteutuneet. Yli 200 000 yhdysvaltalaista on kuollut.

Surun päälle tulevat kaikki pienemmät murheet. Jokainen tänä vuonna elänyt tietää, miten paljon odotettujen tapahtumien ja tapaamisten peruminen voi ottaa päähän. Mitä jos olisi pyrkimässä Yhdysvaltain presidentiksi ja joutuisi keskeyttämään kampanjansa?

Mutta olemme kaikki luopuneet paljosta pitääksemme itsemme ja toisemme turvassa. Trumpin vastuu siitä on paljon rivikansalaista suurempi.

On selvää, ettei Trump ole käyttäytynyt vastuullisen koronakansalaisen, saati johtajan, tavoin. Vielä torstaina, kun avustaja Hope Hicksin oireet olivat The Washington Post -lehden mukaan jo Trumpin tiedossa, presidentti lensi New Jerseyn osavaltioon ja piti kampanjatilaisuuden, jossa oli paikalla kymmeniä ihmisiä. Trump ei suojannut heitä pitämällä maskia.

Presidentti on toistuvasti pilkannut vastaehdokastaan siitä, että tämä käyttää maskia julkisesti ja on muutenkin ollut varovainen.

Vasta viime viikolla Trump sanoi kampanjatilaisuudessa Ohiossa, ettei koronavirus vaikuta enää ”käytännössä kehenkään”. Yhdysvaltain presidentti on koko ajan vähätellyt epidemiaa. Osa hänen tukijoistaan on uskonut puheet viruksen vaarattomuudesta, mutta yli puolet yhdysvaltalaisista ajattelee, että Trump on epäonnistunut epidemian hoitamisessa.

Presidentin tartunta tuo hänelle varmasti sympatiaa. Useimmat ihmiset reagoivat sairauteen myötätuntoisesti. Silti on selvää, että Trumpin tartunta myös jakaa kansaa. Kaikki eivät tule yhteen toivomaan pikaista paranemista presidentille, joka ei ole ottanut heidän huoltaan vakavasti.

Ilkkumista seuraa kuitenkin vastareaktio. Siksi on odotettavissa, että Biden ja muut johtavat demokraattipoliitikot reagoivat tartuntaan korostetun pidättyväisesti ja voimia toivotellen.

Se sopisi Bidenin kampanjan pääviestiin siitä, että ääni Joe Bidenille on ääni kunniallisuudelle ja paluulle sivistyneempään poliittiseen kulttuuriin.

Suuri osa yhdysvaltalaisista ei ole vielä kuullut uutista. He heräävät pian entistä suurempaan epävarmuuteen. Mitä jos presidentti sairastuu vakavasti? Kuka maata johtaa, jos niin käy? Miten käy vaalien, joissa yli miljoona ihmistä on jo äänestänyt?

Moneen kysymykseen saamme vastauksen jo lähipäivinä tai vähintään viikkoina. Mutta niistä päivistä tulee pitkiä.

Yhdestä asiasta voi olla varma. Yhdysvallat ei kaivannut tätä neljä vuotta kestäneen repivän poliittisen taistelun loppumetreille.

Mutta virus ei siitä välitä.