Kohutun Estonia-dokumentin ohjaaja toivoo, että laivaturma selvitetään perin pohjin. Perjantaina Viro, Suomi ja Ruotsi kertoivat aloittavansa uudet tutkimukset.

Ohjaaja Henrik Evertsson on kerännyt materiaalia Estonian uppoamisesta vuosien ajan. Hänen dokumenttinsa käynnistää uudet tutkimukset turmasta.­

Tukholma

Dokumenttiohjaaja Henrik Evertsson istuu taksissa, kun hänen puhelimensa soi. Langan päässä on Estonian uppoamisesta selviytynyt, joka haluaa kiittää ohjaajaa hänen uudesta dokumenttisarjastaan.

Tällaisia puheluita Evertsson kertoo saaneensa päivittäin sen jälkeen, kun Estonian uppoamisesta kertova dokumenttisarja julkaistiin maanantaina. Suurin osa kiitoksista on tullut turmassa kuolleiden omaisilta.

”Puheluita on tullut Euroopan kaikista kolkista. Monet omaiset kokevat, että sarjamme antaa tapahtumiin uuden näkökulman, joka on puuttunut 26 vuoden aikana”, Evertsson kertoo.

Ohjaaja Henrik Evertsson puhui Estonia-turmasta selviytyneen kanssa puhelimessa torstaina Tukholmassa.­

Autolautta M/S Estonia upposi Itämerellä 26 vuotta sitten. 852 ihmistä kuoli, 137 saatiin pelastettua.

Evertssonin ohjaama dokumenttisarja Estonia – Mullistava löytö julkaistiin Discoveryn suoratoistopalvelu Dplayssa maanantaina, ja sen jälkeen isot pyörät lähtivät pyörimään.

Dokumenttisarjan keskeisin löytö oli Estonian kyljessä ollut nelimetrinen reikä, jota ei ole mainittu Estonian virallisissa onnettomuustutkintaraporteissa.

Estonia-laivan kyljestä löydettiin jopa neljä metriä pitkä reikä. Tietokoneella mallinnettu kuva on ruutukaappaus suoratoistopalvelu Dplayn Estonia – Mullistava löytö -dokumenttisarjasta.­

Maanantaina Ruotsin, Viron ja Suomen ulkoministerit julkaisivat lausunnon, jonka mukaan hallitukset pyrkivät yhdessä arvioimaan dokumentissa esitetyt uudet tiedot. Vielä samana päivänä Viron entinen valtionsyyttäjä ja Estonia-tutkinnan johtaja Margus Kurm syytti Ruotsia valehtelusta ja tietojen pimittämisestä turman tutkinnassa. Kurm epäili, että reikä olisi syntynyt törmäyksestä ruotsalaisen sukellusveneen kanssa.

”Ruotsin valehtelu on kova syytös, joka Ruotsin on helppo todistaa vääräksi”, sanoo Evertsson.

”Mutta Viro kokee, että sitä ei ole otettu vakavasti tutkimuksissa, ja kun laivasta löytyy reikä, on selvä, että kommentit voivat olla rankkoja. Se on inhimillistä.”

Pääministeri Stefan Löfven vastasi Kurmille julkisuudessa, että Ruotsi ei valehtele Estoniasta. Löfven ei myöskään sulkenut pois uusia sukelluksia Estonian hylylle, jos asiantuntijat näkevät ne tarpeellisiksi.

Uuden tutkinnan vetovastuun ottaa Viro, jonka viranomaiset kertoivat perjantaina suorittavansa alustavan tutkinnan dokumentin videomateriaalista. Uusia sukelluksia ei tulla tekemään. Suomen ja Ruotsin onnettomuustutkintakeskukset osallistuvat tutkimuksiin.

Evertsson pitää uusia tutkimuksia hienona asiana.

”Dokumenttimme osoittaa, että on monia asioita, jotka vaativat vielä vastauksia. On tärkeää, että tällaista traagista tapahtumaa valaistaan kokonaisvaltaisesti turvallisuusnäkökulmasta. Meidän on tiedettävä tarkalleen, mitä tapahtui, jotta mitään sellaista ei koskaan enää tapahtuisi.”

Evertssonin mukaan heidän tutkimuksensa Estoniasta eroaa virallisista tutkimuksista, koska dokumentti antaa enemmän painoarvoa juuri selviytyneiden kertomuksille.

”Monien kertomukset eivät vastaa virallista skenaariota. Se oli yksi asia, mitä lähdimme selvittämään. Mistä erilaiset näkemykset johtuvat? Journalistinen metodimme oli syvähaastatella ihmisiä.”

Evertsson kertoo haastatelleensa yli kolmeakymmentä turmasta selviytynyttä. Virallisen tutkimuksen lähteinä käytettiin 134 selviytyneen kertomuksia, mutta yli kolmekymmentä eloonjäänyttä on myöhemmin kritisoinut tutkimuksen johtopäätöksiä.

