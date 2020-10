Presidentti Donald Trumpin sairastuminen koronavirukseen vain kuukautta ennen vaaleja syöksee maan entistä syvemmälle epävarmuuteen, arvioidaan Yhdysvaltain mediassa.

Pilkka osui Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpia omaan nilkkaan.

Suunnilleen näin on Yhdysvaltain liberaalimediassa reagoitu uutiseen Trumpin ja hänen puolisonsa Melania Trumpin sairastumisesta koronavirukseen. Presidenttipari ilmoitti tartunnoistaan perjantaina Twitterissä.

Trump ehti vähätellä pandemian vakavuutta kuukausikaupalla ja väitti sen lopun olevan jo näkyvissä, ennen kuin sairastui lopulta itse tautiin, kirjoittaa The New York Times. Yhdysvalloissa koronavirukseen on kuollut yli 207 000 ihmistä, lehti muistuttaa.

”Eriskummallinen kehitys kuukausia jatkuneelle maailmanlaajuiselle pandemialle ja hänen uudelleen­valintakampanjansa lopputaipaleelle, jolla hän on halveksinut asiantuntijoiden ohjeita taudin leviämisen ehkäisemiseksi”, televisiokanava CNN analysoi.

Toistaiseksi ei ole tiedossa, kuinka vakavasti Trump on sairastunut, mutta The New York Times arvioi, että jo positiivinen testitulos voi osoittautua tuhoisaksi Trumpin kohtalolle politiikassa.

”Positiivisen testin myötä hänen on jatkossa vaikeampaa vaihtaa aihetta itselleen edullisemmalle maaperälle pois pandemiasta, jonka hän on suurimman osan amerikkalaisista mielestä hoitanut huonosti”, The New York Times kirjoittaa.

Trump ei ole itse juuri piitannut maskisuosituksista tai turvaväleistä. Hän on järjestänyt viime viikkoina kiihtyvällä tahdilla kampanjatilaisuuksia, jotka ovat koonneet yhteen tuhansia hänen kannattajiaan.

Tiistai-illan vaaliväittelyssä hän pilkkasi vastaehdokastaan demokraatti Joe Bidenia muun muassa säännöllisestä maskin käytöstä. ”Hän voisi puhua 200 jalan päässä minusta, ja silti hän ilmestyisi paikalle isoimmassa koskaan näkemässäni maskissa”, uutistoimisto AP siteerasi Trumpin sanoja.

Yhdysvaltain mediassa ennakoidaan, että Trumpin koronavirustartunta tuo lisää epävakautta paitsi maan johtoon myös talouteen ja pandemiakriisin hoitoon. ”Tyrmäävä ilmoitus, joka syöksee maan syvemmälle epävarmuuteen vain kuukausi ennen presidentinvaaleja”, uutistoimisto AP kirjoittaa.

Perjantaina uutinen Trumpin sairastumisesta laski jo pörssikursseja eri puolilla maailmaa.

Myös Trumpin tukijoihin lukeutuva konservatiivinen televisiokanava Fox News pitää koronavirusdiagnoosia merkittävänä iskuna presidentille ja hänen vaalikampanjalleen.

”Presidentti on on yrittänyt epätoivoisesti vakuuttaa amerikkalaisen yleisön siitä, että pahin pandemia on jo takana, vaikka tautiin on kuollut maanlaajuisesti yli 205 000 ihmistä ja vahvistettu seitsemän miljoonaa tartuntaa”, Fox News kirjoittaa verkkosivullaan.

Lisäksi Fox News oli tehnyt verkkosivuilleen erillisen jutun parane pian -toivotuksista, joita Trump oli saanut ”äänekkäimmiltä arvostelijoiltaan”, kuten näyttelijä Alyssa Milanolta, joka on kritisoinut Trumpia monessa eri yhteydessä.