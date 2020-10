Yhdysvaltain presidentinvaalit

Näiden sotilaskoneiden yhtäaikaiset lennot eivät sinänsä ole lainkaan tavattomia.

Yhdysvaltain ydinaseiden ohjaamiseen tarkoitetut ilmavoimien koneet nousivat ilmaan puoli tuntia ennen kuin presidentti Donald Trump kertoi koronavirustartunnastaan. Asian havaitsi Havaijilla asuva Tim Hogan, joka kertoi asiasta viestipalvelu Twitterissä.

Hogan julkaisi havaintonsa E-6B Mercury -koneiden liikkeistä kello 7.19 Suomen aikaa. Trump twiittasi koronavirustartunnastaan kello 7.54 Suomen aikaa.

Trump oli kertonut odottavansa testinsä tuloksia pari tuntia aiemmin, kello 5.44 Suomen aikaa. Tämän perusteella Hogan arvasi ryhtyä tarkkailemaan ydinaseiden ohjailukoneita.

Asiasta kertoo myös talouslehti Forbesin ilmailutoimittaja blogissaan.

Tapahtuma ei sinänsä ole harvinainen. Esimerkiksi viime lokakuussa eräs ilmailuharrastaja havaitsi havaitsi näitä koneita ilmassa peräti kuusi yhtä aikaa. E-6B-koneita on valmistettu 16.

Ydinuhkien tarkkailuun erikoistuneen Open Nuclear -hankkeen varajohtaja Melissa Hanham kiinnitti kuitenkin huomiota siihen, että E-6B-koneita nousi ilmaan kaksi: toinen Yhdysvaltain itä- ja toinen länsirannikolla.

Hanham piti mahdollisena, että ajoituksella oli tarkoitus muistuttaa Yhdysvaltain ydinasemahdista. Hän arvioi, että tällainen muistutus olisi puolustusministeriön strategian mukaista.

Avointen lähteiden tiedonhankintaan erikoistuneen Bellingcat-verkoston entinen jäsen, nykyinen The New York Times -lehden visuaalisen tutkivan journalismin toimittaja Christiaan Triebert sen sijaan arveli, että kyse oli nytkin rutiinilennoista. Hän laski, että jos perjantain lennot lasketaan mukaan, viimeisen kuukauden aikana E-6B-kone tunnuskoodilla AE0414 on ollut ilmassa 19 päivänä ja E-6B-kone tunnuskoodilla AE0415 16 päivänä.

Tiedot käyvät ilmi sotilasilmailua tarkkailevan Ads-b.nl -sivuston datasta.

Boeingin valmistamat E-6B-koneet kuuluvat Yhdysvaltain merivoimiin. Niissä on viestintäjärjestelmät, joilla voidaan ohjata ydinsukellusveneitä sekä mannertenvälisiä ydinohjuksia.

Yhdysvaltain presidentin sota-ajan lentävään komentojärjestelmään kuuluu useita muitakin koneita ja konetyyppejä, joiden tehtävä on ottaa vastaan eri käskyjä ja ohjailla eri toimintoja ilmass,a mikäli tilanne edellyttäisi sitä, että presidentti ja hänen hallintonsa jakaisivat niitä presidentin Air Force One -koneesta käsin.

Järjestelmä kehitettiin alunperin erityisesti ydinuhan varalle, mutta se on hyödynnettävissä myös muissa uhkatilanteissa, jos Yhdysvaltain maaperällä sijaitsevia komentojärjestelmiä ei jostain syystä voitaisi käyttää.

Koneita kutsutaan Yhdysvalloissa yleisnimellä doomsday planes eli tuomiopäivän koneet.

Presidentti Trumpin koronavirustartunta ei suinkaan tarkoita, että hän olisi hyppäämässä koneeseen ja vastaamassa ydinsodan uhkaan.

Ydinasevallan presidentin terveydentila on vakava asia muun muassa siksi, että presidenttiä seuraa ympäri vuorokauden ilmavoimien upseeri, jonka tehtävänä on kantaa ja vartioida ”ydinasejalkapalloksi” kutsuttua laukkua tai laukkuja, jotka sisältävät Yhdysvaltain ydinasejärjestelmien laukaisukoodit.

Presidentin on tarvittaessa pystyttävä antamaan komennot ydinaseiden käytöstä hätätilanteessa jopa minuuteissa. Siksi hänen terveydentilansa on oltava riittävä nopeisiin ratkaisuihin.

Myös koronavirustartunnan mahdollinen leviäminen presidentin komentoketjussa voi olla huolenaihe. Jos presidentti ei voi sairauden vuoksi hoitaa tehtäviään, perustuslain mukaan ne ottaa hoitaakseen varapresidentti.

Donald Trumpin varapresidentti Mike Pence työskenteli lähellä Trumpia kuluvalla viikolla ennen kuin Trumpin tartunta todettiin, joten perjantaina päivällä ei ollut vielä varmuutta siitä, onko Pence saanut tartunnan itsekin.