Estonian uppoaminen on ollut suuri salaliittoteorioiden lähde, ja nyt esitelty reikä on vauhdittanut uusia teorioita uppoamisen syistä. Evertssonin dokumentissa asiantuntija sulkee pois teorian esimerkiksi räjähdyksestä, mutta yhtenä mahdollisuutena dokumentissa pidetään laivan kylkeen kohdistunutta voimakasta osumaa. Esimerkiksi sukellusvenettä.

Evertsson korostaa, että hänellä ei ole kykyä arvioida sitä, miten reikä on syntynyt.

”En ole onnettomuustutkintalautakunta. Me paljastimme uusia tietoja. Niiden tutkiminen pitää jättää ammattilaisille.”

Henrik Evertsson oli juuri aloittanut koulun, kun Estonia upposi 1994. ”Se oli erilainen päivä. Seisoimme koulun pihalla ja lippu oli puolitangossa.”­

Suomalaiset onnettomuustutkijat, Estonia-onnettomuuden tutkintakomission entiset jäsenet Tuomo Karppinen ja Heimo Iivonen pitävät reiän syntymissyytä selvänä. He lähettivät tällä viikolla STT:lle kannanoton, jonka mukaan reikä syntyi laivan iskeytyessä pohjaan.

Kun Estonia iskeytyi pohjaan, laivan runko on heidän mukaansa notkahtanut, minkä seurauksena kyljen teräksinen laidoituslevy on repeytynyt.

Laivan kyljessä oleva reikä on Karppisen ja Iivosen mukaan tullut näkyviin, kun hylky on hitaasti liikkunut meren pohjalla. Heidän mukaansa hylyn rungossa on todennäköisesti lisää reikiä, joita voi tulla näkyviin ajan kuluessa ja laivanhylyn liikkuessa.

Evertsson ei halua ottaa kantaa Karppisen ja Iivosen näkemykseen.

”Henkilökohtaisesti en halua esitellä erillisiä teorioita, koska tämä erittäin vakava tapaus vaatii perusteellista ja riippumatonta tutkintaa.”

Myös Onnettomuustutkintakeskuksen johtava Kai Valonen pitää Estonia-turmaa jo selvitettynä. Hän kävi koko tutkinta-aineiston läpi viime vuonna. Raportin mukaan uppoamisen syy oli keulavisiirin irtoaminen. Sen seurauksena vesi pääsi laivan autokannelle.

”Kyllä sille reiälle löytyy selitys, mutta uppoamista se ei selitä. Uppoamiselle on loogiset syyt, jotka on raportissa perusteltu”, Valonen sanoo.

Evertssonin dokumentissa ei perehdytä tarkemmin siihen vaihtoehtoon, että reikä olisi syntynyt laivan osuessa pohjaan. Dokumentissa todetaan vain, että meren pohjassa ei ole kiveä, joka olisi voinut aiheuttaa repeämän laivaan.

Estonian kyljen reiästä oli myös aikaisempia tietoja. Saksalainen tutkijaryhmä kertoi oululaiselle Kaleva-lehdelle jo 1997 havainneensa kyljessä reiän. Tämä oli myös Evertssonin tiedossa, kun hän päätti tutkia hylkyä.

”Siitä oli erilaisia tietoja. Reikä oli silti yllätys, koska virallisten tietojen mukaan reikää ei ole. Se oli sellainen ’oh shit’ -hetki.”

Evertsson tiimeineen löysi reiän sukellusrobottiin kiinnitetyllä kameralla. Kuvausryhmä matkusti Estonian uppoamispaikalle syksyllä viime vuonna. Uppoamispaikalla kuvausryhmän alusta odotti Suomen rajavartiolaitoksen vartiolaiva Turva.

”Joku oli antanut Ruotsin poliisille vihjeen meidän tulostamme. He olivat ilmeisesti yhteydessä suomalaisiin. Oli meidän onnemme, että paikalla olivat suomalaiset. Ruotsin rannikkovartiosto on aiemmin käyttäytynyt aggressiivisemmin, mutta suomalaisten kanssa meillä oli korrekti keskustelu”, Evertsson sanoo.

Monet maat pitävät Estonian uppoamispaikkaa hautapaikkana. Saksa ei ole mukana hautarauhasopimuksessa toisin kuin esimerkiksi Suomi ja Ruotsi. Kuvausryhmä purjehti Saksan lipun alla, joten Turva ei puuttunut sukelluksiin.

Sukellusoperaation myötä Evertssonia syytetään Ruotsissa nyt Estonian hautarauhan rikkomisesta. Oikeudenkäynti asiasta käydään ensi vuoden alussa Göteborgissa. Maksimirangaistus on kaksi vuotta vankeutta.

Estonian hautarauhan rikkominen etenee nyt ensimmäistä kertaa oikeuteen. Evertsson kiistää rikoksen, mutta odottaa oikeudenkäyntiä jännityksellä.

”En ole häirinnyt hautaa. Meillä oli epäily, että laivassa on reikä ja halusimme koota faktoja yhteen. Olimme tarkkoja siitä, että pidämme tietyn etäisyyden laivaan, emmekä menneet sisään laivaan.”

Evertssonin ohjaama dokumentti on ollut Ruotsissa koko viikon otsikoissa. Samaa voi odottaa tulevalta oikeudenkäynniltä.